Home News Star-News

Von Achterbahn bis Klo-Regel: Silbereisens geheimes Oktoberfest-ABC

Toiletten-Tipp

Von Achterbahn bis Klo-Regel: Silbereisens geheimes Oktoberfest-ABC

13.10.2025, 11.44 Uhr
von Pamela Haridi
Florian Silbereisen, der Wiesn-Veteran, teilt seine einzigartigen Tipps für das Oktoberfest 2025: Vom strategischen Toilettengang bis zur perfekten Achterbahnfahrt!
Florian Silbereisen auf der Wiesn
Florian Silbereisen kennt sich auf der Wiesn aus.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger

Florian Silbereisen weiß, wie man feiert. Wenn einer den perfekten Wiesn-Plan hat, dann der 44-jährige Entertainer aus Bayern, der das Oktoberfest seit den Kindertagen so gut kennt, wie andere ihren Garten. Doch sein spezieller Wiesn-Tipp ließ Fans staunen – und ein bisschen schmunzeln: „Den Toilettengang so lange wie möglich rauszögern!“ Zwischen Maßkrug, Musik und Mordsgaudi gibt Silbereisen keine Diät- oder Flirt-Tipps, sondern rät zu einem strategischen Pinkel-Stopp. Seine Begründung: „Wenn´s einmal losgeht, wird´s kompliziert.“

Das stille Örtchen als Wiesn-Falle

Wer je zur Hauptzeit der Wiesn im Zelt den Gang zur Toilette auf sich genommen hat, weiß: Hat man sich erst einmal durch die endlos lange Schlange gekämpft, ist der Abend vorbei – oder der Sitzplatz verloren. Silbereisen bezog sich mit seinem Tipp auf eine altbekannte Biertrinker-Weisheit, die besagt: Gehe nie schon nach dem ersten Bier zur Toilette, da dich sonst die Plage namens „ständiger Harndrang“ heimsucht und du den Großteil des Abends damit verbringst, zum stillen Örtchen zu rennen. Laut Focus lässt sich diese goldene Regel sogar wissenschaftlich belegen.

Achterbahn statt Maß-um-Maß

Trotz des skurrilen Klo-Appells ging es Silbereisen natürlich nicht ums Leiden, sondern ums Leben – das Wiesn-Leben. Sein Erfolgsrezept: Bewegung! „Man muss einmal draußen rumlaufen. Man muss einmal Achterbahn fahren. Und man muss Riesenrad fahren“, schwärmte der Showmaster bei schlager.de. Für ihn gehöre dies zum Pflichtprogramm, am besten bei Kaiserwetter und mit einem Lächeln auf den Lippen. Denn wer nur im Zelt sitze, verpasse die halbe Wiesn – und die beste Aussicht auf Herzl, Himmel und haufenweise Selfies.

Derzeit beliebt:
>>„Solo für Weiss – Gefährliche Gewässer“: ARD-Krimi im Nordic-Noir-Stil
>>ARD-Quizshow: Wotan Wilke Möhring debütiert bei „Wer weiß denn sowas?“
>>Florian Silbereisens Vermögen: So viel Geld hat der Schlagerstar
>>"Traumschiff"-Eklat: Was sagte WWM-Kandidat über Florian Silbereisen?

Wasser marsch – aber bitte mit System

Und wenn Silbereisen auch nie um ein Bier verlegen sein mag, lag sein Fokus klar auf Seiten der Vernunft: „Wenn man dann doch mal ein Bier trinkt, immer zwischendurch das Wasser nicht vergessen!“ Dieser Ratschlag galt vor allem Wiesn-Neulingen, die mit derartigen Biermengen eventuell nicht umgehen können. Sein Tipp: Maß, Maß, Mineralwasser. Das klang fast zu langweilig und erwachsen – aber erinnerte daran, dass Silbereisen nicht nur Dirndlherzen höherschlagen lässt, sondern auch ein echter Profi des gepflegten Dauerfeierns ist.



Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“
Florian Silbereisen sorgt eigentlich für gute Laune – doch einmal erlebte er kurz vor einem geplanten Auftritt eine bittere Überraschung hinter den Kulissen.
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.

Wiesn-Veteran Silbereisen mit Gespür für den Hit

Als echter Volksfest-Insider gab Silbereisen noch vor dem Anstich im Gespräch mit „Bunte“ seinen Tipp für den Wiesn-Hit preis: „Wackelkontakt“ von Beni Hafner (33) alias Oimara. Dieser Meinung waren auch Joelina Drews (29) und Marcel Remus (38). Auf „Cordula Grün“ oder Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ setzte hingegen Gloria-Sophie Burkandt (26), Model und Tochter von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (58). Hoch im Kurs stand laut Bild ebenfalls „Kini von da Wiesn“ von Max Weidner (30), eine moderne Hommage an die bayerische Lebensfreude, welche viele Gäste des Festes immer wieder über die Wiesn grölten. Am Ende wurden nach Recherchen des Oktoberfest-Magazins tatsächlich der von Silbereisen favorisierte „Wackelkontakt“ neben „Bella Napoli“ von der Band „Roy Bianco und die Abbrunzati Boys“ die Wiesn-Hits im Jahr 2025. Auch „Bierdringa“, das offizielle „Liad für´d Wiesn“ von der Gruppe FENZL wurde in allen Zelten des Oktoberfestes gespielt. Der König der kuriosen Tipps

Florian Silbereisens Wiesn-ABC ist also sehr simpel:

  • A wie Achterbahn,
  • B wie Bier (mit Wasser),
  • C wie „Clever pinkeln“.

Wer diese Regeln beherzigte, überstand das Oktoberfest 2025 ebenso souverän wie Party-Profi Silbereisen selbst - mit guter Laune, klarer Stimme und - ohne Kater. Und falls in Zukunft doch einmal etwas schief geht? Keine Sorge: Auf der Wiesn gilt schließlich: „Wenn´s kompliziert wird, ist man eh mittendrin!“

Das könnte dich auch interessieren

Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb kam es nie zur Zusammenarbeit
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
So viel Geld hat sie
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
„Uneheliches Kind“: Roland Kaiser spricht über seine harte Kindheit
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
Helene Fischer stürzt ab: Bitterer Karriere-Moment für die Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Das Vermögen der Schlagerstars: So viel Geld haben Roland Kaiser & Co.
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los: "nicht alle Tassen im Schrank"
Scharfe Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
Am Ballermann
Heino
Bei WWM: Günther Jauch gesteht Vorurteil gegen Frau mit Kopftuch
Peinlicher Moment
Günther Jauch
Dakota Johnson als Superheldin in der Free-TV-Premiere
"Madame Web"
Madame Web
Rhein-Entdeckung: Was niemand über seine Anfänge weiß
"Wilder Rhein – Der berühmte Unbekannte (1)"
Wilder Rhein - Der berühmte Unbekannte
Panische Prepper oder kluge Vorsorge?
"ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen"
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
"Gelacht werden darf auch ein bisschen": Blome & Pfeffer mit neuer Polit-Talkshow
"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk"
Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk
Vom TV-Traumpaar bis zum Ehe-Aus: Heino Ferchs bewegendes Liebesleben
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Biathlon-Winter im ZDF: Was ändert sich nach Laura Dahlmeiers Tod?
Entscheidung des Senders
Laura Dahlmeier
RTL verzichtet auf Ausstrahlung von Laura Dahlmeier-Szenen
Nach tödlichem Unfall
Laura Dahlmeier
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Diäterfolg
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Ein ganzer Tag voller Marvel: Ant-Man 3 im Free-TV!
"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"
Ant-Man and The Wasp: Quantumania
Rieu verzaubert Maastricht in ein Walzerparadies
"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025"
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Fabian Köster mischt Klassik auf - Gala-Gäste begeistert
"OPUS KLASSIK 2025"
Opus Klassik 2025
Spiegel für den Sozialstaat: Schockierender Fall im neuen "Tatort"
"Tatort: Siebenschläfer"
Tatort: Siebenschläfer
"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet
Was sich lohnt
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Thomas Müller wird Experte bei der Fußball-WM 2026
TV-Kracher
Thomas Müller
Jimi Blue Ochsenknecht bezeichnet schlimmen Satz über Tochter Snow als "größten Fehler"
Prominente Enthüllungen
Promi Big Brother - Tag 5
Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt
Neues Westeros-Abenteuer
Game of Thrones
In diesen TV-Moderator ist Bruce Darnell verliebt!
Er verrät's
Bruce Darnell
Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung
"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin"
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.