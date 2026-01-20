"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?

Es gibt sie, die Waffen und Munitionslager aus den Beständen der alten Sowjetunion. Tausende Raketen und Panzer, die immer noch kriegstauglich sein sollen. Aber besonders gut funktioniert die Kraftmeierei: "Wir waren nie eine Industrienation", sagt ein geflüchteter Historiker im Film, "wir haben 5.700 Jahre lang Krieg geführt". Putin selbst thront über allem. Er ist stolz auf seine Wissenschaftler und Ingenieure, die supermoderne Raketensysteme erfinden, Hyperschallraketen, die niemand einfangen kann. Aber dann wurden sie beim Angriff auf die Ukraine eben doch zerstört, ihre Erfinder wurden wegen Landesverrats angeklagt und verurteilt – vor aller Augen im TV.

Putins geheime Waffen (1/2) Dokumentation • 20.01.2026 • 20:15 Uhr

So "geheim" wie es der Titel des Doku-Zweiteilers (schon ab 15. Januar in der Mediathek) über Putins unerschöpfliches Waffenarsenal und Soldaten suggeriert, sind weder die alten Kalaschnikow-Knarren und Sturmgewehre, die immer noch funktionieren, noch die mit angeblich Atom-tauglichen fünffachen Sprengköpfen versehenen Raketen, mit denen Putin so gerne droht. So ist der Film von Hugo Van Offel und Martin Boudot (ARTE France) auch eher eine Bestandsaufnahme des Kriegsgeschehens – mit aller Verwunderung darüber, dass Putin immer neue Waffen und Menschenmaterial an die Front schicken kann. Doch er ist gut vernetzt, geholfen wird ihm von China, von Nordkorea und dem Iran. Aus dem Iran kommen Raketenmodelle und Ingenieure, die Söldner kommen aus Nordkorea.

Das geht so seit vielen Jahren und funktioniert so gut, dass der wieder freigelassene, gegen eine US-Basketballerin ausgetauschte Waffenhändler Viktor But, "Lord of War" genannt", weiter ungebremst mit "massiven Vergeltungsschlägen" drohen kann, falls jemand Russland mit Inlandsangriffen zu nahe tritt. Beim Waffenhändler ist von Kriegsmüdigkeit jedenfalls nichts zu spüren.

Putins geheime Waffen (1/2) – Di. 20.01. – ARTE: 20.15 Uhr

