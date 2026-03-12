"NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ" Neue 3sat Doku enthüllt die Macht des Charismas

Filmemacherin Jasmina Neudecker erforscht, was Charisma ausmacht. Sie trifft Experten und Musiker, testet ihre eigene Ausstrahlung in Experimenten und zeigt, warum Charisma fasziniert, erlernbar und zugleich gefährlich sein kann.

NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ Doku • 12.03.2026 • 20:15 Uhr

Charisma gilt als die besondere Fähigkeit, andere zu verzaubern: eine stille Kraft, die Aufmerksamkeit bindet und Wirkung entfaltet. In der neuen NANO-Dokumentation "Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ" begibt sich die Moderatorin und Regisseurin Jasmina Neudecker ("Terra X", ZDF) auf eine facettenreiche Entdeckungsreise. Sie trifft Experten und Musiker und nähert sich dem Phänomen aus wissenschaftlicher wie persönlicher Perspektive.

Fest steht: Charisma fasziniert und polarisiert zugleich. Der Blick auf das Phänomen reicht in der Doku vom Tierreich über die politische Bühne bis hinein ins Showbusiness. Musiker Götz Alsmann fasst es in einem markanten Satz zusammen: "Es gibt einen Unterschied zwischen Charisma und dicken Eiern." Gemeinsam mit der Sängerin Stefanie Heinzmann öffnen die Künstler ihre Karten und geben Einblicke darin, was eine starke Bühnenpräsenz wirklich ausmacht.

"Charisma kann gefährlich sein" Dass Charisma nicht nur angeboren ist, sondern sich auch gezielt erlernen lässt, zeigt der Schweizer Wirtschaftsprofessor und Charisma-Experte John Antonakis von der Universität Lausanne. Zugleich wird deutlich, wie gefährlich diese besondere Fähigkeit sein kann. Fabiola Gerpott, die den Lehrstuhl für Personalführung an der "WHU – Otto Beisheim School of Management" in Vallendar innehat, erklärt dazu: "Charisma kann gefährlich sein. Das ist wie ein Messer. Mit einem Messer kann ich mein Gemüse schneiden – oder ich kann jemanden damit umbringen."

Für die Dokumentation stellt sich Jasmina Neudecker auch selbst dem Selbstversuch. An der "University of Southern Denmark" trainiert sie gemeinsam mit Oliver Niebuhr ihr akustisches Charisma. In Berlin analysiert sie mit Emotionsforschern die Wirkung charismatischer Reden und sogar beim Füttern von Tapiren geht sie der Frage nach, ob Charisma auch im Tierreich zu finden ist.

Der Film von Dunja Keuper ist ab Sonntag, 8. März, im Streaming verfügbar.

NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ – Do. 12.03. – 3sat: 20.15 Uhr

