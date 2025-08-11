Home News TV-News

„Ellis“: ZDF zeigt neue britische Krimireihe mit Sharon D Clarke im Free-TV

"Ellis"

Rauer Norden, düstere Fälle – das ist die neue Krimireihe „Ellis“

11.08.2025, 10.19 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen Krimireihe "Ellis" übernimmt Sharon D Clarke die Rolle der erfahrenen Ermittlerin, die in einer von Rassismus geprägten Umgebung auf Widerstand stößt und einen mysteriösen Mordfall lösen muss.
Ellis
DCI Ellis (Sharon D Clarke) und ihr Kollege DS Harper (Andrew Gower) untersuchen den Fundort einer Männer-Leiche in einem einsamen See. Die Frage ist: Wo ist seine junge Freundin abgeblieben?  Fotoquelle: ZDF/Steffan Hill
Ellis
Die örtliche Polizei verhaftet mit Stephen Mason (Michael Wildman, Zweiter von links) einen Verdächtigen.  Fotoquelle: ZDF/Steffan Hill
Ellis
ACC Leighton (Allison Harding, rechts) schickt mit DCI Ellis (Sharon D Clarke) ihre beste Ermittlerin in den Norden.  Fotoquelle: ZDF/Steffan Hill
Ellis
Ermittlerin Ellis (Sharon D Clarke) führt ein Verhör, misstrauisch beobachtet vom örtlichen Polizei-Verantwortlichen DCI James Belmont (Chris Reilly, Mitte).  Fotoquelle: ZDF/Steffan Hill

Es ist ein schockierender Anblick an einem ansonsten idyllischen See: Die Handlung der neuen Krimifilm-Reihe "Ellis" richtet den Blick zum Auftakt auf ein halb im Wasser versunkenes Auto, in der die Leiche des angehenden Studenten Rowan (Daire Scully) gefunden wird. Spurlos verschwunden ist seine 17-jährige Freundin Maggie (Freya Hannan-Mills), die zuletzt mit Rowan gesehen worden war. Die örtliche Polizei tappt zunächst im Dunkeln – und stößt auf viel Misstrauen seitens Rowans vermögenden, auch politisch einflussreichen Eltern. Sie drängen darauf, dass London den Fall übernimmt. Also reist DC Ellis (Sharon D Clarke) als Verstärkung für die Kollegen in Nordengland an. Doch auch sie trifft auf erheblichen Widerstand – auch wegen ihrer Hautfarbe.

ZDF
Ellis
Kriminalfilm • 10.08.2025 • 22:15 Uhr

Besonders kühl nimmt DCI James Belmont (Chris Reilly) die Kollegin aus dem Süden in Empfang. Ermittlerin Ellis wird vor Ort DS Chet Harper (Andrew Gower) zur Seite gestellt. Harper soll die Detektivin aus der Hauptstadt nicht nur bei der Spurensuche und bei ersten Vernehmungen unterstützten. Auf Belmonts Wunsch muss er seinen Vorgesetzten auch über Ellis' Ermittlungsergebnisse informieren.

Die neue, 2024 in Großbritannien erstmalig ausgestrahlte Krimireihe spielt mit dem rauen Charme der nordenglischen Hügellandschaft Pennines, die oft wie menschenleer wirkt und deren Bewohner sich nicht viel aus Zuzüglern machen – bis hin zu offenem Rassismus. Die drei vom ZDF ausgestrahlten Krimis sind auf ihre Hauptdarstellerin zugeschnitten, die viel Fernseh- und Film-, aber auch Bühnenerfahrung mitbringt. Und Sharon D Clarke, deren Eltern einst aus Jamaika nach England kamen, verbindet mit der Ausgestaltung der Rolle auch eigene, nicht immer positive Erlebnisse.

Derzeit beliebt:
>>Horst Lichter & Zarrella: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren!
>>Sandra Maischberger: Diese 6 erstaunlichen Fakten kanntest du nicht!
>>"Retro-Battles" – Die Backstreet Boys und die Kelly Family im 90er-Duell!
>>"Aktenzeichen XY": Krasse Fakten zum True-Crime-Klassiker

"Ich habe mich nie repräsentiert gefühlt."

"Channel 5 bestellte diese neue Serie, sie wollten mehr Diversität und fragten mich, ob ich Interesse hätte", sagte sie in einem Pressegespräch zu den Filmen. "Mein Interesse galt zuerst der Tatsache, dass man hier eine mittelalte schwarze Frau als leitende DCI sieht, die in Ermittlungen interveniert, die zu scheitern drohen, mit ihr (mir) an der Spitze. Das fand ich gut, noch bevor ich ein Drehbuch gelesen habe, weil ich in den 70er-Jahren aufgewachsen bin und es so was nicht im Fernsehen gab", so Clarke.

Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldi beharrt seit der ersten Sendung auf seinen festen Platz bei „Bares für Bares". Auch während der Corona-Zeit bleibt sein Sitzplatz unantastbar.
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.

"Ich habe mich nie repräsentiert gefühlt", berichtet sie. "Ich mochte, dass man sehen kann, wie diese Frau ihre Superkräfte nutzt, nämlich dass sie in der Regel übersehen wird oder unsichtbar ist, um die Fälle zu lösen." Tatsächlich ist es besonders reizvoll zu sehen, wie diese Ermittlerin arbeitet – und wie sie die anfänglichen Ressentiments der anderen ihr gegenüber nach und nach zu ihrem eigenen Vorteil nutzt. Das ist clever geschrieben und inszeniert. Clarke spielt eine Frau, die man einfach nicht übersehen darf!

Das ZDF strahlt insgesamt drei Folgen der britischen Krimireihe "Ellis" aus – jeweils sonntags, um 22.15 Uhr.

Ellis – So. 10.08. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein tiefgründiger Krimi
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Kampf ums Klima: Geo-Engineering als Schlüssel zum Erfolg?
"ARD Wissen: Kampf ums Klima"
ARD Wissen: Kampf ums Klima
Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung
"Rehragout-Rendezvous"
"Rehragout-Rendezvous"
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Konzertzauber auf Kloster Banz: Das Musikfestival im Rückblick
"Lieder auf Banz"
Lieder auf Banz
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Die dunkle Seite des Space Race: Die Katastrophe von Apollo 1
"Apollo 1 – Die wahre Geschichte"
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
James Bond: Diese Fakten zur Agenten-Reihe kanntest du noch nicht
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer