Home News Star-News

Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten

Schlager-Open-Air am Lerchenberg

Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten

21.01.2026, 12.22 Uhr
von Annika Schmidt
Giovanni Zarrella plant eine TV-Premiere im "ZDF-Fernsehgarten", die eine alte Diskussion um Live-Musik neu entfachen könnte. Wird seine Show beweisen, dass Live-Auftritte möglich sind?
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Giovanni Zarrella (47) kann sich über den nächsten großen Schritt in seiner Karriere freuen. Der Entertainer plant ein besonderes TV-Highlight und will dafür das Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" nutzen. Seit Jahrzehnten ist Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) auf dem Gelände zu Hause. Nun steht fest: Auf dem Territorium wird Zarrella eine TV-Premiere präsentieren. Doch mit dieser Aktion könnte der 47-Jährige eine alte Debatte neu aufleben lassen.  

Der Lerchenberg wird zur Schlagerbühne: Giovanni Zarrella übernimmt den "ZDF-Fernsehgarten"

Seit 1986 wird der "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg produziert. Das Gelände wird Kiewel für eine TV-Premiere demnächst mit dem Schlagersänger teilen müssen. Der Schlagerstar plant eine Open-Air-Show auf der legendären "ZDF-Fernsehgarten"-Fläche. Das Event soll am Samstag, dem 29. August stattfinden. Andrea Kiewel geht, wie gewohnt, einen Tag später auf dem Gelände auf Sendung.

Die Moderatorin und der Deutsch-Italiener kennen sich bereits seit Jahren. Des Öfteren standen die beiden Entertainer gemeinsam vor der Kamera und äußerten sich stets mit lobenden Worten über den anderen. Die Idee, eine Sommerausgabe von einer beliebten Show zu präsentieren, ist nicht neu.

Derzeit beliebt:
>>Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
>>Giovanni Zarrella verrät seine ungewöhnliche Trinkgeld-Regel
>>Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
>>Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow

Florian Silbereisen steht bei sommerlichen Temperaturen für den „Schlagerbooom Open Air“ vor der Kamera und Moderator-Legende Dieter Thomas Heck (†80, 2018 verstorben) präsentierte zwei Spezial-Ausgaben seiner Hitparade aus dem "ZDF-Fernsehgarten". Doch es könnte sein, dass Giovanni Zarrella mit seiner neuen Show etwas über den "ZDF-Fernsehgarten" aufdeckt, das geheim bleiben sollte.

Giovanni Zarrella spaltet mit Trinkgeld-Geständnis die Fans
Giovanni Zarrella (47), bekannt als Sänger und Moderator, zeigt sich als großzügiger Restaurantgast. In der Show "Till Tonight" verrät er, warum er manchmal mehr Trinkgeld gibt, selbst wenn das Essen nicht seinen Erwartungen entspricht.
Gastronomie-Insider
Giovanni Zarrella

Deckt Giovanni Zarrella Andrea Kiewels "ZDF-Fernsehgarten"-Ausrede auf?

Zahlreiche Stars treten seit Jahren im "ZDF-Fernsehgarten" auf. Doch Live-Musik sucht man in der Show vergebens. Bislang erklärte Andrea Kiewel mehrfach, das sei aus technischen Gründen nicht möglich, wie schlagerprofis.de berichtet. Immer wieder werden die Playback-Auftritte bemängelt. Sollte in der Sendung von Giovanni Zarrella live musiziert werden, ist es der Beweis, dass es sehr wohl möglich ist, dass Musiker ihre Songs live auf dem Gelände für eine TV-Sendung präsentieren.

Sollte dies der Fall sein, wird die Debatte um die fehlende Live-Musik erneut aufflammen. In den regulären Ausgaben der "Giovanni Zarrella Show" wird zum größten Teil live gesungen, nur wenige Gäste nutzen ein Playback. Zudem hat der 47-Jährige eine Live-Band unter der Leitung von Christoph Papendieck in seiner Sendung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
ZDF-Fernsehgarten Schlager

Das könnte dich auch interessieren

"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
ZDF plant „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren
Show-Überraschung
Tom und Bill Kaulitz
Panne im SAT.1-Frühstücksfernsehen erheitert das Publikum: "Genau mein Humor"
Moderationspanne
SAT.1-Frühstücksfernsehen
5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
Das machen die Dschungelcamp-Kultstars heute
Dschungelstars heute
Lorielle London
Das Vermögen von Beatrice Egli: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
So lebt sie
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Getäuscht bei „Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen im TV auf
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Helene Fischer irritiert bei ihrem Comeback in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Helene Fischer und Florian Silbereisen
Roland Kaiser mit deutlicher Meinung zu Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Nach Kritik
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
Nach Grönland-Drohungen
ZDF-"Morgenmagazin"
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
Start von "Promis unter Palmen" wird verschoben – schuld ist das RTL-Dschungelcamp
Reality-TV Startverschiebung
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
ARD zeigt Primetime-Premiere: Tragikomödie über Schuld, Freundschaft und Kunst
"Die Frau in Blau"
Die Frau in Blau
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen
True Crime im Zweiten
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
„Monicas Meistermacher“: Monica Lierhaus trifft Jürgen Klopp bei RTL
Trainerlegenden
Jürgen Klopp
„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb
Abigail Breslins Werdegang
Was wurde aus Abigail Breslin
Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
"SOKO Wien"-Star im Interview
Lilian Klebow im Interview
Neue Serie bei Prime Video: „Steal“ erzählt vom perfekten Milliarden-Coup
Gaunertruppe raubt Pensionsfonds
Steal
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
Peggy Lukac: Das bewegte Leben der ARD-„Heiland“-Schauspielerin
Wendungen und Krisen
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren
Stilvolle Legende
Valentino Garavani
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin
Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Ekel-Momente
Jan Köppen
"Wie man sich als Mama so zeigen kann": Amira Aly klagt über Hass nach Unterwäsche-Shooting
Kritik an Amira Aly
Amira Aly
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Anja Kruse kritisiert TV-Produktionen stark: "Influencer nehmen unsere Rollen weg"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.