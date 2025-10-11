Home News TV-News

"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin": Kritik zur Doku über das Britische Königshaus

Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung

11.10.2025, 07.00 Uhr
von Elisa Eberle
Einst geächtet, heute eine Säule der Monarchie: Die ZDF-Dokumentation beleuchtet den faszinierenden Wandel von Queen Camilla. Von der Rolle als Geliebte hin zur unverzichtbaren Königin an der Seite von King Charles III. werden bisher unbekannte Details enthüllt.
Ein glückliches Paar: König Charles III. und seine Königin Camilla. Es sollte Jahrzehnte und viele Skandale dauern, bis sie 2005 heiraten konnten.  Fotoquelle: ZDF/Millie Pilkington/Buckingham Pal
Als außereheliche Geliebte von Prinz Charles wurde Camilla lange Zeit geächtet, doch heute gilt sie als Queen als unverzichtbare Stütze der britischen Monarchie. Eine Doku zeichnet diesen Wandel nun nach.   Fotoquelle: 2024 Getty Images/Bianca De Marchi-Pool
Mehr als 30 Jahre nach ihrer ersten Begegnung durften sich Prinz Charles und Camilla im April 2005 auf dem Standesamt das Jawort geben. Die Eheschließung fand mit dem Segen der Kirche statt. Eine kirchliche Trauung war durch die zurückliegenden Scheidungen beider Eheleute allerdings nicht möglich.  Fotoquelle: 2005 Getty Images/Georges De Keerle
Ein König und seine Königin: Am 6. Mai 2023 wurden Charles III. und Camilla offiziell gekrönt.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Christopher Furlong
Camilla gilt als wichtige Stütze für ihren Ehemann. Auf dessen erster Auslandsreise nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung war sie selbstverständlich dabei. Gemeinsam ging es nach Austalien und Samoa.  Fotoquelle: 2024 Ian Vogler - Pool/Getty Images
Die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. (rechts) hielt lange Zeit nichts von der Liebesbeziehung zwischen Charles und Camilla. Doch mit den Jahren lernte sie, Camilla zu respektieren.   Fotoquelle: 2018 Getty Images/Leon Neal

Sie wurde von der britischen Bevölkerung geächtet und von Queen Elizabeth II. missachtet. Doch an der Seite ihres Ehemanns King Charles III. gilt Queen Camilla heute als unverzichtbare Säule der britischen Monarchie. Wie also kam die inzwischen 78-jährige geschiedene Frau zu diesem späten Ruhm, fragt die ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior in ihrer Dokumentation "Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin", die zu später Stunde in der Reihe "Terra X History" im ZDF erneut zu sehen ist.

Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin
Dokumentation • 13.10.2025 • 00:20 Uhr

In rund 45 Minuten unternimmt der Film eine Zeitreise in die frühen Lebensjahre von Camilla Rosemary Shand, einer Tochter aus aristokratischem Hause: Geboren in London und aufgewachsen in East Sussex, besuchte die junge Camilla nach der Schule ein Mädchenpensionat in der Schweiz. Hier sollte sie lernen, ein Haus zu führen und Gesellschaften zu geben. "In ihrem Fall wurde sie zum Heiraten ausgebildet", erklärt Gina Thomas, einstige Kulturkorrespondentin der "F.A.Z." in der Doku: "Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche größeren Ehrgeize hatte als das."

Unbekannte Details über eine bekannte Frau

Es ist dieser ehrliche und ungenierte Blick auf die derzeit ranghöchste Frau im britischen Königshaus, der die Dokumentation zu einer besonderen macht. Neben altbekannten Fakten zur Dreiecksbeziehung zwischen Prinz Charles, seiner ersten Frau Prinzessin Diana und Camilla Parker Bowles als seiner Geliebten erfährt das Publikum auch viel Neues über die Persönlichkeit von Queen Camilla: Wer etwa hätte gedacht, dass die Ehefrau des Königs des Vereinigten Königsreichs und Nordirlands unter Flugangst leidet, dass sie leidenschaftlich einen eigenen Online-Buchclub samt dazugehörigem Podcast betreibt und dass ihr Lieblingsbuch Jane Austens Gesellschaftsroman "Stolz und Vorurteil" ist?

Als Königin setzt sich Camilla bis heute unermüdlich für soziale Zwecke ein. Bei rund 200 Terminen im Jahr, so heißt es in der Doku von 2024, werde die Königin von der Kamera begleitet, hunderte weitere fänden hinter verschlossenen Türen statt.



Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin – So. 12.10. – ZDF: 00.20 Uhr

Royales Streaming-Aus: Harry und Meghan sind Geschichte
Netflix wird den 100-Millionen-Deal mit Harry und Meghan nicht verlängern. Die Sussexes hatten enttäuschende Abrufzahlen bei ihren Shows. Paramount+ zeigt Interesse.
Netflix-Aus
Prinz Harry und Herzogin Meghan

