Home News TV-News

Brad Pitt als charmantes Raubein: "Legenden der Leidenschaft"

Episches Familiendrama

Brad Pitt als charmantes Raubein: "Legenden der Leidenschaft"

07.03.2026, 20.43 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Legenden der Leidenschaft" von Edward Zwick glänzt Brad Pitt als Tristan Ludlow, der sich den Herausforderungen des Lebens stellt. Eine bewegende Familiensaga, die in der Zeit um den Ersten Weltkrieg spielt.
Legenden der Leidenschaft
Tristan (Brad Pitt) ist unter den drei Ludlow-Brüdern der Naturbursche.  Fotoquelle: ZDF/1994 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.
Legenden der Leidenschaft
Die Ludlow-Brüder Alfred (Aidan Quinn, links), Samuel (Henry Thomas, Mitte) und Tristan (Brad Pitt) führen ein unbeschwertes Leben in Montana.  Fotoquelle: ZDF/1994 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.
Legenden der Leidenschaft
Nach dem Tod seines jüngsten Bruders plagen Tristan (Brad Pitt, links, mit Anthony Hopkins) Schuldgefühle.   Fotoquelle: ZDF/1994 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.
Legenden der Leidenschaft
Susannah (Julia Ormond) wird am Ende zwischen den Brüdern stehen.   Fotoquelle: ZDF/1994 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.
Legenden der Leidenschaft
Susannah Fincannon (Julia Ormond) beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit Tristan Ludlow (Brad Pitt).  Fotoquelle: ZDF/1994 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.

Es ist die Unberechenbarkeit des Schicksals, die dieses eine Leben so spannend macht. Regisseur Edward Zwick ("Jack Reacher: Kein Weg zurück") erzählt eine Familiensaga, die das belegt. Er hat sie der optischen Attraktivität wegen in die Zeit um den Ersten Weltkrieg verlegt. "Legenden der Leidenschaft" (1994), den 3sat am Freitag, 6. März um 22.25 Uhr zeigt, beschreibt die Geschichte der Ludlows, die auf einer entlegenen Farm in den Rockies von Montana leben und die mit all dem konfrontiert werden, was zum Leben gehört: Liebe, Krieg, Verbrechen, Freundschaft und Tod.

Es sind – es ist nicht zu ändern – die Männer, die zu Legenden werden. Vor allem einer: Tristan Ludlow, gespielt von Brad Pitt. Er lebt mit seinem Vater, Colonel William (Anthony Hopkins), und seinen beiden Brüdern fernab des Alltags. Der Colonel, einst treuer Diener seiner Regierung, hat begonnen, die Oberen für ihre Leidenschaft, Krieg zu führen, zu hassen. Gerne hätte er das seinen drei Jungs mitgegeben, doch der Stolz treibt sie in die Schlacht. Nur zwei kehren zurück: Tristan und Alfred (Aidan Quinn), der älteste von ihnen. Samuel (Henry Thomas), der jüngste, fällt, als ihn seine Brüder für einen Moment aus den Augen lassen. Ein Versäumnis, das vor allem Tristan sein Leben lang verfolgt.

Ein akustischer und optischer Genuss

Die Frauen nehmen in Zwicks Epos eine untergeordnete Rolle ein: Sie lieben und werden geliebt. "Legenden der Leidenschaft" – das ist vor allem das Porträt eines Mannes, die Studie seines Lebens. Der junge Tristan ist es vor allem, der es Zwick und den Drehbuchautoren Susan Shilliday und Bill Wittliff angetan hat. Die Figur gehört zu den schauspielerisch dankbarsten, die das Hollywood-Kino hervorgebracht hat. In ihr spiegeln sich alle Seiten des Lebens wider, die teils metaphorisch, teils in ernüchternder Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht werden.

Derzeit beliebt:
>>Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
>>"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack ist "in einem Wohnwagen groß geworden"
>>Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
>>Teaser-Premiere beim Super Bowl: Brad Pitt kehrt in oscarprämierter Rolle zurück

Um die Protagonisten herum übte sich das Team in Perfektion. Neben dem fantastischen Soundtrack von James Horner sind Kamera, Schnitt, Bauten und Kostüme exzellent. "Legenden der Leidenschaft" ist vor allem ein akustischer und optischer Genuss. Und der Film wird getragen von einer reizvollen Geschichte, die auf die Frage nach dem Geheimnis des Lebens allerdings eben auch nur eine einzige Antwort weiß: Schicksal.

Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert
Eigentlich wollte Thomas Anders Anfang März auf Zypern auftreten. Doch nun hat der Sänger kurzfristig eine wichtige Änderung bekannt gegeben.
Was war da los?
Thomas Anders

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Vagusnerv-Doku
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
Politdrama nach realen Fällen: 3sat zeigt ausgezeichneten Fernsehfilm
"Die Bürgermeisterin"
Die Bürgermeisterin
"Dark"-Star in einer komplizierten Dreiecksbeziehung: Coming-of-Age-Drama im Free-TV
Filmische Poesie
"Die Mitte der Welt"
Optisch ein Hochgenuss: Abenteuer-Epos mit Oscar-Rekordhalter läuft heute im Free-TV
Oscar-Vergessenheit
Der letzte Mohikaner
"NANO Doku: Was pusht unsere Energie?": Darum geht's in der 3sat-Doku
Stoffwechselforschung
Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
"Das Haus": Kritik zur deutschen Dystopie mit Tobias Moretti
Dystopische Vision
Das Haus
"Eine ganz heiße Nummer 2.0": Kritik zur Comedy mit Gisela Schneeberger
Dorf-Tanzwettbewerb
Eine ganz heiße Nummer 2.0
"Ein Reihenhaus steht selten allein": Kritik zur Komödie mit Stephan Luca
Vorstadt-Satire
"Ein Reihenhaus steht selten allein"
"Guglhupfgeschwader": Darum geht's im kultigen Eberhofer-Krimi
Bayerischer Krimi
"Guglhupfgeschwader"
Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
"Der Rausch"
Der Rausch
Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"
Tanzsensation
"Let's Dance"
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show
Promi-Duelle
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
"Paralympics Die Eröffnungsfeier": Alle Infos zu der Übertragung im ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026
Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
Der Manga-Hype geht weiter: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"One Piece", Staffel zwei
Komischer Auftritt: Til Schweiger irritiert Fans bei „Wer weiß denn sowas?“
Star-Auftritt im TV
"Wer weiß denn sowas?"
Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert
Was war da los?
Thomas Anders
Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Simone Thomalla packt aus: Ohne diesen Film hätte es Tochter Sophia nicht gegeben!
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Vierte Staffel von "The White Lotus": Diese neuen Stars ergänzen den Cast
Starbesetzter Urlaub
Vincent Cassel
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
David Gilmour: Gitarren für den Klimaschutz verkauft
Gitarrenauktion
David Gilmore
"The Veil": Agentenstory mit Elisabeth Moss
Spionage-Roadmovie
The Veil
Franziska Weisz: "Schon als Kind ahmte ich sämtliche Comedians nach"
Karrierewechsel
Franziska Weisz im Interview
Diese Filme dürfen Sie nicht verpassen: "The Bride!", "Hoppers" und mehr
Frankenstein neu interpretiert
The Bride! - Es lebe die Braut
Netflix-Star erlebte Krankheits-Martyrium: "Ich war drei Tage tot"
Gesundheitsdrama
Billy Porter
Gespräch über Tod seines Sohnes: Michael Ballack kommen in Sky-Talk die Tränen
Trauerbewältigung
Michael Ballack
"Das Superweib"-Autorin: Was macht eigentlich Hera Lind?
Vom Bestseller zur Tatsachenerzählerin
Hera Lind
"Mordufer": Darum geht's in der ZDF-Krimiserie mit Franziska Weisz
Frauenduo am Bodensee
Mordufer
So sehen die "E.T."-Stars heute aus
Leben nach E.T.
Nach Hause!