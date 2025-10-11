"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin": Kritik zur Doku über das Britische Königshaus

Sie wurde von der britischen Bevölkerung geächtet und von Queen Elizabeth II. missachtet. Doch an der Seite ihres Ehemanns King Charles III. gilt Queen Camilla heute als unverzichtbare Säule der britischen Monarchie. Wie also kam die inzwischen 78-jährige geschiedene Frau zu diesem späten Ruhm, fragt die ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior in ihrer Dokumentation "Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin", die zu später Stunde in der Reihe "Terra X History" im ZDF erneut zu sehen ist.

Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin Dokumentation • 13.10.2025 • 00:20 Uhr

In rund 45 Minuten unternimmt der Film eine Zeitreise in die frühen Lebensjahre von Camilla Rosemary Shand, einer Tochter aus aristokratischem Hause: Geboren in London und aufgewachsen in East Sussex, besuchte die junge Camilla nach der Schule ein Mädchenpensionat in der Schweiz. Hier sollte sie lernen, ein Haus zu führen und Gesellschaften zu geben. "In ihrem Fall wurde sie zum Heiraten ausgebildet", erklärt Gina Thomas, einstige Kulturkorrespondentin der "F.A.Z." in der Doku: "Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche größeren Ehrgeize hatte als das."

Unbekannte Details über eine bekannte Frau Es ist dieser ehrliche und ungenierte Blick auf die derzeit ranghöchste Frau im britischen Königshaus, der die Dokumentation zu einer besonderen macht. Neben altbekannten Fakten zur Dreiecksbeziehung zwischen Prinz Charles, seiner ersten Frau Prinzessin Diana und Camilla Parker Bowles als seiner Geliebten erfährt das Publikum auch viel Neues über die Persönlichkeit von Queen Camilla: Wer etwa hätte gedacht, dass die Ehefrau des Königs des Vereinigten Königsreichs und Nordirlands unter Flugangst leidet, dass sie leidenschaftlich einen eigenen Online-Buchclub samt dazugehörigem Podcast betreibt und dass ihr Lieblingsbuch Jane Austens Gesellschaftsroman "Stolz und Vorurteil" ist?

Als Königin setzt sich Camilla bis heute unermüdlich für soziale Zwecke ein. Bei rund 200 Terminen im Jahr, so heißt es in der Doku von 2024, werde die Königin von der Kamera begleitet, hunderte weitere fänden hinter verschlossenen Türen statt.

Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin – So. 12.10. – ZDF: 00.20 Uhr

