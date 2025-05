„Nord Nord Mord“: So geht es bei Peter Heinrich Brix und seinem Team weiter

Wie beliebt die ZDF-Reihe „Nord Nord Mord“ ist, zeigte sich zuletzt am Ostermontag. Hier erreichte nämlich die Wiederholung der Episode „Sievers und der erste Schrei“ ähnliche Einschaltquoten wie die – parallel ausgestrahlte – „Tatort“-Premiere. Doch auch neue Folgen sind in Sicht.

Bereits am 12. Mai 2025 zeigt das ZDF die neue Episode „Sievers und der tiefe Schlaf“. Im Streaming-Portal des Senders ist die Folge sogar schon seit dem 3. Mai abrufbar. Als Hinnerk Feldmann ( Oliver K. Wnuk ) mit seiner Kollegin Ina Behrendsen ( Julia Brendler ) an den Schauplatz eines Todesfalls gerufen wird, vermutet er zunächst, sein Chef Sievers ( Peter Heinrich Brix ) sei das Opfer. Doch schnell stellt sich heraus, dass es sich um den Leichnam von Josefa Petersen handelt. Diese sollte den Hauptkommissar wegen seiner Flugangst behandeln. Sievers Erinnerungsvermögen ist jedoch infolge einer Kopfverletzung getrübt. Um den Fall zu lösen, soll Feldmann seinen Chef hypnotisieren.

So viel verdienen die TV-Moderatoren: Miosga, Louis Klamroth, Maischberger und Co.

Sievers und die stillen Austern

Der nächste Fall dürfte für treue Zuschauer ein Déjà-vu bedeuten: Es geht nämlich – wie in der vierten Folge „Clüver und der tote Koch“ – um einen Mord in der Sylter Spitzengastronomie. Als die Leiche eines bekannten Gastronomen bei den Austernbänken der Insel auftaucht, ermitteln Sievers und sein Team. Zum Cast zählen Christian Nickel („Speer und Er“), Lisa Kreuzer („Der Bozen-Krimi“) sowie Reiner Schöne („Ella Schön“), die deutsche Synchronstimme von Willem Dafoe. Zwar steht noch kein Sendetermin für den 27. Sylter Krimi fest. Mit der Erstausstrahlung ist aber in diesem Jahr zu rechnen.