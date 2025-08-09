Home News TV-News

"Trapps Sommer": Kritik zum starken ARD-Film mit Günther Maria Halmer

"Trapps Sommer"

Eine Begegnung, die Leben verändert

09.08.2025, 13.25 Uhr
von Eric Leimann
"Trapps Sommer" erzählt die bewegende Geschichte eines Philosophie-Professors, der durch die junge Sofia lernt, sich wieder für das Leben zu öffnen. Ein Film über Menschlichkeit und Freundschaft mit Günther Maria Halmer und Senita Huskić.
Trapps Sommer
Die 24-jährige Sofia (Senita Huskić) wird engagiert, um dem emeritierten Philosophie-Professor Georg Trapp (Günther Maria Halmer) ein wenig im Haushalt zu helfen. Der wird bald 80 und ist der klassische Eigenbrötler. Im Film "Trapps Sommer" ändert sich das Leben des alten Grantlers jedoch noch einmal - auf unerwartete Weise.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Sofia (Senita Huskić) und Georg Trapp (Günther Maria Halmer) müssen sich erst einmal aneinander gewöhnen. Die offene junge Frau und der alte Einzelgänger haben unterschiedliche Lebenskonzepte.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Georg (Günther Maria Halmer, rechts) möchte mit seinem ehemaligen besten Freund Heinz (Stephan Bissmeier) reinen Tisch machen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Sofia (Senita Huskić) und Georg (Günther Maria Halmer) können sich gegenseitig helfen. Und sie könnten sogar Freude dabei empfinden. Ist das die Erkenntnis von "Trapps Sommer"?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Georg (Günther Maria Halmer, links) und sein Freund Heinz (Stephan Bissmeier) unternehmen etwas zusammen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Trapp (Günther Maria Halmer, links) ermutigt den jungen Arzt Sebastian (Pit Bukowski), Sofia seine Gefühle zu gestehen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Henri (Eleonore Weisgerber) und Georg (Günther Maria Halmer) verband früher eine unerfüllte Liebe. Nach Jahrzehnten sehen sie sich wieder - in einem noblen Seniorenheim.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz

Stoffe wie "Trapps Sommer" kennt man seit langem aus Literatur- und Filmgeschichte. Das leichte Drama oder die nachdenkliche Komödie behandelt das Thema: Eine ältere, vom Leben enttäuschte Person findet durch einen sehr viel jüngeren Menschen zurück zu Esprit und Menschlichkeit. Also in etwa die Geschichte von "Der kleine Prinz", "Good Will Hunting" oder "Der kleine Lord". Der kleine Prinz oder Lord hört im ARD-Film auf den Namen Sofia (Senita Huskić). Über ihre Agentur wird die 24-Jährige zum 79-jährigen Georg Trapp (Günther-Maria Halmer) geschickt, um ihm im Haushalt zu helfen. Grund für den früheren Philosophie-Professor und überzeugten Eigenbrötler, sich – widerwillig – Unterstützung im Leben zu suchen, war ein Haushaltsunfall. Als die forsche, aber an Menschen interessierte Sofia sich die Wohnung des Alten ansieht, wird deutlich: Hier hat sich seit Jahrzehnten nichts verändert. Alles muss so sein und bleiben, wie Georg es immer kannte.

ARD
Trapps Sommer
Dramedy • 08.08.2025 • 20:15 Uhr

Bald steht dessen 80. Geburtstag an. Dazu einladen will er einige Würdenträger und Ex-Kollegen. "Keine Freunde?", will Sofia wissen. Das gibt Trapp zu denken. Hat oder hatte der kinderlose Alleinstehende jemals Freunde – und hat er geliebt? Inspiriert von Sofia, der sich Georg nach und nach öffnet, sucht der betagte Grantler seinen ehemaligen besten Freund Heinz (Stephan Bissmeier) auf. Und er fahndet nach seiner früheren großen Liebe Henri (Eleonore Weisgerber). Auch Sofia erfährt Hilfe durch Georg. Zum Beispiel, indem er mit deren heimlich in sie verliebten "besten Freund" Sebastian (Pit Bukowski) spricht.

Über das Leben im Langstrecken-Modus

Könnten wir nicht alle ein glücklicheres und viel weniger einsames Leben führen, wenn wir uns ein wenig anderen Menschen öffnen würden? Egal wie alt sie sind oder aus welchen Verhältnissen sie stammen? Der Film von Rainer Kaufmann (Regie) und Hans Rath (Drehbuch) schreit inhaltlich zweimal laut "ja" zu diesen Thesen. Er erzählt seine Geschichte dennoch zurückhaltend und mit viel humanistischer Überzeugung. Trotz der Melancholie, die durch sanfte Jazz-Klänge unterstützt wird, ist es ein hoffnungsvoller, ja leichter Film über das Leben im Langstrecken-Modus.

Derzeit beliebt:
>>Von "Dune" zu 007: Denis Villeneuve ist der neue James-Bond-Regisseur!
>>Daniel Craig nicht auf Platz 1 – Wer war der beste James Bond?
>>"Mein Vater, der Esel und ich": Kritik zur ARD-Komödie mit Saskia Vester
>>„The Morning After“: Neue ARD-Serie über Alkohol, Freundschaft & Dragshows

Dass "Trapps Sommer" gelungen ist, daran hat das wunderbare Duo Günther Maria Halmer und Senita Huskić einen großen Anteil. Der mittlerweile 82-jährige Münchner zeigt hier noch einmal, was er in Sachen Präsenz und Schauspielkunst drauf hat. Und das ist eine ganze Menge. Auch die deutsch-bosnische Schauspielerin Senita Huskić (31) ist perfekt besetzt. Die forsche, dennoch lebensklug sensible "Haushaltskraft" kennt man vielleicht als Sex-Workerin aus dem Kölner "Tatort: Siebte Etage" (2024) über den Mord in einem Eroscenter. In einer Szene des frühen Kennenlernens von Georg und Sofia gibt es – wie auch an anderer Stelle Philosophen wie Heraklit und Aristoteles ins Spiel kommen – einen Dialog über Erkenntnistheorie. Ein Fach, das Trapp "ein Leben lang" unterrichtet hat, wie er sagt. "Und was haben sie erkannt?", will Sofia wissen.

"Ich kenne eigentlich nur Leute, die gar nichts wissen"

"Es geht darum, ob wir überhaupt etwas erkennen können", antwortet der Fachmann. Und weiter: "Ich habe 60 Jahre damit zugebracht. Glauben Sie, ich könnte Ihnen das jetzt in einer Minute erklären?" Darauf Sofia leicht genervt: "Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass wir am Ende nichts wissen." Trapp: "Das ist zumindest eine interessante Theorie". Und Sofia zum schlagfertigen Abschluss: "Ich kenne eigentlich nur Leute, die gar nichts wissen." Dank solcher schön geschriebener und wunderbar authentisch gespielter Szenen ist "Trapps Sommer" nicht nur eine Lebensschule in 90 Minuten, sondern auch ein feinsinniger Spaß übers menschliche Strampeln auf der Lebensbahn. Ab Mittwoch, 6. August, steht der Film bereits in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit.

Trapps Sommer – Fr. 08.08. – ARD: 20.15 Uhr

„Die denken, wir sind nichts wert“ – Reinigungskräfte erzählen
In der neuen "37°"-Reportage auf ZDF berichten Jenny, Dennis und Andreea aus ihrem Leben als Reinigungskräfte. Zwischen Vorurteilen, Herausforderungen und der Leidenschaft für Sauberkeit geben sie Einblicke in ihren Alltag.
"37° – Euer Schmutz ist unser Job - Reinigungskräfte im Einsatz"
37° - Euer Schmutz ist unser Job

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Seth Rogen und Rose Byrne: Freundschaft im Chaos
Midlife-Kumpel
"Platonic" - Staffel 2 | Apple TV+
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Thomas Anders: So eng ist das Verhältnis zu Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Auch nach 20 Jahren noch aktuell: ARTE widmet Andreas Dresen einen Filmabend
"Sommer vorm Balkon"
Sommer vorm Balkon
Kritik an Alisha Lehmann: Das sagt Shirin David zur Debatte
Freundschaft
Alisha Lehmann
Die USS Enterprise setzt ihre Reise fort: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Tipps
"Strange New Worlds"
Wie gefährlich ist Angst? Neue Serie stellt unbequeme Fragen
"Ida rettet die Welt"
Ida rettet die Welt
Ross Antony: Böse Überraschungen im Alltag!
Das stört ihn
Ross Antony
Schlimme Erfahrung als Kind: Warum Marlene Lufen den Leistungssport aufgab
Schwimmausstieg
Marlene Lufen
Christine Eixenberger verteilt Blaue Briefe: Neue Satire-Show
Comedy
Christine Eixenberger (38) ist Komikerin und Schauspielerin. Nun bekommt sie ihre eigene TV-Show, in der sie gesellschaftliche und politische Missstände kritisiert. Im Interview spricht sie darüber, wofür sie in "Nachsitzen mit Christine Eixenberger" (ab Donnerstag, 3. Juli, 21.00 Uhr, BR und ARD Mediathek) die gefürchteten "Blauen Briefe" verteilt.
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Schockierende Beichte: Laura Karaseks versteckte Laster
Persönliche Schwäche?
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Ex-Dschungelstar über Influencer im Camp: "Sind das Schlimmste"
Dschungel-Erfahrungen
Winfried Glatzeder
Dave Franco über seine Kindheit: "Echte Folter" durch seine Brüder
Bruderstreiche
Dave und James Franco
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Wenn das Herz anders entscheidet
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Raketenmänner und ihre Schicksale
"Apollo 1 – Die wahre Geschichte"
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Grüner Daumen hoch: CO2-Reduktion als Geschäftsmodell
"plan b: Die Klimaretter"
plan b: Die Klimaretter
Revolution im Journalismus: Comics als Aufklärung
"Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform"
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein Krimi mit Tiefgang
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Barbara Schöneberger: Glamour auf der Bühne, Privatsphäre daheim
Private Details
Barbara Schöneberger
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Andrea Berg privat: So wichtig ist Ehemann Uli auf ihrer Tour
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Andrea Berg ist aktuell auf großer Konzerttour. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Die Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, was dem Paar dabei wichtig ist und wie ihr Tour-Leben aussieht.
Stars in Finanznöten: Die überraschenden Schuldenfälle der Prominenz
Prominente Pleiten
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
Die Zukunft der RTL-Castingshows aus: DSDS-Comeback mit frischem Konzept
DSDS-Pause bis 2026
Das Logo der Castingshow "DSDS" auf einem Bildschirm.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Diese Schlager brechen alle Rekorde auf Spotify!
Spotify-Bestwerte
Das Duett "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott (links) und Helene Fischer (rechts) verzeichnet bei Spotify insgesamt 86,1 Mio. Aufrufe.
Wenn die Lichter ausgehen: Wien von seiner anderen Seite
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien