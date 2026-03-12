Home News TV-News

"Das stimmt!": Barbara Schöneberger beichtet, dass sie Stefan Raab nicht leiden konnte

12.03.2026, 08.28 Uhr
Nach einigen Quoten-Enttäuschungen wagt RTL mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger ein neues Show-Format. "Wer weiß wie wann was war?" verspricht Unterhaltung für alle Altersgruppen und setzt auf Pop-Kultur, Musik und Zeitgeschichte.
Nach einigen Quoten-Enttäuschungen probieren es RTL und Stefan Raab am kommenden Samstag mit einer weiteren neuen Show. Zum Erfolg führen soll "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen" auch Barbara Schöneberger. Dass die 52-Jährige und Raab einmal gemeinsam eine Sendung moderieren würden, wäre vor Jahren wohl noch schwer vorstellbar gewesen.

"Ich habe früher ja öfter mal Scherze über Barbara gemacht und war eigentlich sicher, dass sie mich absolut nicht mag", sagt Stefan Raab in einem Interview mit RTL im Vorlauf auf die neue Show. Schöneberger kann das bestätigen: "Das stimmte auch, man hatte bei dir jetzt grundsätzlich nicht das Gefühl, dass du vor Empathie überläufst." Inzwischen habe sich das aber "total geändert", wie die "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin beteuert: "Ich habe mich emotional an dich rangerobbt, sodass ich mir inzwischen ein berufliches Leben ohne dich quasi nicht mehr vorstellen kann."

"Wer weiß wie wann was war?" soll Fernsehen für alle Altersgruppen werden

"Wer weiß wie wann was war?" kündigt der 59-jährige Unterhaltungs-Star an als "die erste Show im deutschen Fernsehen, deren Inhalt für die Länge der Sendung ausreicht". Sie habe "alles, was man braucht, um den Samstagabend fröhlich und im Familienkreis vorm Fernseher zu verbringen". Schöneberger bestätigt: "Ich glaube, wir schließen keine Altersgruppe aus, jeder kann mitraten und in Erinnerungen schwelgen und das war uns wichtig." Zudem werde Musik in der Sendung eine große Rolle spielen.

Laut RTL-Ankündigung wird "das Publikum sowohl im Studio als auch vor den TV-Bildschirmen auf eine spannende Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte geschickt". Die erste Ausgabe ist am Samstag, 14. März, um 20.15 Uhr zu sehen. Eine weitere Ausgabe wurde bereits für den darauffolgenden Samstag, 21. März, produziert. Ob weitere Shows folgen, dürfte wie üblich von den Einschaltquoten abhängen.

Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund
In Dortmund ermittelt schon bald wieder ein Duo: Eine österreichische Schauspielerin steht nach dem Ausstieg von Stefanie Reinsberger an der Seite von Jörg Hartmann im "Tatort" vor der Kamera.
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

