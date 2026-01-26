Krebs-Erkrankung war "ein Schock": Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot

Sie waren mit eigenen Sketchshows in der ARD, SAT.1 und Comedy Central zu sehen: Henni Nachtsheim und Gerd Knebel standen jahrelang sowohl solo als auch gemeinsam als Badesalz auf der Bühne. Nun ist Gerd Knebel im Alter von 72 Jahren gestorben. Wie Henni Nachtsheim und Knebels Familie verlauten ließen, sei der Bühnenstar am Samstag "nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen".

Der im Landkreis Offenbach geborene Gerd Knebel wurde in den 1980er-Jahren zunächst als Gründungsmitglied und Sänger der hessischen Rockband Flatsch bekannt. Deutschlandweite Berühmtheit erlangte er als Teil des Komikerduos Badesalz.

Gerd Knebels Erkrankung war "ein Schock" für sein Umfeld In den 90er-Jahren zählten Knebel und Nachtsheim zu den Pionieren deutschsprachiger Comedy: Mit ihren Alben "Nicht ohne meinen Pappa" und "Diwodaso" eroberte Badesalz die Charts, hatte mit "Och Joh" (ARD) und "Comedy Stories" (SAT.1) eigene TV-Formate, und der Kinofilm "Abbuzze" (1996) gilt unter Fans als Kultklassiker. Unter anderem trat das hessische Duo auch bei "Wetten, dass..?" und "Rock am Ring" auf. Erst 2024 veröffentlichte Badesalz den Silvester-Song "Lass uns feiern".

Musik machte Knebel auch in verschiedenen anderen Gruppierungen. Unter anderem stand er als Gründer und Sänger der Deutschrock-Band Angst vor Clowns und der Metal-Band GiftDwarf auf, 2018 veröffentlichte er unter dem Bandnamen Dirty Dabbes eine gemeinsame CD mit dem Rapper Marco Döll. Auch solo war Knebel immer wieder in Deutschland unterwegs, zuletzt seit 2018 mit dem Programm "Weggugge".

Knebel, der zweifacher Vater war und in Südhessen lebte, sei "vor über einem Jahr an Krebs erkrankt", schreibt Henni Nachtsheim auf seinem Blog. Dies sei "ein Schock" für sein Umfeld gewesen. "Entgegen allen Prognosen hat er aber deutlich länger dagegen halten können, mittendrin ging es ihm sogar einigermaßen gut." Die Krankheit sei jedoch "nicht auf Dauer in Schach zu halten" gewesen. Der Verlust seines Comedy-Partners und engen Freundes tue Nachtsheim "wahnsinnig weh".

