"Die drei ??? – Erbe des Drachen": Kritik zur Free-TV-Premiere auf SAT.1

24.01.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Die Kultdetektive Justus, Peter und Bob begeben sich in "Die drei ??? – Erbe des Drachen" auf ein mysteriöses Abenteuer in Transsilvanien. SAT.1 zeigt den Film erstmals im Free-TV.
"Die drei ???" kehren mit neuer Besetzung auf die Leinwand zurück: In "Erbe des Drachen" reisen Bob (Levi Brandl, links), Peter (Nevio Wendt, Mitte) und Justus (Julius Weckauf) von Kalifornien nach Rumänien.   Fotoquelle: ProSiebenSAT.1/2023 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH/DEUTSCHE COLUMBIA PICTURES FILMPRODUKTION GMBH/ SEVEN PICTURES FILM GMBH
Peter Shaw (Nevio Wendt, links); Bob Andrews (Levi Brandl, Mitte) und Justus Jonas (Julius Weckauf) reisen für ein Praktikum nach Rumänien.  Fotoquelle: ProSiebenSAT.1/2023 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH/DEUTSCHE COLUMBIA PICTURES FILMPRODUKTION GMBH/ SEVEN PICTURES FILM GMBH
Dieses imposante alte Schloss dient als Kulisse für ein spannendes Abenteuer.   Fotoquelle: ProSiebenSAT.1/2023 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH/DEUTSCHE COLUMBIA PICTURES FILMPRODUKTION GMBH/ SEVEN PICTURES FILM GMBH
"Die drei ???" stoßen in Transilvanien auf einige Mysterien und Geheimnisse.  Fotoquelle: ProSiebenSAT.1/2023 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH/DEUTSCHE COLUMBIA PICTURES FILMPRODUKTION GMBH/ SEVEN PICTURES FILM GMBH
Julius Weckauf wurde 2018 durch den Kinofilm "Der Junge muss an die frische Luft" deutschlandweit bekannt. Der damals Zehnjährige spielte den jungen Hape Kerkeling. In "Die drei ??? - Erbe des Drachen" übernimmt er erstmals die Rolle von Justus Jonas.   Fotoquelle: ProSiebenSAT.1/2023 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH/DEUTSCHE COLUMBIA PICTURES FILMPRODUKTION GMBH/ SEVEN PICTURES FILM GMBH

Drei junge Detektive in einem alten Schloss, das Versprechen großer Geheimnisse und Mysterien, dazu läuft im Trailer auch noch Musik von Mark Forster: "Die drei ??? – Erbe des Drachen" begeisterte 2023 besonders viele Kids. Rund 1,59 Millionen Besucherinnen und Besucher brachten dem Film unter Regie von Tim Dünschede sogar den Deutschen Filmpreis 2024 in der Kategorie "Besucherstärkster Film" ein. SAT.1 zeigt den Spielfilm, der auf der kultigen Jugendbuchreihe "Die drei ???" basiert, nun als Free-TV-Premiere.

SAT.1
Die drei ??? – Erbe des Drachen
Kinderkriminalfilm • 24.01.2026 • 20:15 Uhr

Es beginnt selbstredend im kalifornischen Rocky Beach, wo die drei ??? seit jeher zu Hause sind, ihr Hauptquartier haben sie wie in den Büchern auf dem Schrottplatz von Onkel Titus (Florian Lukas). Der Hauptschauplatz dieser Geschichte liegt jedoch auf der anderen Seite des Globus. Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt) und Bob Andrews (Levi Brandl) dürfen während den Sommerferien ein Praktikum beim Film machen, organisiert von Peters Vater (Mark Waschke). Der Streifen heißt "Dracula Rises", und als Kulisse dient ein altes Schloss in Rumänien.

So erfolgreich läuft die Reihe weiter

Justus, Peter und Bob in Transsilvanien – ja, so fangen gute "Drei ???"-Geschichten an. Und es dauert auch nicht lange, bis aus dem Filmdreh-Abenteuer ein waschechter Fall wird. Schon kurz nach der Ankunft in Rumänien kommt es zu allerlei seltsamen Zwischenfällen – es geht um einen vor 50 Jahren verschwundene Jungen, eine unheimliche Bruderschaft und sogar Untote. Dann noch dieses gruselige Schloss ... sehr aufregend!

Zwei "Drei ???"-Filme gab es in jüngerer Vergangenheit bereits, "Das Geheimnis der Geisterinsel" (2007) und "Das verfluchte Schloss" (2009). Gedreht wurde damals auf Englisch, bei dem Quasi-Reboot "Die drei ??? – Erbe des Drachen" hingegen handelt es sich um eine deutsche Produktion, die ebenfalls bereits fortgesetzt wurde: "Die drei ??? und der Karpatenhund" blieb mit insgesamt 1,2 Millionen Kinobesucherinnen und -besuchern knapp hinter dem ersten Film zurück. Der dritte Film "Die drei ??? – Toteninsel" läuft derzeit im Kino.

Die drei ??? – Erbe des Drachen – Sa. 24.01. – SAT.1: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

