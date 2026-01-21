Home News Film-News

Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar

Jeff Bridges' Oscar-Rolle

Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar

21.01.2026, 10.46 Uhr
von Jasmin Herzog
Jeff Bridges glänzt in "Crazy Heart" als alternder Country-Star Bad Blake, der trotz Alkoholproblemen die Hoffnung auf Liebe nicht aufgibt. Ein Drama voller Musik und Emotionen.
Crazy Heart
Bei einem Interview lernen sich Sean (Maggie Gyllenhaal) und Bad (Jeff Bridges) kennen.  Fotoquelle: 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation
Crazy Heart
Für seine Rolle als alternder Countrysänger gewann Jeff Bridges den Oscar als bester Hauptdarsteller.  Fotoquelle: 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation
Crazy Heart
Journalistin Sean (Maggie Gyllenhaal) hat sich in den viel älteren Musiker Bad Blake (Jeff Bridges) verliebt.  Fotoquelle: 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation

Mit der Darstellung von Anti-Helden kennt Jeff Bridges spätestens seit dem verlotterten Cannabiskonsumenten "Dude" in "The Big Lebowski" (1998) aus. In Scott Coopers Drama "Crazy Heart" (2009), das am Mittwoch, 21. Januar, um 20.15 Uhr bei ARTE zu sehen ist, durfte er noch einen draufsetzen – und sich richtig "auskotzen". Dafür wurde er – was zu diesem Zeitpunkt bereits längst überfällig war – mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller belohnt.

Er spielt den 57-jährigen Gitarren-Cowboy Bad Blake, der mit seinen alten Hits durch Spelunken und Bowling-Schuppen im amerikanischen Südwesten tourt. Ein demütigendes Dasein, das sich nur mit großen Mengen Alkohol aushalten lässt, denn die Musik funktioniert in seinem Leben als Sinnstifterin schon lange nicht mehr. Was nach dem Porträt eines abgewrackten Musikers klingt, ist allerdings auch eine rührende, wenn auch nicht ganz neue Liebesgeschichte. Ein Interview in Santa Fe bringt die 20 Jahre jüngere Journalistin Sean (sensibel und anrührend: Maggie Gyllenhaal) ins schäbige Hotelzimmer des Altstars, die ungeahnte Gefühle beim alternden Musiker weckt.

Das ganz große Happy End bleibt aus

Mit "Crazy Heart" legte Regisseur Scott Cooper ein Debüt von Format vor. In Jeff Bridges fand er einen charismatischen Hauptdarsteller, der vor der Kamera nicht nur spielt, sondern sich geradezu in die traurige Figur zu verwandeln scheint. Dabei bewegen sich die ersten Szenen zur Einführung des Protagonisten nah am Fäkalhumor so mancher Teenager-Komödie. Der abgehalfterte Oldie steigt in der tiefsten Provinz aus seinem mit Kippen und sonstigem Müll vollgestopften Pick-Up und leert eine Flasche mit gelber Flüssigkeit auf den Parkplatz des Bowling-Centers. Der Film weidet sich am ungesunden Dasein Blakes zwischen Alkohol und Zigaretten. Ein Highlight in seinem Leben ist eine unerwartet geschenkte Whiskyflasche.

Derzeit beliebt:
>>Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
>>"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
>>"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
>>„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb

Wenn der Mann den Mund jedoch nicht zum Trinken oder sich übergeben, sondern zum Singen aufmacht, hört sich das noch immer gut an und begeistert seine mit ihm gealterten Fans. Die Filmmusik setzt in ausgedehnten Auftrittsszenen auf erdigen Outlaw-Country mit rockigem Einschlag, der nichts mit dem glamourösen Nashville-Sound gemeinsam hat. Jeff Bridges singt selbst und schlägt sich ebenso wie sein Kollege Colin Farrell sehr gut. Der kaum wieder zu erkennende Farrell gefällt in "Crazy Heart" mit Pferdeschwanz und Drei-Tage-Bart als Keith-Urban-Version eines Superstars der Country-Szene: Im Windschatten seines ehemaligen Schützlings Tony Sweet scheinen für Bad Blake nun auch wieder bessere Zeiten anzubrechen. Er schluckt seinen Stolz herunter und lässt sich als Vorsänger für ein Konzert Tonys anheuern.

Als er die Journalistin Sean kennenlernt, beginnt das saufende Raubein, Gefühle zu zeigen. Doch trotz aller Zuneigung, die auch Jean für den vierfach Geschiedenen empfindet, läuten bei ihr die Alarmglocken. Schließlich ist sie eine alleinerziehende Mutter, die schon einige Enttäuschungen hinter sich hat und ihren kleinen Sohn schützen muss. Doch Bad Blake lässt nicht locker, immerhin geht es für ihn um eine letzte Chance auf ein bisschen Glück. Auch wenn es fürs ganz große Happy End nicht reicht, hält Regisseur Scott Cooper für seine Hauptfigur ein gutes Stück Hoffnung und Zuversicht auf ein neues Leben bereit.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Mit "Stromberg"-Star: SAT.1 startet neue Vorabendserie nach Vorbild der "Landarztpraxis"
Neue Vorabendserie
Ein Hof zum Verlieben
"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?
Putins geheime Waffen (1/2)
Putins geheime Waffen (1/2)
"Oskars Kleid": Darum geht es im Familiendrama bei SAT.1
Alle Infos
Oskars Kleid
Dolly Parton wird 80: Die unglaubliche Karriere einer Musiklegende
Musikikone
Dolly Parton
Filmkritik zu „The Housemaid: Wenn sie wüsste“ – Die ach so heile Welt des Bürgertums
Bestsellerverfilmung mit Sydney Sweeney
Amanda Seyfried steht im Schatten und hält einen Schlüssel in der Hand.
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher packt aus: So schwer fiel ihr das Playboy-Shooting
Mutige Entscheidung
Ronja Forcher lacht.
Drama und Geheimnisse: "Frühling" kehrt zurück!
"Frühling – Einhundert Meter"
Frühling - Einhundert Meter
Wahre Geschichte von "Lion" begeistert erneut
"Lion – Der lange Weg nach Hause"
Lion - Der lange Weg nach Hause
Die Arena der Macht und Mythen
"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative"
Das Kolosseum, Arena der Macht
Motorrad-Action im neuen Helen Dorn-Krimi
"Helen Dorn – Adrenalin"
"Helen Dorn - Adrenalin"
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
Start von "Promis unter Palmen" wird verschoben – schuld ist das RTL-Dschungelcamp
Reality-TV Startverschiebung
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
ARD zeigt Primetime-Premiere: Tragikomödie über Schuld, Freundschaft und Kunst
"Die Frau in Blau"
Die Frau in Blau
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen
True Crime im Zweiten
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
„Monicas Meistermacher“: Monica Lierhaus trifft Jürgen Klopp bei RTL
Trainerlegenden
Jürgen Klopp
Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
"SOKO Wien"-Star im Interview
Lilian Klebow im Interview
Neue Serie bei Prime Video: „Steal“ erzählt vom perfekten Milliarden-Coup
Gaunertruppe raubt Pensionsfonds
Steal
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
ZDF plant „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren
Show-Überraschung
Tom und Bill Kaulitz
Peggy Lukac: Das bewegte Leben der ARD-„Heiland“-Schauspielerin
Wendungen und Krisen
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren
Stilvolle Legende
Valentino Garavani
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin
Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Ekel-Momente
Jan Köppen
"Wie man sich als Mama so zeigen kann": Amira Aly klagt über Hass nach Unterwäsche-Shooting
Kritik an Amira Aly
Amira Aly
Panne im SAT.1-Frühstücksfernsehen erheitert das Publikum: "Genau mein Humor"
Moderationspanne
SAT.1-Frühstücksfernsehen
5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Anja Kruse kritisiert TV-Produktionen stark: "Influencer nehmen unsere Rollen weg"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Exklusiv bei MagentaTV: Diese Topspiele der WM 2026 sind nicht im Free-TV
Fußball-Kracher
WM 2026