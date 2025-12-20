Home News Star-News

„Die Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb der Schauspieler bereits sein Testament

Arktis-Expedition

„Die Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb der Schauspieler bereits sein Testament

20.12.2025, 12.27 Uhr
von Anja Kratz
Sebastian Ströbel, bekannt als Markus Kofler aus "Die Bergretter", hat sich auf ein abenteuerliches Projekt eingelassen: Eine Expedition in die Arktis, die er in seinem Buch "Meine Arktis" dokumentiert. Dabei hat der vierfache Vater sogar sein Testament aufgesetzt, um für den Ernstfall vorzusorgen.
Sebastian Ströbel
Sebastian Ströbel (48) hängt nicht nur in "Die Bergretter" am Seil in den Bergwänden. Auch privat hat der Schauspieler eine Leidenschaft für Extrem-Reisen. So führte ihn sein Weg zuletzt in die Arktis.  Fotoquelle: Nicole Giesa

Die Ereignisse aus Staffel 16 wirken noch nach: Alexandra trennte sich von Markus, Nina zog sich ebenfalls zurück. Doch kaum scheint das Kapitel abgeschlossen, folgt bereits die nächste Wendung – Nina kehrt zurück. Das emotionale Liebesdreieck bleibt damit bestehen und verspricht auch in Staffel 17 reichlich Drama.

Auch abseits der Liebe spitzt sich die Lage zu. Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia steht plötzlich wieder vor ihm – aufgewühlt, widerspenstig und mitten in einer Phase jugendlicher Rebellion. Für Markus bedeutet das eine neue Bewährungsprobe als Vater. Zusätzlich sorgt das unerwartete Auftauchen eines Halbbruders für weitere Unruhe. Und als wäre das nicht genug, mischt sich auch die Politik ein: Tobias (Markus Brandl) kandidiert für das Bürgermeisteramt – ausgerechnet gegen seine eigene Ehefrau Emilie. Spannung ist damit auf allen Ebenen garantiert.

Expedition in die Arktis: Sebastian Ströbel spricht offen über Angst und Vorsorge

Respekt vor der bevorstehenden Reise hatte der Schauspieler in jedem Fall: Vor der Expedition in die Arktis setzte Ströbel sogar sein Testament auf. Ein Schritt, den er mit seiner eigenen Unsicherheit erklärt. „Wenn man sich auf etwas völlig Unbekanntes einlässt und nicht weiß, was auf einen zukommt, tauchen zwangsläufig auch Ängste auf“, sagte er im Gespräch mit Gala.

Derzeit beliebt:
>>Das berühmteste Zitat sprach seine Mutter: Rob Reiners schönste Komödie läuft heute im Free-TV
>>"Checker Tobi": So wurde Tobias Krell zum "Volkslehrer der Nation"
>>Kaum wiederzuerkennen: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
>>Alte "Bergretter"-Rollen mit neuen Schauspielern besetzt – ZDF nennt den Grund

Als vierfacher Vater sei es für ihn selbstverständlich gewesen, entsprechende Vorsorge zu treffen. „Ich bin viel unterwegs und begebe mich auch in wirklich raue Situationen – immer überlegt, ich bin kein waghalsiger Mensch“, betonte er. „Aber das sind Fragen, mit denen man sich mit zunehmendem Alter einfach auseinandersetzt.“



Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Weihnachten fern der Heimat: Sophia Thomalla verbringt die Feiertage erneut nicht in Deutschland. Warum sie reist, was dahintersteckt – und wer darüber enttäuscht ist.
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.

„Meine Arktis“: Sebastian Ströbels Buch als ehrliches Selbstporträt

Sein Buch „Meine Arktis“ versteht Ströbel als ehrliches Selbstporträt – inklusive offen benannter Zweifel und Ängste. „Ich wollte die Erlebnisse so authentisch wie möglich festhalten, mit all meinen Stärken und Schwächen, genau so, wie ich sie in den jeweiligen Momenten empfunden habe“, erklärt er.

Dabei sei es ihm wichtig gewesen zu zeigen, dass er nicht „aus einem Elfenbeinturm heraus“ schreibe. Auch der Schreibprozess selbst habe ihn gefordert: „Es war anstrengend, gleichzeitig aber auch spannend und inspirierend.“

Simone Thomalla blickt zurück: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“
Ein Märchenfilm, der mehr ist als Nostalgie: Simone Thomalla erzählt, welcher Film ihr Leben nachhaltig geprägt hat.
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.

Nicht nur für ihn selbst, auch für seine Familie war die Reise in die Arktis eine Belastungsprobe. Ströbel berichtet, dass bei seiner Frau und den Kindern eine spürbare Anspannung herrschte – schließlich wusste niemand, welche Herausforderungen ihn in der Arktis tatsächlich erwarten würden.

Neue Reisepläne: Diese Regionen stehen auf Sebastian Ströbels Wunschliste

Neben „Die Bergretter“ und seinem Buch richtet Ströbel den Blick bereits nach vorn. Im Frühjahr 2026 wird er in der neuen RTL-Krimiserie „Einsatz Seeler“ zu sehen sein, zudem ist ein Filmprojekt auf Teneriffa geplant. Perspektivisch kann er sich gut vorstellen, weitere Dokumentationen zu realisieren.

Kaum wiederzuerkennen: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
Heute ist er als Markus Kofler Kult – doch alte Fotos zeigen Sebastian Ströbel mit überraschend anderem Look.
Wilde Frisuren & ohne Bart
Sebastian Ströbel lächelt.

Auch reisetechnisch schmiedet er neue Pläne. Besonders Bergregionen üben weiterhin eine große Faszination auf ihn aus. Länder wie Georgien, Kasachstan oder Aserbaidschan stehen ganz oben auf seiner Wunschliste – Orte, die für ihn vor allem wegen ihrer Vielfalt an Kultur, Natur und Geschichten so reizvoll sind.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Die Bergretter

Das könnte dich auch interessieren

"Der kleine Lord" verpasst? Hier können Sie die Weihnachtsfilmklassiker (noch) sehen
Festtagsfilme
"Der kleine Lord"
Promi-Duell mit Kultfaktor: Diese Stars sind dabei
"Die Pumuckl Show"
"Die Pumuckl Show"
Familienglück bei Alessia Herren: Liebe, Hochzeit - und ein zweites Kind!
Promi-Nachwuchs
Alessia Herren
"Let's Dance"-Star ließ sich Markenzeichen entfernen – und teilt "beängstigenden" Arzt-Befund
Muttermal-Entfernung
Ekaterina Leonova
Überraschende Ankündigung: Katja Burkard geht auf Comedy-Tour
Komikdebüt
Katja Burkard
Bauer Friedrich: Privater Einblick ins Leben des Rekord-Landwirts
„Bauer sucht Frau“
Bauer sucht Frau
"Let's Dance: Die große Weihnachtsshow": RTL bringt Special zurück
Sie ist wieder da
"Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"
Spoiler-Zoff bei „Temptation Island VIP“: RTL schießt öffentlich gegen Joyn
Was ist denn da los?
Temptation Island VIP
Das ist Helene Fischers Partner: Die bewegende Geschichte von Thomas Seitel
Vom Profi zum Partner
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
"Hat sich sehr vertraut angefühlt": Erster Kuss zwischen Bauer Friedrich & Laura!
Funkenflug bei RTL
Bauer sucht Frau
Neuauflage eines Musiker-Kampfs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Amadeus"
Bushido und Anna-Maria berichten von Horror-Flugerlebnis: "Da war überhaupt nicht mehr lustig"
Familienurlaub
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
Brutaler Taximord: Der neue „München Mord“ wird besonders rätselhaft
"München Mord – Eine echte Täuschung"
München Mord - Eine echte Täuschung
Wenn der Festtagspullover so richtig kratzt
Wie kommen wir da wieder raus?
Wie kommen wir da wieder raus?
Lohnt sich die Weihnachts-Actionkomödie mit Dwayne Johnson?
"Red One: Alarmstufe Weihnachten"
Red One: Alarmstufe Weihnachten
ARD-Primetime: Beatrice Egli feiert Schlager kurz vor Weihnachten
"Die Beatrice Egli Show"
Die Beatrice Egli Show
Collien Fernandes im Interview: Weihnachten, „Traumschiff“ und Mallorca
"Traumschiff"-Ärztin
Collien Fernandes im Interview
Kate Winslet inszeniert das Drehbuch ihres Sohnes
Die wahre Geschichte hinter „Goodbye June“
Goodbye June
„Miss Sophie“ bei Prime Video: Die Vorgeschichte von „Dinner for One“
Was geschah vor dem 90. Geburtstag?
Alicia Rittberg im Interview
Mozart vs. Salieri: Die berühmteste Rivalität der Musikgeschichte neu verfilmt
Ewiger Mythos
Amadeus
"Er hat mich wirklich gebissen!": Macaulay Culkin trug Narbe aus "Kevin – Allein zu Haus" davon
Weihnachtsklassiker enthüllt
"Kevin - Allein zu Haus"
Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte
Ein politischer Balanceakt
ARD"-Morgenmagazin"
Filmkritik zu „Avatar: Fire and Ash“ – Hat James Cameron nichts mehr zu erzählen?
Dritter Teil der Erfolgsreihe
Eine Szene aus „Avatar: Fire and Ash“
Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen ihrer Rolle und ihrer Persönlichkeit
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
Tom Cruise als "Digger" kaum wiederzuerkennen
Tom Cruise überrascht
Digger
Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Ganz privat: So feiert Helene Fischer Weihnachten
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.
Cedric aus "Der kleine Lord": Was macht Ricky Schroder heute?
Ricky Schroder heute
Ricky Schroder
Meiste Auftritte bei "Markus Lanz" und Co: Er ist der "Talkshowkönig" 2025
Talkshow-Szene 2025
Elmar Theveßen
Zu Fuß in den sicheren Tod: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"The Long Walk - Todesmarsch"