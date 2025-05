Constantin Schreiber verlässt die 20-Uhr-„Tagesschau“ – das steckt hinter seinem Abschied

Es gibt wohl keinen renommierteren Moderatoren-Job im deutschen Fernsehen: Die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" ist seit Jahrzehnten so etwas wie das Hochamt im TV-Journalismus. Sprecherinnen und Sprecher wie Karl-Heinz Köpcke, Dagmar Berghoff und Jo Brauner schrieben am ARD-Nachrichtenpult Geschichte. Nun nimmt einer aus der aktuellen Moderatorenriege Abschied: Das gab Constantin Schreiber am Mittwoch auf seinem Instagram-Account bekannt.

"Alles hat seine Zeit – so steht es schon in der Bibel", schreibt der 45-Jährige. Für ihn sei es "Zeit für Neues, und damit Zeit, Abschied zu nehmen von der tagesschau". Er wolle künftig "wieder inhaltlich journalistisch arbeiten". Schreiber ist seit achteinhalb Jahren in Diensten der Redaktion ARD-aktuell, seit 2021 ist er Sprecher der 20-Uhr-Nachrichten.

Mit seiner Islam-Kritik sorgte Constantin Schreiber für Schlagzeilen "Es waren Jahre und Aufgaben, für die ich sehr dankbar bin und die mich persönlich und beruflich bereichert haben", lässt Schreiber seine Instagram-Abonnenten wissen. Er bedankte sich bei "all jenen, die mich begleitet und unterstützt haben! Und natürlich an Euch 11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, die jeden Abend wieder einschalten."

Constantin Schreiber, der beim Auslandsrundfunk der Deutschen Welle volontierte, gilt als Kenner der arabischen Welt. Schlagzeilen machten seine islamkritischen Sachbücher ("Inside Islam – Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird"), vor allem aber der 2021 erschienene Roman "Die Kandidatin", in dem zur Mitte des 21. Jahrhunderts eine Muslimin kurz davor steht, zur deutschen Bundeskanzlerin gewählt zu werden.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Neues Gesicht bei der "Tagesschau" 2023 wurde Schreiber bei einer Lesung an der Universität Jena mit einer Torte beworfen. Anschließend bekundete er gegenüber der Wochenzeitung "Die Zeit": Ich werde mich zu allem, was mit dem Islam auch nur im Entferntesten zu tun hat, nicht mehr äußern. Ich werde keine Bücher dazu schreiben, ich lehne Talkshow-Anfragen ab, ich mache das nicht mehr."

Seine letzte "Tagesschau"-Ausgabe bestreitet der gebürtige Cuxhavener am Sonntag, 25. Mai. "Ich freu' mich, wenn ihr dabei seid, und werde zum Abschied vielleicht einmal zuzwinkern", kündigt Schreiber bei Instagram an. Für Ersatz hat die ARD bereits vor Wochen gesorgt: Romy Hiller, zuletzt in Diensten von RTL, stößt am 14. Juni zum Team der 20-Uhr-"Tagesschau". Es besteht weiterhin aus Chefsprecher Jens Riewa (61), Susanne Daubner (64), Julia-Niharika Sen (58) und Thorsten Schröder (57).