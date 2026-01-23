Home News Streaming-News

Gefährliche Wahrheitsjagd: Was steckt hinter "The Kollective"?

Weltweite Spurensuche

Gefährliche Wahrheitsjagd: Was steckt hinter "The Kollective"?

23.01.2026, 09.38 Uhr
von Paula Oferath
Die neue Thrillerserie "The Kollective" auf ZDFneo folgt einem europäischen Rechercheteam, das nach einem mysteriösen Flugzeugabsturz internationale Verschwörungen aufdeckt.
The Kollective
In der Thrillerserie "The Kollective" begibt sich Joshua (Gregg Sulkin) auf die Suche nach der Wahrheit.  Fotoquelle: ZDF und © Submarine
The Kollective
Delia (Céline Buckens) ist Teil eines europäischen Recherchekollektivs.  Fotoquelle: ZDF und ©Nicolas Velter – A&ENetworks
"The Kollective"
Etienne (Grégory Montel, von links), Lucas (Gijs Blom), Delia (Céline Buckens), Aaron (Felix Mayr) und Joshua (Gregg Sulkin) bilden das Journalisten-Netzwerk "The Kollective".  Fotoquelle: ZDF/Submarine
The Kollective
Die Taxi-Unternehmerin Claude (Martha Canga Antonio) ist in Kinshasa als politische Aktivistin bekannt.  Fotoquelle: ZDF und ©Nicolas Velter – A&ENetworks
The Kollective
Journalistin Maya (Natascha McElhone) arbeitet für ein großes Medienunternehmen.  Fotoquelle: ZDF und ©Nicolas Velter – A&ENetworks
The Kollective
In den Coltan-Minen herrschen gefährliche Bedingungen.  Fotoquelle: ZDF und ©Nicolas Velter – A&ENetworks
The Kollective
Joshua (Gregg Sulkin) und Delia (Céline Buckens) sind ein Paar. Gemeinsam kämpfen sie dafür, dass die Wahrheits ans Licht kommt.  Fotoquelle: ZDF und ©Nicolas Velter – A&ENetworks
The Kollective
Moritz Bleibtreu spielt die Rolle des Robert Bertel. Er ist Vater eines Mitglieds von "The Kollective" und ein renommierter Pianist.  Fotoquelle: ZDF und © Submarine

Ein Flugzeug stürzt ab und hinterlässt nicht nur Trümmer und Leichen, sondern auch ein Geflecht aus offenen Fragen und Widersprüchen. Es besteht der leise Verdacht, dass dieser Absturz mehr war als ein tragischer Unfall. Genau hier setzt die sechsteilige, mit Spannung beladene ZDFneo-Thrillerserie "The Kollective" an, in der ein europäisches Rechercheteam mithilfe modernster Techniken internationalen Verschwörungen, Fake News und Korruption nachgeht. Auch, weil ein britischer Journalist bei dem Unglück ums Leben kommt, nimmt die Gruppe die Ermittlungen auf. Sie folgt einer riskanten Spur, die sie von Kinshasa aus rund um die Welt führt und dabei immer näher an eine Wahrheit heranrückt, die offenbar nicht ans Licht kommen soll.

Zu Beginn der ersten Folge prasseln zahlreiche Eindrücke, Orte und Personen auf die Zusehenden ein, sodass sich das Gesamtbild erst nach und nach erschließt. Je tiefer man jedoch in die Zusammenhänge zwischen den Figuren eintaucht, desto stärker fesselt die Geschichte. Und schon bald fiebert der Zuschauer mit, wenn die Suche nach der Wahrheit gefährlich persönliche Wege nimmt ...

Wer steckt hinter "The Kollective"

Im Zentrum der Geschehens steht Joshua (Gregg Sulkin), für den die Recherche weit über den aktuellen Fall hinausgeht. Vor mehr als 20 Jahren kam sein Vater, ebenfalls Journalist, unter ähnlichen Umständen ums Leben, weshalb die Suche nach Antworten für Joshua zu einer sehr persönlichen Angelegenheit wird. An seiner Seite steht seine Freundin Delia (Céline Buckens), die ebenfalls Teil von "The Kollective" ist. Ergänzt wird das Kollektiv durch Etienne (Grégory Montel) aus Nantes, Lucas (Gijs Blom) aus Amsterdam und Aaron (Felix Mayr) aus Berlin, die trotz räumlicher Distanz durch den gemeinsamen Anspruch an unabhängigen Journalismus verbunden sind.

Derzeit beliebt:
>>Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: So geht es für sie weiter
>>Neue Prüfungen, neue Regeln: RTL krempelt 2026 das "Dschungelcamp" um
>>"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
>>Neue Serie bei Prime Video: „Steal“ erzählt vom perfekten Milliarden-Coup

Doch dieser Zusammenhalt gerät ins Wanken, als Joshua die Journalistin Maya (Natasha McElhone) hinzuzieht, die für ein großes Medienunternehmen arbeitet. Innerhalb der Gruppe wächst die Sorge, dass die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit ihres Netzwerks auf dem Spiel stehen könnten. Als die Spannungen zunehmen, entschließt sich Joshua, allein nach Kinshasa zu reisen, wo er auf die von Maya vermittelte Informantin Claude (Martha Canga Antonio) trifft. Was als Recherche beginnt, entwickelt sich rasch zu einem gefährlichen Katz- und Mausspiel, in dem jede Information zum Risiko und Vertrauen zur knappen Ressource wird.

"Die Wahrheit gehört uns allen"

Regisseurin Randa Chahoud erklärt gegenüber dem ZDF: "Die Hauptfigur Aaron sagt in unserer Serie einen Satz, an den ich zutiefst glaube: 'Die Wahrheit gehört uns allen.' Wir wissen natürlich, dass es schon immer Leute gab, die versucht haben, die Wahrheit zu biegen, das Narrativ zu kontrollieren, um ihre Macht auszuweiten und andere zu unterdrücken." Besonders schmerzlich sei für sie, dass Menschen, die solche Lügen entlarven, "häufig nicht im Rampenlicht stehen, manche im Gefängnis sitzen, einige in Anonymität sterben und sogar ihre Familien in Gefahr geraten".

Als Tochter eines syrischen Oppositionellen, der fliehen musste, um dem Gefängnis zu entkommen, sei es ihr daher ein "ganz persönliches Anliegen und eine Ehre" gewesen, "eine Serie zu inszenieren, die die Arbeit solcher 'Wahrheitsverschriebenen' in den Fokus rückt und würdigt", wie sie im Interview verrät.

Die Bewahrung objektiver Wahrheit

Mit "The Kollective" widmet sich ZDFneo einem hochaktuellen Thema: der Bewahrung objektiver Wahrheit in Medien und Politik. Inspiriert ist die Serie von dem mit einem Emmy ausgezeichneten Dokumentarfilm "Bellingcat: Truth in a post-truth World". Sowohl der Film als auch die neue Serie wurden von Femke Wolting produziert.

Die Serie, in der auch Moritz Bleibtreu als Vater eines Mitglieds von "The Kollective" zu sehen ist, startet ab Sonntag, 15. Februar, um 20.15 Uhr auf ZDFneo und läuft sonntags in Doppelfolgen. Ab Freitag, 23. Januar, können alle Folgen in der ZDF-Mediathek gestreamt werden.

Lauter Fragezeichen bei den "drei ???": Kommt eine sechste Verfilmung der beliebten Jugendbuch-Reihe?
Mit "Die drei ??? – Toteninsel" kehren die jugendlichen Detektive Justus, Peter und Bob auf die große Leinwand zurück. Die Frage bleibt, ob die Darsteller ihrer Rollen entwachsen sind oder ob sie einen weiteren Fall lösen werden.
Spannendes Detektivabenteuer
Die drei ??? - Toteninsel

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
Filmkritik zu „The Housemaid: Wenn sie wüsste“ – Die ach so heile Welt des Bürgertums
Bestsellerverfilmung mit Sydney Sweeney
Amanda Seyfried steht im Schatten und hält einen Schlüssel in der Hand.
Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
Neuanfänge
Game of Thrones
Eine "Extrawurst" für den Türken? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Extrawurst
Idris Elba über den Dreh im Berliner Untergrund für "Hijack": "Diese Stadt schont dich nicht"
Idris Elba in Berlin
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
"Hijack" Staffel 2: Alle Infos zu den neuen Folgen mit Idris Elba
Berliner U-Bahn-Thriller
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
"All Her Fault": Ein Kind verschwindet in neuer Thriller-Serie
Verschwundene Kinder
Jake Lacy
Neue ARTE-Doku: Das Drama um Kapitol-Stürmer Guy Reffitt
"Trump, mein Vater und ich"
Trump, mein Vater und ich
"Tatort: Die Schöpfung": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Dietmar Bär?
Kölner Krimi
Tatort: Die Schöpfung
Lauter Fragezeichen bei den "drei ???": Kommt eine sechste Verfilmung der beliebten Jugendbuch-Reihe?
Spannendes Detektivabenteuer
Die drei ??? - Toteninsel
Dschungelcamp 2026: Stephen Dürr wehrt sich nach Alkoholismus-Berichten
Herzstillstand mit 3,4 Promille
Stephen Dürr
Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Tochter Sophia nicht!
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Nach schwerer Krankheit zurück: Monica Lierhaus wieder bei RTL
Trainerlegenden
Monica Lierhaus
Frühe Gewalt & Schlaganfall: Das harte Leben von Michelle
Schlagerstar hört auf
Michelle lächelt in die Kamera.
Enthüllungen im Oberpfälzer Wald: Geheimnis um Anja Grimm
"Schweigend steht der Wald"
Schweigend steht der Wald
Plötzlich Großeltern
"Anna und ihr Untermieter: Volles Haus"
"Anna und ihr Untermieter: Volles Haus"
Zum 25-Jahre-Jubiläum verabschiedet sich ein Serien-Urgestein
Doppelfolge "SOKO Leipzig – Was bleibt"
"SOKO Leipzig - Was bleibt" (1)
Ein alter Bekannter kehrt zurück
"SOKO Wien – Vergeltung"
SOKO Wien - Vergeltung
Markus Söder vergibt begehrten Ehrenpreis: Ein Abend voller Stars
"Bayerischer Filmpreis 2025"
Bayerischer Filmpreis 2025
Eine tote Braut im Maisfeld
Dorfkrimi – Die tote Braut
"Dorfkrimi - Die tote Braut"
"Dschungelkönig" – und dann? So erging es den Siegern von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"
Dschungelkönige damals und heute
Costa Cordalis
Keanu Reeves als scheiternder Schutzengel: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel"
Mattel lässt im ersten Trailer zu "Masters of the Universe" die Action-Puppen tanzen – er ist "He-Man"
He-Man-Film
Masters of the Universe
"Verantwortungslos!" Nach TV-Beitrag über deutsche Schule, redet sich ZDF-Star-Gast in Rage
Bildungsreform
"Volle Kanne"
Das sind die Oscar-Nominerungen 2026: Deutschland geht leer aus
Oscars 2026 Nominierungen
Oscar
Ist das die Geschichte hinter Shakespeares "Hamlet"? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Hamnet
Dschungelcamp-Debatte um Gil Ofarim: Jetzt äußert sich Bruder Tal Ofarim
Umstrittener Kandidat
Gil Ofarim, Abi Ofarim, Tal Ofarim
Dr. Bob traut nur einem Dschungelcamper den Sieg zu: "Oh mein Gott, der könnte das gewinnen"
Dschungelprognosen
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Wo der "Bergdoktor" abschaltet: So wohnt Hans Sigl privat
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.