Mark Keller gibt Comeback: Er ist bei der "Let's Dance"-Tour dabei!

Die "Let's Dance"-Staffel ist für dieses Jahr bereits vorbei. Diego Pooth holte sich den Sieg und wurde "Dancing Star 2025". Doch nach den Shows folgt bekanntlich die große "Let's Dance"-Tour. Und dafür kehr nun ein ehemaliger Teilnehmer zurück aufs Tanzparkett.

2024 musste er krankheitsbedingt passen – jetzt hat er die Chance auf das große Tanz-Comeback! Schauspieler und "Bergdoktor"-Star Mark Keller ist offiziell Teil der diesjährigen "Let's Dance"-Tour. Und wie der Sender RTL verraten hat, wird es noch einen weiteren Special Guest geben.

Mark Keller nahm 2024 an der RTL-Tanzshow teil. Damals ging er gemeinsam mit Profitänzerin Kathrin Menzinger an den Start, musste die Show jedoch krankheitsbedingt vorzeitig verlassen. Das Tanz-Paar belegte so nur den sechsten Platz und auch bei der anschließenden "Let's Dance"-Tour 2024 musste der 60-Jährige wegen seiner Verletzung passen.

Jetzt bekommt er eine zweite Chance! Denn ab November geht er gemeinsam mit den anderen Promis und Profitänzern auf Arena-Tour in Deutschland und der Schweiz. Ein weiterer Überraschungsgast: Marie Mouroum. Die Stuntfrau hat es in der 18. Staffel bis ins Viertelfinale geschafft und kehrt nur als Special Guest an vier Tour-Tagen auf das Parkett zurück.

"Let's Dance"-Tour in Deutschland und der Schweiz Neben den Stars und Profitänzern ist natürlich auch die Jury, bestehend aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sowie Daniel Hartwich als Moderator wieder dabei. Zu den prominenten Teilnehmern gehören neben Mark Keller und Marie Mouroum außerdem "Dancing Star" Diego Pooth, Fabian Hambüchen, Taliso Engel sowie Ella Endlich und Ann-Kathrin Bendixen.

Die Tour beginnt am 1. November in Riesa. Bis zum Finale am 4. Dezember in Mannheim stehen dann Shows in der gesamten Bundesrepublik und der Schweiz auf dem Programm.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!