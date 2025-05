Cannes verbietet Nacktheit: Neue Regeln auf dem roten Teppich

Was macht eigentlich Stevie Wonder?

Er ergatterte schon als Kind seinen ersten Plattenvertrag und verkaufte im Lauf seiner Karriere über 100 Millionen Tonträger: Stevie Wonder zählt im Pop-Business zu den ganz Großen. Aber in den letzten Jahren hat man von dem Multitalent, das am 13. Mai das 75. Lebensjahr vollendet, relativ wenig gehört.