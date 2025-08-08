Home News Star-News

Mark Keller gibt Comeback: Er ist bei der "Let's Dance"-Tour dabei!

Tanz-Comeback

Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!

08.08.2025, 12.07 Uhr
von Paulina Meissner
Nachdem Mark Keller 2024 krankheitsbedingt bei "Let's Dance" aussetzen musste, ist er nun wieder Teil der großen "Let's Dance"-Tour durch Deutschland und die Schweiz, die am 1. November in Riesa beginnt und am 4. Dezember in Mannheim endet.
"Let's Dance"
"Bergdoktor"-Star Mark Keller trat 2024 in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" an.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Die "Let's Dance"-Staffel ist für dieses Jahr bereits vorbei. Diego Pooth holte sich den Sieg und wurde "Dancing Star 2025". Doch nach den Shows folgt bekanntlich die große "Let's Dance"-Tour. Und dafür kehr nun ein ehemaliger Teilnehmer zurück aufs Tanzparkett.

2024 musste er krankheitsbedingt passen – jetzt hat er die Chance auf das große Tanz-Comeback! Schauspieler und "Bergdoktor"-Star Mark Keller ist offiziell Teil der diesjährigen "Let's Dance"-Tour. Und wie der Sender RTL verraten hat, wird es noch einen weiteren Special Guest geben.

Mark Keller nahm 2024 an der RTL-Tanzshow teil. Damals ging er gemeinsam mit Profitänzerin Kathrin Menzinger an den Start, musste die Show jedoch krankheitsbedingt vorzeitig verlassen. Das Tanz-Paar belegte so nur den sechsten Platz und auch bei der anschließenden "Let's Dance"-Tour 2024 musste der 60-Jährige wegen seiner Verletzung passen.

Jetzt bekommt er eine zweite Chance! Denn ab November geht er gemeinsam mit den anderen Promis und Profitänzern auf Arena-Tour in Deutschland und der Schweiz. Ein weiterer Überraschungsgast: Marie Mouroum. Die Stuntfrau hat es in der 18. Staffel bis ins Viertelfinale geschafft und kehrt nur als Special Guest an vier Tour-Tagen auf das Parkett zurück.

"Let's Dance"-Tour in Deutschland und der Schweiz

Neben den Stars und Profitänzern ist natürlich auch die Jury, bestehend aus Jorge GonzálezMotsi Mabuse und Joachim Llambi sowie Daniel Hartwich als Moderator wieder dabei. Zu den prominenten Teilnehmern gehören neben Mark Keller und Marie Mouroum außerdem "Dancing Star" Diego Pooth, Fabian Hambüchen, Taliso Engel sowie Ella Endlich und Ann-Kathrin Bendixen.

Die Tour beginnt am 1. November in Riesa. Bis zum Finale am 4. Dezember in Mannheim stehen dann Shows in der gesamten Bundesrepublik und der Schweiz auf dem Programm.

Trauer um Ulli Potofski: „Deine Wärme, das war einzigartig“
Ulli Potofski, bekannt für seine authentische und humorvolle Art, war eine prägende Figur der deutschen Sportberichterstattung. Im Alter von 73 Jahren ist er nach schwerer Krankheit verstorben.
Rückblick auf sein bewegtes Leben
Ulli Potofski (rechts) nahm an der Seite von Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (links) an der neunten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" im Jahr 2016 teil.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Let's Dance" finden Sie hier

