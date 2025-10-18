"Schlagerbooom 2025 – Alles funkelt! Alles glitzert!": Die Schlagershow mit Florian Silbereisen

Pyrotechnik, Ballons, Konfetti und 25 Musikgrößen von Dieter Bohlen bis Mireille Mathieu ... – Zuletzt wurde ja immer wieder mal öffentlich hinterfragt, ob die teuren Silbereisen-Shows noch mit dem Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen vereinbar seien. Mit dem "Schlagerbooom Open Air" im Juni lieferte die ARD eine recht klare Antwort: Kostendruck hin oder her, am "Flori" Florian Silbereisen wird nicht gerüttelt! Knapp über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten für die sommerliche Kitzbühel-Party ein, das entsprach einem Marktanteil von gut 20 Prozent. Und so steht jetzt auch schon das nächste aufwendige Programm-Highlight im Ersten an – "Schlagerbooom 2025 – Alles funkelt! Alles glitzert!".

Schlagerbooom 2025 – Alles funkelt! Alles glitzert! Show • 18.10.2025 • 20:15 Uhr

Über drei Stunden wurden für das an zwei Abenden aufgezeichnete Event aus der Dortmunder Westfalenhalle angesetzt, es soll die "TV-Schlagershow des Jahres" werden – das Publikum darf sich also einmal mehr auf ein Musikspektakel der Superlative freuen. Dazu passt auch die mit zahlreichen Stars gespicke Gästeliste: Neben den Schlagerikonen Andrea Berg und Roland Kaiser begrüßt Florian Silbereisen auch Maite Kelly, die No Angels, Santiano, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Semino Rossi, Melissa Naschenweng, Mickie Krause, Oimara, Pietro Basile, Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn) und Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Zudem wurde ein Auftritt der Band Unheilig angekündigt, die mit ihrem Frontmann Der Graf erst kürzlich ihr Comeback feierte. Die nächste große Silbereisen-Sause wurde zuletzt übrigens auch schon bestätigt: Zum Jahreswechsel 2025/2026 wird es erneut eine Silvester-Ausgabe des "Schlagerboooms" geben.

