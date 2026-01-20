Home News TV-News

TV-Hammer beim ZDF: Bill und Tom Kaulitz sollen "Wetten, dass ..?" moderieren

Show-Überraschung

ZDF plant „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren

20.01.2026, 15.32 Uhr
von Gianluca Reucher
Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel könnten die neuen Gesichter der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" werden. Die Zwillinge würden damit in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk treten, der sich nach 36 Jahren verabschiedet hat.
Tom und Bill Kaulitz
Sind das die neuen Moderatoren von "Wetten, dass ..?"? Tom (links) und Bill Kaulitz.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer
Thomas Gottschalk
In Kitzbühel wird Thomas Gottschalk mit einem Sonderpreis des österreichischen Film- und Fernsehpreises Romy ausgezeichnet.  Fotoquelle: Getty Images/Alexander Hassenstein

"Wetten, dass ..?" soll nach zwei Jahren Pause zurückkehren – und zwar mit zwei neuen Gesichtern. Nachdem sich der Moderator Thomas Gottschalk im November 2023 nach 36 Jahren aus der Kult-Show verabschiedet hatte, sollen nun Tom und Bill Kaulitz übernehmen. Das berichten "Bild" und das Branchenportal "dwdl.de".

Erste Ausgabe von "Wetten, dass..?" angeblich Anfang Dezember im ZDF

Demnach soll die erste Ausgabe der Samstagsabend-Sendung am 5. Dezember im ZDF laufen. Eine offizielle Bestätigung des Senders steht noch aus. Allerdings hatte das ZDF die Gerüchte am Montag mit einem kryptischen Instagram-Post selbst angeheizt.

Zu einem veröffentlichen Foto der Kaulitz-Zwillinge schrieb der Sender: "Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY ... ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord? Habt ihr noch einen Vorschlag?"

Derzeit beliebt:
>>Peggy Lukac: Das bewegte Leben der ARD-„Heiland“-Schauspielerin
>>Valentino ist tot: So reagieren Freunde und Weggefährte des großen Modemachers
>>"Dann hat sie mich angespuckt": Bill und Tom Kaulitz von Frau am Strand attackiert
>>Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"

„Wetten, dass..?“: Bill und Tom Kaulitz lassen Worten Taten folgen

Bill und Tom Kaulitz hatten schon vor rund zwei Jahren in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" erklärt, dass sie gerne einmal "Wetten, dass..?" moderieren würden. Nun scheint dieser Traum für die Musiker in Erfüllung zu gehen. Zuvor sind die beiden mit ihrer Band Tokio Hotel noch auf großer Europa-Tournee.



Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Im Dschungelcamp müssen die Kandidaten ohne regelmäßige Körperpflege auskommen. Moderator Jan Köppen verrät, wer die schlimmsten Gerüche verbreitet und welche Teilnehmer aus der neuen Staffel besonders auffallen könnten.
Ekel-Momente
Jan Köppen

Für die Brüder ist es nicht der erste Ausflug in die TV-Landschaft. So moderierten Bill und Tom Kaulitz bereits gemeinsam die "Super Duper Show" bei ProSieben sowie "That's my jam" bei RTL. Außerdem verzeichnet ihre Netflix-Dokusoap "Kaulitz & Kaulitz" große Erfolge – eine dritte Staffel befindet sich in Arbeit. In der Unterhaltungsbranche kennen sich die beiden 36-Jährigen also bestens aus – jetzt sollen sie mit "Wetten, dass ..?" das langjährige ZDF-Flaggschiff zurückbringen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Panne im SAT.1-Frühstücksfernsehen erheitert das Publikum: "Genau mein Humor"
Moderationspanne
SAT.1-Frühstücksfernsehen
5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel im Interview
Das machen die Dschungelcamp-Kultstars heute
Dschungelstars heute
Lorielle London
"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office
Trump-Doku
Donald Trump - König im Weißen Haus?
"WISO Dokumentation: My Make or Break": Reportage über die Arbeit der Gen Z
Berufseinstieg
WISO-Dokumentation: My Make or Break
Zehn Kilo in zwei Monaten: So veränderte Barbara Wussow ihren Alltag
Krasser Wandel
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin
Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Ekel-Momente
Jan Köppen
"Wie man sich als Mama so zeigen kann": Amira Aly klagt über Hass nach Unterwäsche-Shooting
Kritik an Amira Aly
Amira Aly
Anja Kruse kritisiert TV-Produktionen stark: "Influencer nehmen unsere Rollen weg"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Mit "Stromberg"-Star: SAT.1 startet neue Vorabendserie nach Vorbild der "Landarztpraxis"
Neue Vorabendserie
Ein Hof zum Verlieben
Exklusiv bei MagentaTV: Diese Topspiele der WM 2026 sind nicht im Free-TV
Fußball-Kracher
WM 2026
Elmar Theveßen warnt im Moma: "Aus diesem Grönland-Streit kommt man nicht raus"
Trumps Hemisphären-Plan
ZDF-"Morgenmagazin"
Hans Sigl verrät: Das ist das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor"
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
"Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten": Die Erfolgsgeschichte des Donald Trump
Trumps Rückkehr
Donald Trump
"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?
Putins geheime Waffen (1/2)
Putins geheime Waffen (1/2)
"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel
Regionalkrimi
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Hazel Brugger hat eine Stromrechnung über 10.000 Euro und will nicht zahlen
Update zum Ärger mit dem Stromanbieter
Ärger mit dem Stromanbieter: Hazel Brugger mit ungewöhnlicher Idee, um "Licht zu Hause" zu haben.
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"One Battle After Another"
"Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig": Alle Infos zur Reportage
Ein Leben im Rampenlicht
BR/Tellux Film GmbH/Simon Koy)
"Steirerrausch": Kritik zum Landkrimi mit Adele Neuhauser
Steirischer Landkrimi
Steirerrausch
"Oskars Kleid": Darum geht es im Familiendrama bei SAT.1
Alle Infos
Oskars Kleid
Sebastian Ströbel: "Man bekommt meist das zurück, was man selbst ausstrahlt"
Krimi mit Ströbel
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Diese Promis kämpfen im Dschungelcamp 2026 um die Krone
Dschungelabenteuer
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Schöneberger fragt Beatrice Egli im Podcast: "Wie läuft's mit Florian?"
Schlagerstar enthüllt
Barbara Schöneberger
Dolly Parton wird 80: Die unglaubliche Karriere einer Musiklegende
Musikikone
Dolly Parton