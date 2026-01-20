TV-Hammer beim ZDF: Bill und Tom Kaulitz sollen "Wetten, dass ..?" moderieren

"Wetten, dass ..?" soll nach zwei Jahren Pause zurückkehren – und zwar mit zwei neuen Gesichtern. Nachdem sich der Moderator Thomas Gottschalk im November 2023 nach 36 Jahren aus der Kult-Show verabschiedet hatte, sollen nun Tom und Bill Kaulitz übernehmen. Das berichten "Bild" und das Branchenportal "dwdl.de".

Erste Ausgabe von "Wetten, dass..?" angeblich Anfang Dezember im ZDF Demnach soll die erste Ausgabe der Samstagsabend-Sendung am 5. Dezember im ZDF laufen. Eine offizielle Bestätigung des Senders steht noch aus. Allerdings hatte das ZDF die Gerüchte am Montag mit einem kryptischen Instagram-Post selbst angeheizt.

Zu einem veröffentlichen Foto der Kaulitz-Zwillinge schrieb der Sender: "Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY ... ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord? Habt ihr noch einen Vorschlag?"

„Wetten, dass..?“: Bill und Tom Kaulitz lassen Worten Taten folgen Bill und Tom Kaulitz hatten schon vor rund zwei Jahren in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" erklärt, dass sie gerne einmal "Wetten, dass..?" moderieren würden. Nun scheint dieser Traum für die Musiker in Erfüllung zu gehen. Zuvor sind die beiden mit ihrer Band Tokio Hotel noch auf großer Europa-Tournee.

Für die Brüder ist es nicht der erste Ausflug in die TV-Landschaft. So moderierten Bill und Tom Kaulitz bereits gemeinsam die "Super Duper Show" bei ProSieben sowie "That's my jam" bei RTL. Außerdem verzeichnet ihre Netflix-Dokusoap "Kaulitz & Kaulitz" große Erfolge – eine dritte Staffel befindet sich in Arbeit. In der Unterhaltungsbranche kennen sich die beiden 36-Jährigen also bestens aus – jetzt sollen sie mit "Wetten, dass ..?" das langjährige ZDF-Flaggschiff zurückbringen.

