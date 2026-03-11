Home News Star-News

Thomas Seitel privat: So tickt der Ehemann von Helene Fischer

Begabter Künstler

Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer

11.03.2026, 16.06 Uhr
von Charlotte Leutloff
Thomas Seitel, bekannt als Helene Fischers Partner, hat einen außergewöhnlichen Lebensweg hinter sich – vom Bundesliga-Sportler über Luftakrobat beim Cirque du Soleil bis hin zum TV-Auftritt bei RTL.
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Seitel ist der Mann an Helene Fischers Seite.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Bevor sein Name untrennbar mit einer der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands verbunden wurde, hatte Thomas Seitel längst einen außergewöhnlichen Lebensweg eingeschlagen. In Südhessen aufgewachsen, führte ihn sein Talent zunächst in den Spitzensport – bis in die Bundesliga. Doch statt sich dauerhaft dem strengen Regime von Wettkämpfen und Medaillen zu unterwerfen, entschied er sich für einen radikalen Richtungswechsel.

Diese fand er schließlich in der internationalen Artistik. Als Luftakrobat beim „Cirque du Soleil“ begeisterte er ein weltweites Publikum mit spektakulären Darbietungen. Ein weiterer Wendepunkt folgte 2017, als er Teil des Show-Ensembles von Helene Fischer wurde. Bei rund 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz schwebte er bis zu 15 Meter hoch über den Köpfen der Zuschauer – und aus der intensiven Zusammenarbeit entwickelte sich auch abseits der Bühne eine besondere Nähe zur Schlager-Ikone.

Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen

Helene Fischer und Florian Silbereisen galten über mehr als ein Jahrzehnt als das Traumpaar des deutschen Schlagers. Sympathisch, bodenständig, familiennah – ihr gemeinsames Leben spielte sich weitgehend in der Öffentlichkeit ab. Umso größer war der Schock für viele Fans, als sie im Dezember 2018 ihre Trennung bekannt gaben. Zeitgleich machte Helene Fischer ihre Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.

Wie lange Helene Fischer und Florian Silbereisen zu diesem Zeitpunkt bereits getrennte Wege gegangen waren, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass zwischen der Sängerin und dem Akrobaten schon zuvor eine enge Verbindung entstanden war. Aus der anfänglich rein professionellen Zusammenarbeit hatte sich nach und nach eine tiefe Beziehung entwickelt. In einem Interview mit der „Zeit“ schilderte Seitel den Moment, in dem er sich verliebte: Da Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen die beiden denselben Dialekt. Ein hessisches Gespräch während der Tour habe bei ihm etwas ausgelöst – da sei ihm „das Herz aufgegangen“.



Thomas Seitel sammelte früh TV-Erfahrung

Entgegen anfänglicher Zweifel, ob der Tänzer und Akrobat an der Seite von Helene Fischer auch vor der Kamera bestehen könne, zeigt sich: Thomas Seitel bringt bereits seit vielen Jahren Medienerfahrung mit. Während seines Sport- und Publizistikstudiums an der Deutschen Sporthochschule Köln arbeitete er in den 2000er-Jahren als Student für RTL. Dabei stand er 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete unter anderem Fast Food.

Bereits 2008 hatte Seitel einen TV-Auftritt in der RTL-Show „Guinness World Records“. Dort stellte er einen kuriosen Rekord auf und sicherte sich einen Eintrag im berühmten Guinness-Buch: Innerhalb von fünf Minuten zog er sich 82 Unterhosen übereinander an. Später sammelte er zudem Erfahrungen als Model – 2013 schaffte er es sogar auf das Cover des Männermagazins „mate“.

Helene Fischer & Thomas Seitel: Familienleben am Ammersee

Heute leben Thomas Seitel und Helene Fischer gemeinsam mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Ihr Familienleben halten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gehen sehr behutsam mit privaten Details um. Immer wieder kursieren sogar Gerüchte über eine heimliche Hochzeit – offiziell bestätigt wurden diese bislang jedoch nicht.

Auch für Schlagerfans gibt es keinen Grund zur Sorge: Ex-Partner Florian Silbereisen pflegt weiterhin ein gutes Verhältnis zur Familie, von Spannungen ist keine Rede. Ein Zeichen dafür ist auch der gemeinsame Song aus dem Jahr 2024, „Schau mal herein“, in dem es um vergangene Liebe und eine gewachsene Freundschaft geht. Der kleinen Familie kann man nur alles Gute wünschen.

