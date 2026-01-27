Auch in der x-ten Wiederholung sehenswert: Die beste Zeitschleifenkomödie aller Zeiten im Free-TV

Home News Film-News

Zeitlose Komödie

27.01.2026, 10.04 Uhr
von Jasmin Herzog
Bill Murray brilliert in "Und täglich grüßt das Murmeltier", einer zeitlosen Komödie von Harold Ramis, die ZDFneo wiederholt. Der Film erzählt von einem Reporter, der denselben Tag in Punxsutawny immer wieder erlebt. Ein Must-See für Fans von Tragikomödien.
Und täglich grüßt das Murmeltier
Verzweifelt: Phil Connors muss in "Und täglich grüßt das Murmeltier" immer wieder den 2. Februar durchleben.   Fotoquelle: ZDF/© Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Und täglich grüßt das Murmeltier
Phil (Bill Murray) ist am Ende. Der 2. Februar lässt ihn nicht mehr los. Rita (Andie MacDowell) ahnt nicht, was ihrem Kollegen widerfahren ist.   Fotoquelle: ZDF/© Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Und täglich grüßt das Murmeltier
Phil Connors (Bill Murray) ist ins verschlafenen Kaff Punxsutawny gereist, um dort wie jedes Jahr vom "Murmeltier-Tag" zu berichten.   Fotoquelle: ZDF/© Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Und täglich grüßt das Murmeltier
Die ganze Aufregung dreht sich um ihn: Murmeltier Phil sagt angeblich das Wetter voraus.  Fotoquelle: Columbia TriStar Pictures
 

Heute ist Murmeltier-Tag – schon wieder. Den Zuschauer mag beim Blick ins Fernsehprogramm das vage Gefühl beschleichen, er selbst sitze in einer Endlosschleife fest. Harold Ramis' Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" (1993) über einen Reporter, der immer wieder denselben Tag durchleben muss, wird ein ums andere Mal ausgestrahlt. Aber der Film ist eben auch einer dieser Filme, die man gar nicht oft genug anschauen kann. ZDFneo zeigt das Feelgood-Movie am Dienstag, den 27. Januar, um 22.40 Uhr.

"I Got You Babe" klingt es erneut aus dem Radiowecker am Morgen, und zunächst ahnt TV-Wetterfrosch Phil Connors (Bill Murray) nichts Böses. Doch bald schon wird ihm offenbar, in welch komplexe Situation ihn eine Laune der Zeitrechnung (die der Film nicht erklärt) gebracht hat. Mies gelaunt war er im verschlafenen Kaff Punxsutawny angekommen, um dort wie jedes Jahr vom "Murmeltier-Tag" zu berichten. Dieses Tier sagt, so glauben die Dorfbewohner, das Wetter voraus. Phil spult seine Geschichte ab, kann nicht nach Hause fahren, da es schneit, und legt sich wieder ins Hotelzimmer.

Bill Murray begeistert als tragikomische Figur

Am nächsten Morgen beginnt alles von vorne. Wieder pilgern die Dorfbewohner zum Marktplatz, um das Murmeltier zu sehen. Wieder trifft Phil die gleichen Leute auf dem Weg dorthin, wieder fordert die TV-Produzentin Rita (Andie MacDowell) einen launigen Bericht von ihm. Phil erlebt den gleichen Tag immer und immer wieder.

Aus diesem eigentlichen völlig stumpfsinnigen Plot zaubern Harold Ramis und Hauptdarsteller Bill Murray eine fantastische Komödie. Denn Phil darf, nachdem er begriffen hat, dass es kein Morgen mehr geben wird, plötzlich alles: Vertreter grundlos mit einem Fausthieb niederstrecken, Verfolgungsjagden mit der örtlichen Polizei veranstalten. Freilich nutzt er seine "Begabung" bald nicht mehr zum Negativen aus, sondern wird zum guten Geist der Stadt.



Und er sucht von Tag zu Tag nach dem perfekten Weg, bei seiner Kollegin Rita (Andie MacDowell) zu landen. Die ahnt nicht, was ihrem Kollegen widerfahren ist. Jeden Tag muss der sie aufs Neue von seiner Liebe – und seiner hanebüchenen Geschichte – überzeugen.

Nachdem er zuvor eher in klassischen Komödien wie "Ich glaub' mich knutscht ein Elch", "Caddyshack" und "Ghostbusters" zu sehen war, fand Bill Murray mit "Und täglich grüßt das Murmeltier" erstmals zu seiner Paraderolle: Als tragikomische Figur wusste er später unter anderem in Wes Andersons "Rushmore", Sofia Coppolas "Lost In Translation" und Jim Jarmuschs "Broken Flowers" zu begeistern.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

