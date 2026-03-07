Home News Film-News

Robert De Niro und Ben Stiller: Ein komödiantisches Duell

Ein humorvolles Aufeinandertreffen

07.03.2026, 21.21 Uhr
von Jasmin Herzog
Robert De Niro und Ben Stiller begeistern in der Komödie "Meine Braut, ihr Vater und ich". Ein Film voller Fettnäpfchen und Lacher, der das Publikum im Sturm erobert.
Meine Braut, ihr Vater und ich
Robert De Niro brilliert in "Meine Braut, ihr Vater und ich" als strenger Schwiegervater in spe.  Fotoquelle: 2000 Universal Studios and DreamWorks LLC
Meine Braut, ihr Vater und ich
Noch ahnt Greg (Ben Stiller) nicht, was sein künftiger Schwiegervater (Robert De Niro, links) im Schilde führt.  Fotoquelle: ZDF / Phillip V. Caruso
Meine Braut, ihr Vater und ich
Ex-CIA-Agent Jack (Robert De Niro) unterzieht Greg (Ben Stiller) einer peinlichen Befragung - im klassischen Sinne.  Fotoquelle: ZDF / Phillip V. Caruso
Array
Knutschen verboten: Nicht einmal im Bett haben Greg (Ben Stiller) und Pat (Teri Polo) ihre Ruhe.  Fotoquelle: ZDF / Phillip V. Caruso
Meine Braut, ihr Vater und ich
Für Krankenpfleger Greg Focker (Ben Stiller) geht beim Antrittsbesuch schief, was nur schief gehen kann.  Fotoquelle: 2000 Universal Studios and DreamWorks LLC

"Um jeden Preis gefallen", heißt der Grundsatz beim ersten Treffen mit den künftigen Schwiegereltern. Stottern, feuchte Hände und reichlich steife Gespräche gehören dazu. Das perfekte Komödien-Thema, dessen sich "Austin Powers"-Regisseur Jay Roach in "Meine Braut, ihr Vater und ich" (2000) annahm. Robert De Niro brilliert darin in der Rolle des personifizierten Grauens: Als eifersüchtiger Schwiegervater in spe macht er einem jungen Mann (Ben Stiller) das Leben zur Hölle.

Der jüdische Krankenpfleger Gaylord (Stiller), der sich aus nachvollziehbaren Gründen lieber Greg nennt, ahnt nicht, was ihm bevorsteht, als er mit seiner Freundin Pam (Teri Polo) zu deren streng christlichen Eltern fährt. Er will um ihre Hand anhalten. Die Hochzeit von Pams Schwester scheint der perfekte Zeitpunkt dafür zu sein. Schwiegervater in spe und Ex-CIA-Agent Jack (De Niro) wartet schon auf ihn: Ganz sicher ist Greg nicht der Richtige für seine geliebte Pam! Das wird sich glasklar herausstellen – vor allem, weil Greg alles versucht, das Gegenteil zu beweisen.

Ben Stiller tappt von einem Fettnäpfchen ins nächste

Was dem armen Burschen widerfahren soll, lässt den Zuschauer mitleiden. Greg, mit dem unglücklichen Nachnamen Focker (die Verwechslung mit dem bösen englischen F-Wort ist ein Running Gag im Film) gesegnet, tappt von einem Fettnäpfchen ins nächste und erobert dabei die Sympathie des Publikums im Sturm. Der Unglücksrabe knallt mit einem Sektkorken die Urne mit den Überresten von Jacks Mutter vom Sockel, legt unabsichtlich Feuer, schlägt Pams Schwester ein Veilchen und überflutet die Senkgrube vor dem Haus. Dabei verstrickt er sich immer tiefer in Ausflüchte, nur um Jack zu gefallen. Als dann noch dessen geliebter Hauskater Mr. Jinx (Unglücksbringer) spurlos verschwindet, eskaliert die Situation vollends, die mit einem Lügendetektortest schon kurios genug begann.

Die liebevoll entwickelten Charaktere, die bissigen Dialoge und absurden Ereignisse überzeugen auch den Skeptiker, dem ein "Austin Powers" noch zu schräg und konfus war. Drehbuchautor Jim Herzfeld griff hier die universelle Geschichte eines Kurzfilms von Greg Glienna auf und strickte daraus eine aberwitzige Komödie, die rundum sehenswert ist. Das spiegelte sich auch in den Zuschauerzahlen wider: "Meine Braut, ihr Vater und ich" lockte hierzulande rund 3,2 Millionen Besucher in die Kinos und spielte an den US-Kassen über 160 Millionen Dollar ein. Die Fortsetzung "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" konnte 2005 an den Erfolg anknüpfen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

