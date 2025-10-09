Home News Film-News

Neue Kino-Highlights: "Tron: Ares", "Amrum" und "Zweigstelle"

Kino-Neustarts

Neue Kino-Highlights: "Tron: Ares", "Amrum" und "Zweigstelle"

09.10.2025, 10.16 Uhr
von Jonas Decker
Am 9. Oktober starten gleich mehrere spannende Filme im Kino: "Tron: Ares" entführt erneut in die digitale Welt, Fatih Akin zeigt mit "Amrum" das Kriegsende aus Kinderperspektive und "Zweigstelle" behandelt humorvoll den Bürokratie-Wahnsinn im Jenseits.
Tron: Ares
Jared Leto verkörpert in "Tron: Ares" einen scheinbar unbesiegbaren KI-Soldaten.  Fotoquelle: 2025 Disney Enterprises
Tron: Ares
Star der ersten beiden Filme: Auch in "Tron: Ares" ist Jeff Bridges wieder dabei.  Fotoquelle: 2025 Disney Enterprises
Amrum
Nach dem Krieg, als es an allem mangelt, eine große Herausforderung: Nanning (Jasper Billerbeck) möchte für seine Mutter gerne ein bisschen Weißbrot, Butter und Honig besorgen.  Fotoquelle: 2025 Bombero International GmbH & Co. KG / Rialto Film GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / Gordon Timpen
Amrum
Fatih Akins Coming-of-Age-Drama "Amrum" basiert auf den Kindheitserinnerungen seines Freundes Hark Bohm.  Fotoquelle: 2025 Bombero International GmbH & Co. KG / Rialto Film GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
"Zweigstelle"
Gerade verstorben, jetzt hängen sie in der "Zweigstelle" fest: Mel (Beritan Balci, links), Resi (Sarah Mahita, zweite von links), Sophie (Nhung Hong) und Philipp (David Ali Rashed) wissen nicht, wo sie gelandet sind.  Fotoquelle: Weltkino / WennDann Film GmbH / Luis Zeno Kuhn
"Zweigstelle"
In "Zweigstelle" sind zahlreiche prominente Gaststars zu sehen, zum Beispiel Florian Brückner (links) und Rick Kavanian, die als Bestatter auftreten.  Fotoquelle: Weltkino / WennDann Film GmbH / Luis Zeno Kuhn

"Eine erschreckende Welt, in der Zeit und Entfernung die Gesetze der Logik außer Kraft setzen", hieß es damals im Trailer zum ersten "Tron"-Film von 1982. Eine "Welt in einer neuen Dimension", in der Menschen aus Fleisch und Blut in einen digitalen Raum gesaugt wurden, um gestohlenen Computerspiel-Daten hinterherzujagen. Die Handlung war ziemlicher Quatsch, aber das Filmerlebnis doch sensationell, vor allem aufgrund der einzigartigen Optik von "Tron". Dementsprechend groß sind auch die Erwartungen, wenn nun mit "Tron: Ares" ein neues Sequel in die Kinos kommt.

Was das Publikum in dieser Woche außerdem erwartet: Fatih Akin erzählt in "Amrum" davon, wie ein Zwölfjähriger das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte, und in "Zweigstelle" kämpfen ein paar jung Verstorbene mit dem Bürokratiewahnsinn im Jenseits.

Tron: Ares

Schwarzweiß-Bilder, die mithilfe des "Backlit Animation"-Verfahrens in mehreren Schritten koloriert und anderweitig verfremdet wurden – so entstand damals der ikonische und bis heute unverwechselbare "Tron"-Look. Der Aufwand war so gigantisch, dass die Technik hinter "Tron" danach nie wieder im gleichen Umfang für einen Spielfilm genutzt wurde. Auch das Sequel "Tron: Legacy" (2010) war auf seine Art ein echter Hingucker: Auf dem Höhepunkt des 3D-Hypes gedreht (gewiss ein guter Zeitpunkt für einen neuen "Tron"), ließ der Film das Publikum auch noch über einen digital verjüngten Jeff Bridges staunen. Jetzt folgt also "Tron: Ares", der dritte Film der Reihe (wieder mit Jeff Bridges, diesmal in einer Nebenrolle). Mindestens 170 Millionen Dollar soll der dystopische und zugleich sehr aktuelle Science-Fiction-Blockbuster gekostet haben.

Derzeit beliebt:
>>Das Vermögen der Schlagerstars: So viel Geld haben Roland Kaiser & Co.
>>Anke Engelke kontert Hass-Kommentare: "Der Mensch urteilt ohne Ahnung"
>>Matthias Schweighöfer bei Netflix: „Brick“ ist düster, aber enttäuschend
>>Unglaubliches Weltkriegsdrama: "Amrum" erobert Cannes!

Einen solchen Noch-nicht-gesehen-Effekt wie damals bei "Tron" (und in Teilen bei "Tron: Legacy") sollte man von "Tron: Ares" vielleicht nicht erwarten. Aber natürlich kommt auch dieser neue Film mit viel Optik-Bombast daher. Zudem ist die Geschichte, die Joachim Rønning nach einem Drehbuch von Jesse Wigutow und David Digilio inszenierte (mit Musik von Nine Inch Nails), wieder sehr nah dran am Puls der Zeit. Der Videospiel-Kontext von früher ist inzwischen in den Hintergrund gerückt, stattdessen geht es nun vorrangig um Künstliche Intelligenz. Die ist in "Tron: Ares" mächtig und gefährlich und wird verkörpert von Jared Leto.

Julian Dillinger (Evan Peters, "Dahmer"), der Enkel des aus dem ersten Film bekannten "Tron"-Tüftlers Ed Dillinger und selbst visionärer Programmierer, präsentiert seine neue Kreation Ares (Leto) als "ultimativen Soldaten": ein beliebig reproduzierbar KI-Krieger, der nun mit seinem Lichtrenner durch die reale Welt düst. "Stark wie ein Titan" ist dieser Ares, außerdem "blitzschnell" und "außerordentlich intelligent". Aber kann man diese hypermoderne Technologie wirklich so gut kontrollieren, wie Julian Dillinger es behauptet? Kann man natürlich nicht ...

Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
Uschi Glas, bekannt als das "Schätzchen der Nation", hat mit ihrer unverwechselbaren Karriere von "Winnetou" bis "Fack ju Göhte" die deutsche Filmwelt geprägt. Ein Blick auf das Privatleben der Leinwand-Ikone.
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann

Amrum

Wie die eigenen Eltern zu den Nazis und Hitler standen, also wie sie wirklich dazu standen: Bis heute tragen viele Deutsche diese hochsensible Frage mit sich herum wie Blei. Zwischen Verdrängung, Vergessen und Traumabewältigung blieb sie oft unbeantwortet, und irgendwann wird sie niemand mehr stellen. Bei dem zwölfjährigen Nanning ist die Sache allerdings von Beginn an klar: Seine Mutter ist glühende Nationalsozialistin, mit Führerbildern und allem, was sonst eben auch dazugehört. Dann fällt der Nationalsozialismus in sich zusammen. Was bleibt, ist eine große Leere und Lust auf Süßes.

In "Amrum" erzählt Fatih Akin die Geschichte von Hark Bohm nach, der auch selbst am Drehbuch mitschrieb. Bohm, Jahrgang 1939, und Fatih Akin sind gute Freunde. Eigentlich wollte der Schauspieler, Autor, Regisseur und Kulturwissenschaftler Bohm seine Kindheitserinnerungen selbst verfilmen, dann überließ er sie doch seinem Kumpel. Bei Fatih Akin, einem der angesehensten deutschen Filmemacher der Gegenwart, der auch schon Hollywood-Luft schnupperte, scheint "Amrum" gut aufgehoben. Für Nebenrollen konnte er Stars wie Diane KrugerMatthias Schweighöfer und Detlev Buck gewinnen, die Kritiken fielen nach der Premiere in Cannes überwiegend gut aus. So landete das Coming-of-Age-Drama vor stimmungsvoller Nordsee-Kulisse auch in der Auswahl für den deutschen Oscar-Beitrag.

Die Geschichte beginnt im Frühjahr 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Weil der Vater nicht mehr da ist, kümmert sich die hochschwangere Hille Hagener (Laura Tonke) auf Amrum weitestgehend alleine um die Kinder. Der Älteste, Nanning (Jasper Billerbeck), hilft, wo er kann, geht auf Robbenjagd und fischt nachts in der Nordsee. Irgendwann ist der Krieg dann endgültig vorbei und Hitler tot. Hille verfällt in eine schwere Depression, will nichts mehr essen. Außer ... ein Stück Weißbrot mit Butter und Honig vielleicht, das wäre schön. Ein vermeintlich kleiner Wunsch, der für Nanning zur großen Mission wird.

Zweigstelle

Der Tod ist ein ernstes Thema, darüber macht man keine Witze. Oder? Im Kulturbetrieb kommt ein "lockerer" Umgang mit dem Sterben ja immer wieder mal ganz gut an, Stichwort Enttabuisierung, und in Bayern kann man das seit jeher besonders gut. Man denke etwa an den legendären "Münchner im Himmel" Aloisius oder Marcus H. Rosenmüllers Kultkomödie "Wer früher stirbt ist länger tot". In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt nun das Langfilmdebüt "Zweigstelle" von Autor und Regisseur Julius Grimm.

Es beginnt schon ganz schlimm, eigentlich. Resis (Sarah Mahita) Freund stirbt an Krebs, posthum will sie ihm noch den Wunsch erfüllen, seine Asche auf einem Gipfel in den Allgäuer Alpen zu verstreuen. Doch daraus wird nichts: Resi und ihre Clique (Nhung Hong, Beritan Balci, David Ali Rashed) haben einen schweren Verkehrsunfall, jetzt sind sie auch alle tot. Aber da fängt diese absurde und herrlich schwarzhumorige Geschichte erst richtig an.

Nach dem Ableben landen Resi und Co. beziehungsweise ihre verstorbenen Seelen erst einmal in der "Zweigstelle Süddeutschland III/2". Mit Gott und dem Glauben hatten sie es alle nicht so, deshalb gilt es nun zu klären: wohin mit diesen armen Teufeln? Theoretisch sähe das Regelwerk der Zweigstelle für sie ein Dasein im ewigen Nichts vor, aber darauf haben die frisch Verschiedenen nun wirklich keine Lust. Also kämpfen sie sich im vorläufigen Fegefeuer durch den jenseitigen Bürokratieapparat, der mindestens so schleppend, ermüdend und undurchsichtig arbeitet wie zuweilen auch der irdische. In Gastrollen sind unter anderem Luise Kinseher, Maxi Schafroth, Rick Kavanian und Florian Brückner dabei.

Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“
Florian Silbereisen sorgt eigentlich für gute Laune – doch einmal erlebte er kurz vor einem geplanten Auftritt eine bittere Überraschung hinter den Kulissen.
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neue Kino-Highlights am 2. Oktober: "Momo", "A Big Bold Beautiful Journey" und "The Smashing Machine"
Kino-Neustarts
Momo
Wenn Liebe tödlich endet: Promis, die ihre Partner umbrachten
Dunkle Kapitel
Mörderisch! Diese Promis haben ihren Partner getötet. Manche auf skurrile Art und Weise. (Foto: Ingrid van Bergen)
Mit Haaren und ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst in "Der Wixxer"
Neuer Paramount-Chef David Ellison: Kommt jetzt endlich "Star Trek 4"?
Nach neun Jahren
Star Trek Beyond
Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Neue Kinohits: "Die Schule der magischen Tiere 4", "The Toxic Avenger" und "One Battle After Another"
Kino-Highlights
Die Schule der magischen Tiere 4
ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen
"Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte"
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Streaming-Starts: „French Lover“, „The Savant“ und mehr ab 26.9.
Streaming-Highlights
"French Lover"
Kino-Neustarts der Woche: "Downtown Abbey", "Leibniz" und "Der Tiger"
Kino-Highlights
Downton Abbey: Das große Finale
Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Michael Naseband bricht im Big Brother Haus in Tränen aus: "Ich bleibe lieber allein"
Schicksalsschlag
"Promi Big Brother"
Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los: "nicht alle Tassen im Schrank"
Scharfe Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Große Sorge um Dolly Partons Gesundheit - Sie meldet sich zu Wort
Gesundheitsgerüchte
Dolly Parton
"Der Wien-Krimi - Tod im Tiergarten": Darum geht's im neuen Film mit Philipp Hochmair
Blind ermittelt
"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Tiergarten"
"Unser erstaunlicher Po": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Evolution des Gesäßes
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
"Reykjavík 112 – Schwarzes Phantom": Darum geht's in der isländischen Krimiserie
TV-Tipp
Reykjavík 112
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Diese zwei Stars fehlen in den neuen Folgen von „Dr. Nice“
Was ist los?
Der Cast von Dr. Nice
Sicherheitsbedenken beim „ZDF-Fernsehgarten“: Das ist die neue Regel
ZDF verschärft Sicherheitsvorkehrungen
Andrea Kiewel beim "Fernsehgarten"
Bill Kaulitz schwärmt in Podcast von "Tatort"-Ermittler: "Ich bin ganz verliebt"
Bill Kaulitz
Tim Mälzer geht mit neuer Show an den Start: "Es geht darum, Haltung zu zeigen"
Koch-Casting
Mälzers Meisterklasse
Jimi Blue bei "Promi Big Brother": Im Knast "gabs auf jeden Fall mehr" Essen
Rohbau-Drama
Promi Big Brother
Nach Alkoholsucht: Thorsten Legat und Sohn Nico haben sich versöhnt
Nach "schlimmem Jahr"
Thorsten und Nico Legat
Drama um Lotto-Millionär: Wer hat auf Chicos Ferrari geschossen?
Neun Schüsse
Chico
Sky-Experte Dietmar Hamann fliegt altes Harry-Kane-Zitat um die Ohren
Der Treffer-König von München
Dietmar Hamann
Harald Schmidt: So scharf ist seine Kritik an seinem "Traumschiff"-Job
Ein Blick hinter die Kulissen
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Harald Schmidt
Tattoos? Bei Schöneberger, Jauch & Gottschalk ein absolutes No-Go!
Kritik an bunter Körperkunst
Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch
Désirée Nick im "Playboy": Deutschlands ältestes Covergirl
Im Alter von 66 Jahren
Désirée Nick
Das zeigen die TV-Dokus über Olympiasiegerin Laura Dahlmeier
Beim Bergsteigen tödlich verunglückt
Laura Dahlmeier lehnt an einer grauen Mauer und lächelt in die Kamera.