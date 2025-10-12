"Traumschiff"-Eklat: Was sagte WWM-Kandidat über Florian Silbereisen?

Eigentlich geht es in der beliebten Quizshow „Wer wird Millionär?“ um knifflige Fragen und hohe Geldbeträge. Doch einst wurde der ZDF-„Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen zur Zielscheibe eines amüsanten Schlagabtausches.

Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ verrät seinen besonderen Traum Der Kandidat beantworte gerade erst die 32.000 Euro-Frage mit Bravour, als ihn Günther Jauch zur Plauderrunde aufforderte. Auf die Frage, was er mit seinem späteren Gewinn anfangen würde, antwortete der Kandidat sofort: Die Wiederholung seiner Hochzeitsreise auf einem Kreuzfahrtschiff. „Einfach noch einmal das Schiff genießen. Die Eisparade am Ende – das findet auch wie im Fernsehen statt. Mit der 'Traumschiff'-Melodie. Total schön.“

Doch genau an dieser Stelle kam Jauch ins Spiel – mit einem für ihn typischen kleinen, aber gezielten Nadelstich: „Aber Florian Silbereisen ist nicht dabei?“ Die Reaktion des Kandidaten: Entsetzung. „Um Gottes Willen! DER Kapitän?! Nein, die alten Kapitäne. Heinz Weiss, Siegfried Rauch, Heide Keller. Die Folgen schaut man sich an – nicht die neuen.“

Zuschauerliebling im Kreuzfeuer - auch Günther Jauch bekommt sein Fett weg Was schließlich folgte, ist eine Lästerrunde mit Nostalgiefaktor. „Seitdem der Silbereisen da drauf ist …“, begann der Kandidat seinen Satz, ehe der Moderator ihm den Satz mit einem süffisanten Lächeln vollendete: „... ist das nicht mehr das Gleiche.“

Doch auch Jauch selbst bekam sein Fett weg – wenn auch charmant verpackt. Der Kandidat erklärte, dass er das alte „Traumschiff“ vor allem bei seinen Großeltern geschaut habe. „Da wurde ich auch gefesselt, sie zu gucken“, scherzte der Kandidat. Jauch kann sich das Lachen nicht verkneifen und nahm es gewohnt sportlich.