Home News Streaming-News

Ist "Star Trek" zu "woke"? Whoopi Goldberg kontert Kritik von Elon Musk und Trump-Vizestabschef

"Starfleet Academy" Debatte

Ist "Star Trek" zu "woke"? Whoopi Goldberg kontert Kritik von Elon Musk und Trump-Vizestabschef

22.01.2026, 13.37 Uhr
von Stefan Weber
Die neue "Star Trek"-Serie "Starfleet Academy" steht unter Beschuss. Elon Musk und Stephen Miller äußern sich kritisch, während Whoopi Goldberg und andere die Serie verteidigen.
Whoopi Goldberg
Von 1979 bis 1981 lebte Whoopi Goldberg in Ost-Berlin, wo sie an verschiedenen Theaterproduktionen mitwirkte.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Noam Galai
Starfleet Academy
"Starfleet Academy" (Bild, mit Holly Hunter, links und Gina Yashere) ist seit Mitte Januar bei Paramount+ verfügbar.  Fotoquelle: Brooke Palmer / Paramount Plus

Mit "Starfleet Academy" (in Deutschland verfügbar bei Paramount+) feierte Mitte Januar eine neue "Star Trek-"Serie ihre Premiere. Sie handelt von einer Klasse junger Sternenflotten-Kadetten, die eine Ausbildung zum Offizier absolvieren, eine der Hauptrollen spielt Oscar-Preisträgerin Holly Hunter. Kaum waren die ersten Folgen verfügbar, hagelte es kritische Kommentare. Allen voran Tesla-Chef Elon Musk und Trumps Vize-Stabschef Stephen Miller äußerten sich spöttisch. Das rief Whoopi Goldberg auf den Plan, die das Franchise jetzt vehement verteidigte.

In der Talkshow "The View" reagierte die Schauspielerin auf die Angriffe der beiden Männer. Sie warf ihnen vor, "über eine Fernsehserie herzuziehen", während das Land mit echten Problemen kämpfe. "Sie beschweren sich, dass die Serie woke geworden ist", sagte die 70-Jährige über Musk und Miller. Der Tesla-CEO hatte zuvor auf X gespottet, die Körperformen der Darsteller ließen vermuten, dass "sie Ozempic und LASIK in der Zukunft verboten haben". Miller legte nach. Der 40-jährige stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses schrieb später ebenfalls auf X, dass "es für @paramountplus noch nicht zu spät ist, die Franchise zu retten". Er forderte den Streamingdienst auf, dem früheren Star William Shatner "vollständige kreative Kontrolle" zu geben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X (ehemals Twitter) angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Goldberg glaubt an Ablenkungsmanöver

Goldberg, die in ihrer Rolle als Guinan selbst Teil des "Star Trek"-Universums ist, richtete sich direkt an beide Kritiker: "Diese Serie wurde mit der Idee geschaffen, dass Menschen von anderen Planeten zu uns kommen und wir alle einen Weg finden, zusammenzuleben." Für sie sei das der Gedanke des Schöpfers Gene Roddenberry gewesen. "Das war sein Traum. Wenn man 'Star Trek' sieht, wird einem genau das vermittelt."

Derzeit beliebt:
>>Dschungelcamp 2026: Gil Ofarim wird kritisiert – das sagt sein Bruder
>>Dschungelcamp-Kandidat Stephen Dürr fühlt sich nach Alkohol-Berichten falsch dargestellt
>>Kapitalismus in den USA: Doku zeigt Archivbilder, Machtstrukturen & Milliardäre
>>Whoopi Goldbergs ungewöhnliche Karriereanfänge in der DDR

Statt Serien zu kritisieren, sollten andere Themen zählen. Goldberg fragte provokant: "Warum konzentrieren Sie sich auf eine Fernsehserie, wenn Menschen erschossen werden, wenn Menschen hungern, wenn Bauern ihre Höfe verlieren, wenn Kinder in der Schule keine Mahlzeiten bekommen?" Sie deutete an, dass die Aufregung vor allem ein Ziel habe, nämlich "von allem abzulenken", was in Amerika vor sich gehe. Zum Abschluss folgte ein klarer Appell: "Bitte machen Sie Ihren Job, und wir Schauspieler und Menschen aus dem Weltraum machen unseren".

Unterstützung bekam die Serie auch aus dem Cast. Gina Yashere, die in "Starfleet Academy" eine Kadettenausbilderin spielt, stellte sich in einem CNN-Interview hinter das Konzept. In der Sendung "The Story Is With Elex Michaelson" sagte sie, dass "Star Trek von Anfang an 'woke' war". Der Begriff habe zwar "eine negative Konnotation bekommen", bedeute aber eigentlich, "dass man wach ist und sich allem bewusst ist, was in der Welt um einen herum vor sich geht". Ihr Fazit fiel klar aus: "Darum ging es bei 'Star Trek' schon immer, also führen wir einfach dieses Erbe fort."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X (ehemals Twitter) angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

William Shatner spottet über Trumps Vize-Stabschef

Auch William Shatner meldete sich zu Wort. Nachdem Miller ihn direkt genannt hatte, reagierte der 94-Jährige mit Spott auf X. In einer langen Antwort nahm er die Kritik auseinander und spielte auf die Zukunft der Serie an. "Ich bin ganz deiner Meinung, @StephenM! Die Tatsache, dass sie im 32. Jahrhundert noch kein Heilmittel für Weitsichtigkeit gefunden haben, ist ein eklatantes Versäumnis der Autoren! Außerdem muss @paramountplus das Budget aufstocken, denn ich bin mir sicher, dass eine gut geölte Organisation wie die Sternenflotte in ferner Zukunft sich mehr als eine Brille für zumindest diese weitsichtige Brückencrew leisten könnte", schrieb Shatner. Dann legte er nach: "Reichen sie sich die Brillen während des Fluges gegenseitig weiter? Schande über die Produzenten! Das hast du doch gemeint, oder? Ich bin bereit, das Kommando über die Serie zu übernehmen! Ruf mich an!"

"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft
In der neuen Folge "Wünsche" der Erfolgsserie "Der Bergdoktor" steht Dr. Martin Gruber vor schicksalhaften Entscheidungen. Zwischen Tumordiagnosen und familiären Herausforderungen muss er alles geben, um seine Patienten zu retten.
Dramatische Schicksale
Der Bergdoktor

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Wie man sich als Mama so zeigen kann": Amira Aly klagt über Hass nach Unterwäsche-Shooting
Kritik an Amira Aly
Amira Aly
"Avatar"-Film macht sie zur erfolgreichsten Darstellerin aller Zeiten
Neuer Rekord
Zoe Saldaña
Entführung, Trauma und neue Realität: Die packende Serie "Girl Taken"
Entführungsthriller
"Girl Taken" | Paramount+
Betrug, Mord und Entführung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Take the Money and Run"
Harmloses Foto, heftige Kritik: Warum Simone und Sophia Thomalla plötzlich polarisierten
Gemeinsamer Auftritt bei Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
Emily verlässt Paris: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Dezember-Highlights
"Emily In Paris", Staffel fünf
Neuer Film mit Robert Pattinson und Zendaya: Szene im Trailer sorgt für Wirbel
Überraschungsszene
Zendaya
Wenn Freundschaft bröckelt: "Little Disasters"
Freundschaftsdrama
"Little Disasters"
So feiert Ina Müller Weihnachten: Ein Thema sorgt jedes Jahr für Streit
Alljährlicher Weinachtszoff?
Ina Müller
Ein dritter Fall für Daniel Craig: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"
Abschied unter Tränen: So erlebte Marisa Burger letzten „Rosenheim-Cops“-Dreh
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
"Wetten, dass..?": Frank Elstner äußert sich zum neuen Moderationsduo Bill und Tom Kaulitz
Moderatorenwechsel
Frank Elstner
Schönebergers pikante Frage an Beatrice Egli: "Wie läuft's mit Florian?"
Im Podcast
Barbara Schöneberger
Lothar Matthäus nach Ski-Unfall verletzt: RTL-Einsatz muss kurzfristig abgesagt werden
TV-Experte-Ausfall
Lothar Matthäus
"Ich musste schon früh im Leben viel Disziplin zeigen": "Nord bei Nordwest"-Star Marleen Lohse im Interview
Multitalent Marleen
Marleen Lohse im Interview
"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft
Dramatische Schicksale
Der Bergdoktor
Taschentücher bereithalten! Der emotionale Abschied von Paul Walker läuft im Free-TV
Emotionaler Abschied
Fast & Furious 7
Nach dem Krimi gegen Spanien: So geht es bei der Handball-EM im TV weiter
Handball-EM 2023
Juri Knorr
Was Sie noch nicht über "Die drei ???" wussten
Kultreihe enthüllt
Die drei ??? - Toteninsel
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
"Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe": So sah Chris Pratt in seiner ersten Rolle aus
Chris Pratts Aufstieg
Chris Pratt
"Ohne Gewehr – Leben nach dem Biathlon": Alle Infos zur ARD-Reportage
Wie geht es weiter?
Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon
"Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Unerwartet ernst
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Jan Köppen von Instagram-Kommentaren erschrocken: "Dass man Leuten so Sachen schreibt ..."
Jan Köppens Look
Jan Köppen
Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich
Tom und Bill
Bill und Tom Kaulitz
"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen
Es geht wieder los!
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
Prominente Ex-Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
Schnelles Ende in der Casting-Show
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.