"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025": Maastricht wird verzaubert

"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025"

Rieu verzaubert Maastricht in ein Walzerparadies

12.10.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Erleben Sie André Rieus großes Open Air Konzert 2025 in Maastricht, wenn der Marktplatz zum Ballsaal wird. Walzer, berühmte Arien und Überraschungen erwarten Sie.
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Bei den Maastrichter Open-Air-Konzerten André Rieus dürfen seine "drei Tenöre" nicht fehlen.  Fotoquelle: BR / Telepool GmbH / Marcel van Hoorn
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Internationale Stargäste sorgen in Maastricht für gute Stimmung, wenn André Rieu zur Freiluft-Gala bittet.  Fotoquelle: BR / Telepool GmbH / Marcel van Hoorn
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Bei den Freiluft-Sommerkonzerten von André Rieu und seinem Orchester sind nicht selten mehr als 30.000 Zuschauer dabei und feiern.  Fotoquelle: BR / Telepool GmbH / Marcel van Hoorn

Rekordverdächtige 30.000 Zuschauer sind schon mal dabei, wenn der Stehgeiger André Rieu den großen Marktplatz in seiner Heimatstadt Maastricht in einen Ballsaal verwandelt. Aus der Stadt an der Maas wird dann ein Wien des Nordens, wie nun auch im BR-Fernsehen zu bestaunen ist.

BR
André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025
Konzert • 12.10.2025 • 20:15 Uhr

Einigermaßen Kitsch-affin sollte man schon sein und ein bisschen Nostalgie-Nähe kann nicht schaden, wenn André Rieu, der Erfolgsgeiger aus Maastricht, seine Heimatstadt mit Walzerklängen in ein Wien des Nordens verwandelt. Dann wird der riesige Marktplatz namens Vrijthof (ein ehemaliger Friedhof in römischer Zeit) zu einem Ballsaal. Nicht selten sind bei den täglichen Sommerkonzerten im Juli und August 30.000 Zuschauer dabei und lassen sich von Rieu zum Mitsingen oder gar Mittanzen animieren, wenn beispielsweise 300 Tanzpaare zum Mitmachen verlocken.

Wer nicht unbedingt die Kaffeefahrt nach Maastricht riskieren will, ist mit der Aufzeichnung eines großen Maastricht-Konzerts zur besten Sendezeit gut bedient. Walzer, Opern- und Operettenarien, Ohrwürmer aus Musicals und Filmen, sowie jede Menge Evergreens kochen die Stimmung bis zum großen Finale hoch – manch eine Couch-Potato könnte da auf die Unbekümmertheit des holländischen Völkchens und seiner vielen aus dem Ausland herbeigeeilten Gäste neidisch werden.

Zu Recht verspricht der BR "überraschende Momente" und – selbstredend – "viel Charme" des Meisters an der Geige. Stargäste 2025 sind die drei Platin Tenors, die Sängerin Emma Kock und das 90er-Jahre-Duo Los del Rio mit seinem Hit "Macarena". Für genügend Walzerseligkeit ist an der Maas durch Soubretten und Sopranistinnen bis zum Johann-Strauss-Walzer "Rosen aus dem Süden" gesorgt.

André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025 – So. 12.10. – BR: 20.15 Uhr

Verrückt: Das ist Florian Silbereisens spezieller Wiesn-Tipp!
Florian Silbereisen, der Wiesn-Veteran, teilt seine einzigartigen Tipps für das Oktoberfest 2025: Vom strategischen Toilettengang bis zur perfekten Achterbahnfahrt!
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

