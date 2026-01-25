Home News TV-News

„Terra X History“ analysiert Donald Trumps radikalen Umbau der USA

"Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?"

Geld, Glaube, Macht: Wer regiert die USA unter Donald Trump wirklich?

25.01.2026, 22.37 Uhr
von Hans Czerny
In der neuen Ausgabe von "Terra X History" wird die Politik von Donald Trump unter die Lupe genommen. Von der McCarthy-Ära bis zu den umstrittenen Dekreten wird die jüngste US-Geschichte beleuchtet.
Terra X History: Donald Trump - Amerikas neue Revolution?
"Erschüttert die zweite Trump-Administration das Fundament der Freiheit?" - Das fragt eine neue Ausgabe von "Terra X History".  Fotoquelle: ZDF / imago images / Zuma press wire
Terra X History: Donald Trump - Amerikas neue Revolution?
Donald Trump bei der Unterzeichnung eines Dekrets im Oval Office im Dezember 2025.  Fotoquelle: Anna Moneymaker / Getty Images

Unter Migranten geht die Angst vor Verhaftung und Abschiebung um, neu erlassene Zölle gehen in die Milliarden, Behörden und Universitäten werden durchkämmt ... – "Werden die Vereinigten Staaten von einer neuen Allianz aus Geld, Glaube und Macht regiert?", fragt nun "Terra X History" in einer neuen Ausgabe und unternimmt dabei einen Rückblick auf die jüngste Geschichte, auf die McCarthy-Ära, auf Watergate und die Überwachungsmethoden des Auslandsgeheimdienstes National Security Agency (NSA).

ZDF
Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?
Doku • 25.01.2026 • 23:45 Uhr

Warum Donald Trumps neue Politik alles bisherige übertrifft

Doch die Dimension der neuen Politik dürfte bislang noch nie dagewesen sein. Amerika steht vor einer Zerreißprobe, nur allmählich wächst der Mut Andersdenkender, die Demokratie zu verteidigen. Trump, der glaubt, tun und lassen zu können, was er will, der vor allem mittels zahlreicher Dekrete wie ein Fürst regiert, ist allerdings nicht allein. Hinter ihm steht ein Konsortium aus religiös-konservativen Denkern, die Trump die Richtung vorgegeben haben: Mehr Macht beim Präsidenten, weniger Gewaltenteilung, mehr christlich geprägte Werte prägen ihr "Projekt 2025" für die zweite Amtszeit Donald Trumps.

Außenpolitisch bekam besonders Europa die neue US-Strategie zu spüren. Die EU muss befürchten, zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China im Regen stehen gelassen zu werden. Das Pariser Klimaschutz-Abkommen wurde aufgekündigt, der Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO angedroht. Das alles wirkt eher wie ein Weltuntergangsszenario als eine "neue Revolution".

Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution? – So. 25.01. – ZDF: 23.45 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

