Home News Star-News

Helene Fischer über ihren Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"

Karriereeinblicke

Helene Fischer über ihren Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"

12.03.2026, 11.16 Uhr
Schlagerstar Helene Fischer gibt selten private Einblicke, doch bei einem Fotoshooting sprach sie offen über ihre Karriere, ihre Anfänge und unerwartete Bühnenüberraschungen.
Helene Fischer
Schlagersängerin Helene Fischer bekommt eine eigene Barbie-Puppe.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Andreas Rentz

Schlagerstar Helene Fischer (41) gibt ihren Fans eher selten private Einblicke in ihr Leben. Doch während sie sich auf ihre anstehende "360° Stadion Tour" vorbereitet, fand sie vor kurzem bei einem Fotoshooting Zeit für ein paar Fragen. Den Clip teilte sie auf ihrem Instagram-Account. Dabei blickte sie auch auf die Anfänge ihrer langen Karriere zurück: Damals habe sie sich "oft wie ein Alien gefühlt, wenn ich immer anders war als erwartet", gab die Sängerin zu.

"Denn ich wollte schon immer mehr als nur Sängerin sein. Ich wollte entertainen, auf der Bühne stehen", erklärte die 41-Jährige, die im August 2025 zum zweiten Mal Mutter wurde. Es sei anfangs nicht "ganz leicht" gewesen, so der Schlagerstar weiter: "Ich habe mich sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt, wenn ich einfach beobachtet wurde und alle sich gefragt haben: Was macht sie denn da? Warum singt sie denn nicht nur?"

Helene Fischer denkt an ihr jüngeres Ich: "Lass dir Zeit!"

Jetzt, einige Jahre später und um einiges erfahrener, weiß Fischer, was sie ihrem jüngeren Ich gesagt hätte: "Vertraue immer, immer, immer auf dich selbst. Höre auf dein Bauchgefühl, auf dein Herz, und jeder Zweifel ist okay und es ist auch ganz, ganz normal. Es muss nicht alles perfekt sein, du darfst wachsen. Lass dir Zeit!"

Derzeit beliebt:
>>"Let's Dance"-Star Bianca Heinicke packt aus: Das steckte hinter ihrer Social-Media-Pause
>>Adieu bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars verlassen die ARD-Serie
>>Olaf der Flipper wird zum 55. Hochzeitstag emotional: "Wir sind durch dick und dünn gegangen"
>>Thomas Seitel privat: So tickt der Ehemann von Helene Fischer

Inzwischen steht Fischer seit mehr als 20 Jahren im Rampenlicht und hat schon die ein oder andere Überraschung auf der Bühne erlebt. "Also, mir sind schon Kleider geplatzt", beantwortete die 41-Jährige eine Fanfrage. Aber: "The show must go on", erklärt der Schlagerstar und denkt an ein ganz anderes Ereignis zurück: "Was ich wirklich toll fand: Ich habe keinen Blumenstrauß geschenkt bekommen auf der Bühne, aber einen Wurststrauß." Die Sängerin nahm es mit Humor: "Ich fand es sehr kreativ!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Thomas Seitel, bekannt als Helene Fischers Partner, hat einen außergewöhnlichen Lebensweg hinter sich – vom Bundesliga-Sportler über Luftakrobat beim Cirque du Soleil bis hin zum TV-Auftritt bei RTL.
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

"Zu dick. Zu dünn. Zu alt": "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse wehrt sich gegen Hass im Internet
Bodyshaming-Debatte
Motsi Mabuse
Helene Fischer gibt Einblick in ihren Alltag: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
Arzt versagt bei simpler Medizinfrage – Peinlicher Moment bei "Wer wird Millionär?"
Joker-Desaster
Wer wird Millionär?
„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
Jubiläumstour
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
Verhaftet bei USA-Einreise: Davor sorgte sich Michael Mittermeier
Direkte Comedy
Volle Kanne
Der Graf mit großer Dankbarkeit für seine Frau: „Ohne sie wäre ich nie Musiker geworden“
Neustart
Der Graf von Unheilig guckt ernst.
"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden
Familienglück
Charles Melton
"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!
Influencerin im TV
Vanessa Borck bei "Let's Dance".
Chuck Norris: So geht es dem Action-Star
Unaufhaltsam
Chuck Norris
Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser
"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex
Rückkehr als Kommissarin
Der Bozen-Krimi
Reality-Kneipe mit Ekelprüfungen: Olivia Jones eröffnet die "Dschungelcamp-Bar"
Hamburgs Kneipen
Olivia Jones
Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen
Hollywood-Diva
Liza Minnelli
Klara Deutschmann klagt im Interview: "Frauen wird nach wie vor häufig ein Ideal vorgeschrieben"
Druck der Ideale
Klara Deutschmann im Interview
Tom Kaulitz philosophiert über den Tod: "Gibt nichts, was mir mehr Angst macht"
Nach Verlusten
Bill und Tom Kaulitz
Bruce Willis in "Stirb langsam 5": Ein Vater-Sohn-Abenteuer
Rückkehr des Actionhelden
Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben
"Game of Thrones"-Star Kit Harington: Fast immer nackt in "Industry"?
Ungewöhnliche Freizügigkeit
Kit Harington
Doris Schretzmayer: "Den Begriff 'Powerfrau' mag ich nicht"
Im Interview
Doris Schretzmayer im Interview
Barbara Schöneberger mochte Stefan Raab früher nicht leiden
TV-Duo überrascht
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
"Dann ging das Karussell los": Dieser Moment brachte den Grafen zu seinem Comeback
Im Interview
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
"Die Puppenmacherin Käthe Kruse" - Die Geschichte der Schöpferin der berühmtesten Puppen
Doku über Puppenschöpferin
Die Puppenmacherin Käthe Kruse
"Einfach Elli": Die neue ZDF-Reihe begleitet eine etwas andere Notfallsanitäterin
ADHS im TV
Einfach Elli
"NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ" Neue 3sat Doku enthüllt die Macht des Charismas
Charisma-Studie
Superkraft Charisma - So mächtig und so manipulativ
"Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe" Südtiroler Ermittler kehren mit neuem Fall zurück
ARD-Krimi-Reihe
Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe
"Da war tote Hose": Jörg Schüttauf über seinen ersten Ausflug in den Westen
Fluchtgedanken
Jörg Schüttauf
6 erstaunliche Fakten über Florian Silbereisen!
Ein Schlagerstar, der überrascht
Florian Silbereisen.
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
"Ging mir nicht aus dem Kopf": Beatrice Egli spricht über emotionales Erlebnis
Besondere Begegnung
Beatrice Egli zeigt sich von einer Fan-Begegnung tief berührt.
"Ich habe es leider nicht geschafft": Shirin David weint in Netflix-Doku um verstorbenen Vater
Shirins Kindheit
Shirin David