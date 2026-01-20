"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office

Zuletzt lobte er sich selbst hymnisch in einer "Rede an die Nation", demontierte dabei seinen Vorgänger Joe Biden und rächte sich posthum an seinem Gegner, dem ermordeten Regisseur und Schauspieler Rob Reiner. Presse und Universitäten setzt er unter Druck, Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung schmeißt er raus. Er sieht sich als Friedensstifter und Weltenordner. Seine Beschimpfungen gehen gerne unter die Gürtellinie. "Trump first", lautet offenbar seine Devise, die jenseits aller Geschmacksgrenzen liegt. "Wer ist er, und was genau will er?" – Das fragen sich ein Jahr nach dem zweiten Amtsantritt die US-Korrespondenten Elmar Theveßen und Annette Brieger. Sie fragen aber auch nach bei den Menschen im Land. Wie kommen sie mit steigenden Lebensmittelpreisen und fehlenden Krankenversicherungen zurecht, wie stecken US-Unternehmer die neuen Einfuhrzölle weg?

Von dem von Trump versprochenen "Goldenen Zeitalter" ist Amerika derzeit noch weit entfernt. Noch sieht es danach aus, als habe der Präsident nur die eigene Macht und die Befriedigung seines Egos im Blick. Auch bei den Korrespondenten des ZDF verschärft sich inzwischen der Ton. Wurden sie bei früheren Anlässen dafür gelobt, dass sie einen kühlen Blick bewahrten und nicht kopflos oder wütend reagierten, so fragen sich nun die Washingtoner Korrespondenten, was Trump will: "Was will er? Will er sein Land und die Welt retten? Oder nur seine Gier nach Macht, Reichtum und Ansehen befriedigen?" Beschlüsse des Parlaments würden von ihm ignoriert und über missliebige Gerichtsurteile setze er sich hinweg.

Noch fest im Sattel Zunehmend wendeten sich bereits eigene Wähler von Trump ab. Doch noch sitze der Präsident fest im Sattel, und noch stehe das Urteil aus, ob er sein Versprechen vom goldenen Zeitalter für Amerika einhalten kann. Elmar Theveßen und Annette Brieger besuchen Trumps Gefolge, etwa Shrimpfischer in South Carlolina oder Anhänger in Kentucky, die vor allem seine rigide Einwanderungspolitik befürworten. Andere wiederum wurden zu Skeptikern, sie können sich die teuren Lebensmittel nicht mehr leisten und haben Angst um ihre Krankenversicherung.

Neben unermüdlichen Trumpisten werden auch Gegner und Kritiker befragt. Die frühere Pressesprecherin des Weißen Hauses, Alyssa Farrah Griffin, und der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton sind ebenso unter den Kommentatoren wie Widerständler aus den Reihen der demokratischen Partei. Es wird schwerfallen, zwischen Trumps Anhängern und enttäuschten Bürgern die Balance zu halten. Der Film zeigt eines mit Sicherheit: Nach dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung von 1776 steht die amerikanische Demokratie jedenfalls vor einer Zerreißprobe, wie sie bisher nicht dagewesen ist.

