Home News Film-News

"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?

Putins geheime Waffen (1/2)

"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?

20.01.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Ein Doku-Zweiteiler auf ARTE enthüllt Putins Waffenarsenal und die geopolitische Lage. Mit von der Partie: alte Sowjetbestände und neue Allianzen mit China, Nordkorea und Iran.
Putins geheime Waffen (1/2)
Russlands Präsident Wladimir Putin überwacht jederzeit die russische Waffenproduktion. Wenn etwas nicht funktioniert, werden die Verantwortlichen auch schon mal vor Gericht gestellt.   Fotoquelle: ARTE F / AP Archive
Putins geheime Waffen (1/2)
Wladimir Putin (rechts) bei einem Treffen mit dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong Un. Der liefert ihm vor allem Soldaten.  Fotoquelle: ARTE F / Kremlin
Putins geheime Waffen (1/2)
Das russische Regime hält trotz internationaler Embargos seine Kriegsmaschinerie am Laufen. Bei Paraden wird sie immer wieder gern vorgezeigt.   Fotoquelle: ARTE F / Kremlin

Es gibt sie, die Waffen und Munitionslager aus den Beständen der alten Sowjetunion. Tausende Raketen und Panzer, die immer noch kriegstauglich sein sollen. Aber besonders gut funktioniert die Kraftmeierei: "Wir waren nie eine Industrienation", sagt ein geflüchteter Historiker im Film, "wir haben 5.700 Jahre lang Krieg geführt". Putin selbst thront über allem. Er ist stolz auf seine Wissenschaftler und Ingenieure, die supermoderne Raketensysteme erfinden, Hyperschallraketen, die niemand einfangen kann. Aber dann wurden sie beim Angriff auf die Ukraine eben doch zerstört, ihre Erfinder wurden wegen Landesverrats angeklagt und verurteilt – vor aller Augen im TV.

ARTE
Putins geheime Waffen (1/2)
Dokumentation • 20.01.2026 • 20:15 Uhr

So "geheim" wie es der Titel des Doku-Zweiteilers (schon ab 15. Januar in der Mediathek) über Putins unerschöpfliches Waffenarsenal und Soldaten suggeriert, sind weder die alten Kalaschnikow-Knarren und Sturmgewehre, die immer noch funktionieren, noch die mit angeblich Atom-tauglichen fünffachen Sprengköpfen versehenen Raketen, mit denen Putin so gerne droht. So ist der Film von Hugo Van Offel und Martin Boudot (ARTE France) auch eher eine Bestandsaufnahme des Kriegsgeschehens – mit aller Verwunderung darüber, dass Putin immer neue Waffen und Menschenmaterial an die Front schicken kann. Doch er ist gut vernetzt, geholfen wird ihm von China, von Nordkorea und dem Iran. Aus dem Iran kommen Raketenmodelle und Ingenieure, die Söldner kommen aus Nordkorea.

Das geht so seit vielen Jahren und funktioniert so gut, dass der wieder freigelassene, gegen eine US-Basketballerin ausgetauschte Waffenhändler Viktor But, "Lord of War" genannt", weiter ungebremst mit "massiven Vergeltungsschlägen" drohen kann, falls jemand Russland mit Inlandsangriffen zu nahe tritt. Beim Waffenhändler ist von Kriegsmüdigkeit jedenfalls nichts zu spüren.

Derzeit beliebt:
>>"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel
>>"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office
>>"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative": Kritik zur ARTE-Doku
>>"Dorfkrimi – Die Uhudler Verschwörung": Kritik zum ARTE-Krimi mit Thomas Stipsits

Putins geheime Waffen (1/2) – Di. 20.01. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
Fußball-Doku
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
"Beckenbauer. Der letzte Kaiser": Alle Infos zur Reportage über Fußball-Legende
Sport-Star
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen sagt über seine Sicherheit in den USA: "Wir sind alle gewarnt"
Journalismus unter Druck
Elmar Theveßen
Neue ARTE-Doku: Das Drama um Kapitol-Stürmer Guy Reffitt
"Trump, mein Vater und ich"
Trump, mein Vater und ich
"Nach wie vor pro Amerika": Markus Söder macht USA-Bekenntnis
Sicherheit durch USA
Markus Söder
Ein Spionage-Drama mit nordischem Flair
"Zwei Leben"
"Zwei Leben"
Twin Peaks kehrt zurück: Ein TV-Meilenstein bei ARTE
Kultserie zurück
Twin Peaks
Mord in trister Umgebung – In Irland scheint nicht immer die Sonne
"Boglands – Die Tote im Moor"
Boglands - Die Tote im Moor
Wie weit darf ein Verhör gehen? ARTE-Krimi mit Lino Ventura stellt unbequeme Fragen
Das Verhör
Das Verhör
Fünf Jahre nach dem Kapitolsturm: Wie gespalten Amerika heute ist
"Weltspiegel extra: Fünf Jahre nach dem Sturm aufs Kapitol"
Sturm auf das Kapitol
Hazel Brugger hat eine Stromrechnung über 10.000 Euro und will nicht zahlen
Update zum Ärger mit dem Stromanbieter
Ärger mit dem Stromanbieter: Hazel Brugger mit ungewöhnlicher Idee, um "Licht zu Hause" zu haben.
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"One Battle After Another"
"Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig": Alle Infos zur Reportage
Ein Leben im Rampenlicht
BR/Tellux Film GmbH/Simon Koy)
"Steirerrausch": Kritik zum Landkrimi mit Adele Neuhauser
Steirischer Landkrimi
Steirerrausch
"WISO Dokumentation: My Make or Break": Reportage über die Arbeit der Gen Z
Berufseinstieg
WISO-Dokumentation: My Make or Break
"Oskars Kleid": Darum geht es im Familiendrama bei SAT.1
Alle Infos
Oskars Kleid
Sebastian Ströbel: "Man bekommt meist das zurück, was man selbst ausstrahlt"
Krimi mit Ströbel
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Diese Promis kämpfen im Dschungelcamp 2026 um die Krone
Dschungelabenteuer
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Schöneberger fragt Beatrice Egli im Podcast: "Wie läuft's mit Florian?"
Schlagerstar enthüllt
Barbara Schöneberger
Dolly Parton wird 80: Die unglaubliche Karriere einer Musiklegende
Musikikone
Dolly Parton
Action an Bord: Harrison Ford rettet die "Air Force One"
Präsidenten-Action
Air Force One
Nach Netflix-Hit "The Rip": Matt Damon teilt gegen Streamingdienst aus
Kritik von Hollywood-Star
Matt Damon
Filmkritik zu „The Housemaid: Wenn sie wüsste“ – Die ach so heile Welt des Bürgertums
Bestsellerverfilmung mit Sydney Sweeney
Amanda Seyfried steht im Schatten und hält einen Schlüssel in der Hand.
So privat wie nie: Beatrice Egli öffnet die Tür zu ihrem Zuhause
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli redet.
Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
Quizshow-Duo
Wer weiß wie wann was war?
Nach Trumps Drohungen nimmt Röttgen Europa in die Pflicht: "Müssen es endlich verstehen"
Grönland-Streit
ZDF-"Morgenmagazin"
Zehn Kilo in zwei Monaten: So veränderte Barbara Wussow ihren Alltag
Krasser Wandel
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Ammersee statt Alpen: So wohnt "Bergdoktor" Hans Sigl wirklich
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
"Völlig absurd": Meeresforscher skizziert wahre Gründe für Trumps Grönland-Ansprüche
Grönlands Ansprüche
"NDR Talk Show"
Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Das hält ihre Beziehung zusammen
Nach turbulenter Zeit
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.