"Bettys Diagnose": Der Start der zwölften Staffel mit Henrike Hahn

Wenn Sales Manager das Krankenhaus aufmischen

10.10.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Die beliebte Krankenhausserie "Bettys Diagnose" startet im ZDF in die zwölfte Staffel. Neue Episoden versprechen wieder spannende Dramen rund um Betty und ihr Team an der Karlsklinik.
"Bettys Diagnose" startet in die zwölfte Staffel. Mit dabei sind wieder Krankenpflegerin Zoe Breitner (Catherine Chikosi), die leitende Krankenpflegerin Elisabeth Hertz (Henrike Hahn) und Schwesternschülerin Mia Kunze (Antonia Döring).  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Noah Scholl (Yannik Heckmann, links) klagt über brennende und kribbelnde Füße. Dr. Helena von Arnstett (Claudia Hiersche, zweite von links) und Ivo Bogdanović (Oscar Nadermann) suchen nach der Ursache.   Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Mechthild Puhl (Sybille J. Schedwill, links) stellt Mia Kunze (Antonia Döring, dritte von links), Zoe Breitner (Catherine Chikosi, fünfte von links), Betty Hertz (Henrike Hahn, vierte von rechts), Sofia Abbas (Kiara Brunken, rechts) und ihren Kollegen (Komparsen) eine Neuerung vor.  Fotoquelle: ZDF/Julia Feldhagen
Begeisterung sieht anders aus: Zoe Breitner (Catherine Chikosi, links) und Sofia Abbas (Kiara Brunken) testen die neuen Headsets.   Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Betty (Henrike Hahn) ist verunsichert: Warum geht Dr. Şahin (Nicolas Fethi Türksever) ihr derart aus dem Weg?  Fotoquelle: ZDF/Julia Feldhagen

Ob Klassiker wie "In aller Freundschaft" oder neuere Formate wie "Dr. Nice": Krankenhausserien sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Mit "Bettys Diagnose" startet nun ein weiterer Dauerbrenner in die zwölfte Staffel. 24 Episoden sind ab sofort immer freitags, um 19.25 Uhr, im ZDF, sowie jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung im Stream zu sehen.

ZDF
Bettys Diagnose
Serie • 10.10.2025 • 19:25 Uhr

"Bettys Diagnose" erzählt seit zehn Jahren von den privaten und beruflichen Dramen des Pflegepersonals an der fiktiven Aachener Karlsklinik. Die titelgebende Leitung hat im Verlauf der Staffeln immer mal wieder gewechselt: In den ersten drei Staffeln spielte Bettina Lamprecht die leitende Krankenpflegerin Bettina Dewald, in Staffel vier wurde diese von Bettina Weiss (gespielt von Annina Hellenthal) abgelöst, bis in der letzten Folge der neunten Staffel schließlich Elisabeth Hertz (Henrike Hahn) als Nachfolgerin eingeführt wurde. Sie ist es nun auch, die im Mittelpunkt der nun startenden zwölften Staffel steht.

Private Sorgen dominieren

Bereits die Auftaktfolge "Alles anders" hat es in sich: Für Trubel sorgt vor allem der Patient Noah Scholl (Yannik Heckmann), der mit kribbelnden, brennenden Füßen in der Karlsklinik vorstellig wird. Während Dr. Helena von Arnstett (Claudia Hiersche) gemeinsam mit dem neuen Pfleger Ivo Bogdanović (Oscar Nadermann) nach der Ursache für die Beschwerden sucht, nutzt Noah Scholl als Sales Manager die Gelegenheit für ein Geschäft: Pflegedienstleiterin Mechthild Puhl (Sybille J. Schewill) ist ganz begeistert von den neuen Möglichkeiten, die der Einsatz von Headsets bei der Belegschaft bringen könnte. Sie ordnet sofort einen flächendeckenden Test der Geräte an – zum Missfallen von Betty und dem Rest der Truppe.

Auch sonst muss sich das Team mit einigen Neuerungen vertraut machen: Schwesternschülerin Sofia Abbas (Kiara Brunken) arbeitet plötzlich am Empfang. Ihrer Kollegin Mia Kunze (Antonia Döring) zeigt sie nach dem Verrat in Staffel elf weiterhin die kalte Schulter. Auch zwischen Betty und Dr. Tarik Sahin (Nicolas Fethi Türksever) ist die Stimmung nach ihrem Kuss in der Nacht des WG-Brands angespannt.

Somit sind es abermals mehr die privaten als die beruflichen Dramen, die den größten Raum in der Serie einnehmen. Das allgemeine Interesse an der Serie sinkt seit einiger Zeit: Schalteten in den Anfangsjahren teils noch über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren ein, waren es in Staffel zehn noch durchschnittlich 2,82 Millionen und in Staffel elf 2,63 Millionen. Der durchschnittliche Gesamtmarktanteil lag zuletzt bei 11,9 Prozent.

Bettys Diagnose – Fr. 10.10. – ZDF: 19.25 Uhr

