Unglaubliches Weltkriegsdrama: "Amrum" erobert Cannes!

Die 78. Internationalen Filmfestspiele von Cannes beginnen am 13. Mai und dauern bis zum 25. Mai. "Amrum" wurde extra eingeladen, eine besondere Ehre auch für den erfolggewohnten Akin. "Eine Einladung nach Cannes ist das schönste Geschenk für jeden Filmemacher." Sein Film wird dort in der Reihe "Cannes Première" seine Welturaufführung haben. In die Kinos kommt der Film erst am 9. Oktober.