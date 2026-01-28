"Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom": Die Live-Übertragung des Rennens im BR

Home News TV-News

Männer-Slalom live aus Schladming: Ein Highlight im Ski-Weltcup

28.01.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Das Nightrace in Schladming zählt zu den stimmungsvollsten Events im alpinen Ski-Weltcup. "Blickpunkt Sport live" überträgt den Männer-Slalom mit Kommentatoren wie Markus Othmer und Rainer Schönfelder.
Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom
Linus Straßer gehört zu den deutschen Stars im Slalom. Zweimal hat er schon auf der Planai gewonnen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Christophe Pallot/Agence Zoom
Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom
Moderator Markus Othmer schafft es mit seiner lockeren Art, selbst Sportmuffel für große Rennen zu begeistern.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Christof Koepsel
Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom
Marco Schwarz aus dem Team Austria zog im Vorjahr beim Nightrace in Schladming viel Aufmerksamkeit auf sich.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Alexis Boichard/Agence Zoom
Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom
Die Live-Übertragungen vom winterlichen Ski-Rennzirkus schaffen es, fiebrige Anspannung in private Wohnzimmer zu holen.  Fotoquelle: BR
Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom
Markus Othmer kommt vom Radio, er kann mit der Stimme zaubern.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Wintersportfans dürfen sich auf einen der stimmungsvollsten Termine im alpinen Ski-Weltcup freuen: "Blickpunkt Sport live" berichtet aus Schladming vom Nachtslalom der Männer. Los geht's mit der Live-Übertragung vom ersten Lauf um 17.30 Uhr, danach steigt der Sender mit dem zweiten Start wieder um 20.15 Uhr ein. Es ist ein Rennen mit Kultstatus im internationalen Skizirkus. Markus Othmer ist es, der als Reporter die gespannte Stimmung vor Ort einfängt.

BR
Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom
Sport • 28.01.2026 • 17:30 Uhr

Das legendäre Nightrace in Schladming zählt zu den bekanntesten Weltcup-Stationen. Seit 2023 ergänzt zudem ein Nachtriesentorlauf das Programm vor Ort. Beide Wettbewerbe sind fester Bestandteil des alpinen Rennkalenders und ziehen jedes Jahr tausende Fans in die Region Schladming-Dachstein. Kurz vor den Olympischen Winterspielen, die vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo stattfinden, wird dem Event gewiss ganz besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Eine vertraute Stimmung für große Stimmungspartys: Markus Othmer

Austragungsort ist die Planai-Piste, an deren Auslauf sich ein Stadion befindet und in dem beim Rennen ausgelassene Stimmung herrscht. Immerhin bietet das Nachtrennen unter Flutlicht den Fans eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn die Läufer vor großem Publikum an den Start gehen, verwandelt sich das Stadion in eine brodelnde Kulisse, die sowohl für Athleten als auch für Zuschauer zu den Höhepunkten der Saison zählt.

Durch die Live-Übertragung führt Markus Othmer. Seine Karriere begann nach einem Volontariat beim "Kicker" am Mikrofon für den Privatsender Antenne Bayern. 1997 wechselte er zu Bayern 3 und moderiert dort bis 2008 im Wechsel mit Roman Roell die "Morning Show". In der Fernsehwelt gehört er zum Team der ARD-"Sportschau"-Moderatoren und natürlich zu "Blickpunkt Sport" im BR.

Der Nachtslalom von Schladming ist im BR seit Jahren mehr als ein sportliches Großereignis, er ist auch ein Kommentatoren-Highlight. Wenn der österreichische Ex-Rennläufer Rainer Schönfelder und der in Dortmund geborene Moderator Bernd Schmelzer gemeinsam am Mikrofon sitzen, entsteht ein ebenso kenntnisreiches wie unterhaltsames Live-Erlebnis. Schönfelder bringt die Perspektive des ehemaligen Weltklasse-Athleten ein, erklärt Technik, Linienwahl und mentale Grenzsituationen aus dem Innersten des Rennsports – emotional, direkt und mit spürbarer Leidenschaft.

Schmelzer hält dagegen mit journalistischer Einordnung, trockenem Humor und pointierten Nachfragen, die den Expertentalk immer wieder zuspitzen. Zwischen fachlicher Analyse und augenzwinkernden Wortgefechten entsteht ein kommentierendes Duett, das das Geschehen auf der Planai nicht nur beschreibt, sondern erlebbar macht. Spontan, ehrlich und nah an den Akteuren spiegeln Schönfelder und Schmelzer die besondere Atmosphäre dieses Weltcup-Abends – und machen den "ganz normalen Wahnsinn" von Schladming auch vor dem Bildschirm fühlbar.

Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom – Mi. 28.01. – BR: 17.30 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

