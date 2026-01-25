„Terra X History“ analysiert Donald Trumps radikalen Umbau der USA

Unter Migranten geht die Angst vor Verhaftung und Abschiebung um, neu erlassene Zölle gehen in die Milliarden, Behörden und Universitäten werden durchkämmt ... – "Werden die Vereinigten Staaten von einer neuen Allianz aus Geld, Glaube und Macht regiert?", fragt nun "Terra X History" in einer neuen Ausgabe und unternimmt dabei einen Rückblick auf die jüngste Geschichte, auf die McCarthy-Ära, auf Watergate und die Überwachungsmethoden des Auslandsgeheimdienstes National Security Agency (NSA).

Warum Donald Trumps neue Politik alles bisherige übertrifft Doch die Dimension der neuen Politik dürfte bislang noch nie dagewesen sein. Amerika steht vor einer Zerreißprobe, nur allmählich wächst der Mut Andersdenkender, die Demokratie zu verteidigen. Trump, der glaubt, tun und lassen zu können, was er will, der vor allem mittels zahlreicher Dekrete wie ein Fürst regiert, ist allerdings nicht allein. Hinter ihm steht ein Konsortium aus religiös-konservativen Denkern, die Trump die Richtung vorgegeben haben: Mehr Macht beim Präsidenten, weniger Gewaltenteilung, mehr christlich geprägte Werte prägen ihr "Projekt 2025" für die zweite Amtszeit Donald Trumps.

Außenpolitisch bekam besonders Europa die neue US-Strategie zu spüren. Die EU muss befürchten, zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China im Regen stehen gelassen zu werden. Das Pariser Klimaschutz-Abkommen wurde aufgekündigt, der Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO angedroht. Das alles wirkt eher wie ein Weltuntergangsszenario als eine "neue Revolution".

