Heidi Klum bricht Kleiderregeln bei Filmfestspielen in Cannes

Obwohl Klums Outfit ein echter Hingucker war, verstieß es aufgrund seiner voluminösen Form und der langen Schleppe gegen die neue Kleiderordnung in Cannes. Auf der Homepage der Filmfestspiele heißt es: "Nacktheit ist auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten" und zwar aus "Gründen des Anstands". Weiter heißt es dort, dass "voluminöse Outfits, insbesondere solche mit einer großen Schleppe (...) nicht erlaubt sind."

Die vermeintlich neue Kleiderordnung sollte aber eigentlich keinen der Gäste überrascht haben. In einer Anweisung des Festivals machten die Veranstalter klar, dass man nur "seit langem geltende Regeln ausdrücklich festgeschrieben" habe. Das Ziel sei dabei keineswegs, "die Kleidung an sich zu regeln, sondern die vollständige Nacktheit auf dem roten Teppich zu verbieten."

Die Verstöße von Klum und QianHui hatten am Dienstag keine Folgen. Das Sicherheitspersonal der Veranstaltung schritt nicht ein, hätte aber in Aktion treten dürfen. Auf der Homepage des Festivals erklären die Veranstalter, dass man sich das Recht vorbehalte, "Personen den Zutritt zu verweigern, deren Kleidung die Bewegungsfreiheit anderer Gäste beeinträchtigen oder die Sitzordnung in den Vorführräumen erschweren könnte."

Halle Berry, die in diesem Jahr in Cannes als Jurymitglied fungiert, verriet, dass die neue Kleiderordnung zu einer Änderung ihres Looks in letzter Minute führte. Sie hätte "ein tolles Kleid" gehabt, das sie aber nicht hätte tragen können, weil es eine zu große Schleppe hatte, sagte Berry gegenüber "Variety": "Ich werde die Regeln nicht brechen. Das mit der Nacktheit ist wahrscheinlich auch eine gute Regel."