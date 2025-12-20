Home News TV-News

„Wie kommen wir da wieder raus?“: BR zeigt bissige Weihnachtskomödie mit Caroline Peters

Wie kommen wir da wieder raus?

Wenn der Festtagspullover so richtig kratzt

20.12.2025, 07.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die österreichische Komödie "Wie kommen wir da wieder raus?" zeigt, wie schnell ein harmonisch geplantes Fest in einen Familienstreit umschlagen kann. Caroline Peters brilliert in der Hauptrolle.
Wie kommen wir da wieder raus?
Feministin Wanda (Caroline Peters) amüsiert sehr, dass mit Elke (Pia Hierzegger) eine Weihnachtsfrau im Kostüm steckt.  Fotoquelle: BR/ORF/Mona Film Produktion GmbH/Nikolaas von Schrader
Wie kommen wir da wieder raus?
Eigentlich sind sie schon lange getrennt. Doch dann lässt sich Wanda (Caroline Peters) auf eine Affäre mit ihrem Ex-Mann Harald (Simon Schwarz) ein.  Fotoquelle: BR/ORF/Mona Film Produktion GmbH/Nikolaas von Schrader
Wie kommen wir da wieder raus?
Wanda (Caroline Peters) wird von Impfgegnern bedrängt.  Fotoquelle: BR/ORF/Mona Film Produktion GmbH/Nikolaas von Schrader
Wie kommen wir da wieder raus?
Decken mehr Geheimnisse auf, als es gut tut, von links: Sissy (Hilde Dalik), Edgar (Felix Rank) und Klara (Anna Laimanee).  Fotoquelle: BR/ORF/Mona Film Produktion GmbH/Nikolaas von Schrader
Wie kommen wir da wieder raus?
Natürlich kommt an der festlichen Tafel Streit auf, von links: Sissy (Hilde Dalik), Edgar (Felix Rank), Klara (Anna Laimanee) und Elke (Pia Hierzegger).  Fotoquelle: BR/ORF/Mona Film Produktion GmbH/Nikolaas von Schrader
Wie kommen wir da wieder raus?
In der Bescherung ist der Wurm dring, von links: Peter (Michael Ostrowski), Toni (Marcel Mohab) und Ivana (Marina Lackovic).  Fotoquelle: BR/ORF/Mona Film Produktion GmbH/Nikolaas von Schrader

Alle Jahre wieder: Stress genau dann, wenn man ihn am wenigsten brauchen kann – im festlich geschmückten, von Vorfreude, aber auch von Aufregung geprägten Familienambiente. Mit dem Fernsehfilm "Wie kommen wir da wieder raus?", den der Bayerische Rundfunk wenige Tage vor Heiligabend in deutscher Erstausstrahlung ins Programm holt, zeigt der Sender eine augenzwinkernde Weihnachtskomödie, die gesellschaftliche Spannungen, familiäre Konflikte und die Suche nach Zusammenhalt auf kluge und zugleich humorvolle Weise verbindet.

BR
Wie kommen wir da wieder raus?
Komödie • 20.12.2025 • 20:15 Uhr

Regisseurin Eva Spreitzhofer hat ein pointiertes Kammerspiel geschaffen, das nicht nur in Österreich (wo der Film sogar im Kino lief) bereits für viel Gesprächsstoff sorgte, sondern als treffsicheres Porträt der Gegenwart zu loben ist. Dass im Nachbar-Alpenland Humor immer etwas dunkler angefärbt ist, schadet gar nicht – im Gegenteil. Der Film knüpft an den österreichischen Kinoerfolg des Films "Womit haben wir das verdient?" an, der schon 2018 herauskam.

Kein Weihnachtskitsch: Diese Familienkomödie setzt auf Reibung statt Romantik

Im Mittelpunkt steht wie schon im Vorgängerfilm Wanda – gespielt von der gebürtigen Mainzerin Caroline Peters ("Mord mit Aussicht") – eine selbstbewusste, rational denkende Chirurgin, die sich nichts sehnlicher wünscht als ein harmonisches Fest mit Bio-Baum, nachhaltigem Essen und friedlicher Stimmung. Doch dieser idyllische Plan fällt rasch in sich zusammen. Wie so oft eben. Tochter Nina (Chantal Zitzenbacher), die zum Islam konvertiert ist, verkündet am Heiligabend, sich im falschen Körper zu fühlen und eine Geschlechtsangleichung zu erwägen.

Derzeit beliebt:
>>RTL startet die „Pumuckl Show“: Promi-Duell mit Tom Beck, Ilka Bessin und Ingo Zamperoni
>>„Red One“ bei SAT.1: Lohnt sich die Weihnachts-Actionkomödie mit Dwayne Johnson?
>>Kate Winslet inszeniert das Drehbuch ihres Sohnes: Die wahre Geschichte hinter „Goodbye June“
>>"Eine fast perfekte Bescherung": Kritik zum ZDF-Weihnachtsfilm mit Oliver Mommsen

Diese Nachricht setzt dann gleich noch eine Kette an weiteren "Enthüllungen" in Gang, bei der ein Familiengeheimnis das nächste jagt und lang Aufgestautes ans Licht kommt. Neben Peters brillieren die Komik-erprobten Darsteller Simon Schwarz und Michael Ostrowski (die man beide unter anderem aus den "Eberhofer"-Krimis kennt), Hilde Dalik und Pia Hierzegger in weiteren Rollen des schwarzhumorigen Kammerspiels. Und auch wenn nach einigem zeitlichem Abstand zum Pandemiegeschehen über Corona-Schutzimpfungen geredet wird, flammen noch immer die Emotionen hoch.



Nach Krebsdiagnose: So feiert Thomas Gottschalk dieses Jahr Weihnachten
Ein bewegtes Jahr liegt hinter Thomas Gottschalk. Wie verbringt der Entertainer nun Weihnachten – und warum läuft diesmal nicht alles wie geplant?
Besinnliches Fest
Thomas Gottschalk lächelt.

Satire trifft Familiendrama: Warum der Film so temporeich und treffsicher ist

Heraus kommt eine temporeiche Mischung aus Satire und emotionalem Familiendrama. Regisseurin Spreitzhofer, die auch selbst das Drehbuch schrieb, hat keine Scheu, die wirklich umstrittenen gesellschaftliche Reibungspunkte zu treffen. Es geht um Aufreger-Themen – von Identitätsfragen über Klimaschutz bis hin zum allzu menschlichen Versuch, an Weihnachten alles richtig machen zu wollen. Trotz kräftiger Überzeichnung verliert der Film dann aber doch nicht den Respekt vor den Figuren und macht ihre Verletzlichkeit sichtbar. Besonders das Zusammenspiel von Peters und Schwarz, der bekanntlich ja auch Kabarettist ist, ist ein schauspielerisches Glanzlicht, das sowohl die komischen als auch die stillen Momente trägt.

"Wie kommen wir da wieder raus?" vereint rasante Dialoge mit einer klaren Haltung: Die Herausforderungen der Gegenwart lassen sich nicht durch Rechthaberei lösen, sondern nur durch Verständnis, Offenheit und die Bereitschaft, Widersprüche auszuhalten. Auch das ist dann eine Art Weihnachtsbotschaft.

Wie kommen wir da wieder raus? – Sa. 20.12. – BR: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Familienglück bei Alessia Herren: Liebe, Hochzeit - und ein zweites Kind!
Promi-Nachwuchs
Alessia Herren
Ganz privat: So feiert Helene Fischer Weihnachten
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.
"Toll! Der satirische Jahresrückblick": Alle Infos zur Rückschau mit Werner Doyé
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Nach Mordvorwurf gegen den eigenen Sohn: Kinder von Rob Reiner sprechen
Regisseur und Ehefrau getötet
Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner und Michele Reiner
"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick": Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Rückschau
Dieter Nuhr
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
Gespaltene Gesellschaft: Wird die Stimmung im Land konservativer?
"Wie zerrissen ist Deutschland?"
Wie zerrissen ist Deutschland?
Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt
Erwachsenwerden ohne Regeln: Vier junge Frauen zwischen Rebellion und Abgrund
"Danke für Nichts"
Danke für Nichts
Roland Kaiser privat: Das macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
ARD-Primetime: Beatrice Egli feiert Schlager kurz vor Weihnachten
"Die Beatrice Egli Show"
Die Beatrice Egli Show
Collien Fernandes im Interview: Weihnachten, „Traumschiff“ und Mallorca
"Traumschiff"-Ärztin
Collien Fernandes im Interview
„Miss Sophie“ bei Prime Video: Die Vorgeschichte von „Dinner for One“
Was geschah vor dem 90. Geburtstag?
Alicia Rittberg im Interview
Mozart vs. Salieri: Die berühmteste Rivalität der Musikgeschichte neu verfilmt
Ewiger Mythos
Amadeus
"Er hat mich wirklich gebissen!": Macaulay Culkin trug Narbe aus "Kevin – Allein zu Haus" davon
Weihnachtsklassiker enthüllt
"Kevin - Allein zu Haus"
Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte
Ein politischer Balanceakt
ARD"-Morgenmagazin"
Filmkritik zu „Avatar: Fire and Ash“ – Hat James Cameron nichts mehr zu erzählen?
Dritter Teil der Erfolgsreihe
Eine Szene aus „Avatar: Fire and Ash“
Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen ihrer Rolle und ihrer Persönlichkeit
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
Tom Cruise als "Digger" kaum wiederzuerkennen
Tom Cruise überrascht
Digger
Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Cedric aus "Der kleine Lord": Was macht Ricky Schroder heute?
Ricky Schroder heute
Ricky Schroder
"Let's Dance"-Star ließ sich Markenzeichen entfernen – und teilt "beängstigenden" Arzt-Befund
Muttermal-Entfernung
Ekaterina Leonova
Meiste Auftritte bei "Markus Lanz" und Co: Er ist der "Talkshowkönig" 2025
Talkshow-Szene 2025
Elmar Theveßen
Zu Fuß in den sicheren Tod: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"The Long Walk - Todesmarsch"
So sieht Kim Basinger heute aus
Rückzug aus Hollywood
Kim Basinger
Er spielt sich selbst: Kevin Spacey kehrt ins TV zurück
Spaceys TV-Comeback
Kevin Spacey
Überraschende Ankündigung: Katja Burkard geht auf Comedy-Tour
Komikdebüt
Katja Burkard
Nach Krebsdiagnose: So feiert Thomas Gottschalk dieses Jahr Weihnachten
Besinnliches Fest
Thomas Gottschalk lächelt.
Simone Thomalla blickt zurück: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Tragischer Einschnitt: Darum steigt Marco Girnth bei "Soko Leipzig" aus
Er spielt Jan Maybach
Marco Girnth