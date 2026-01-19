"Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig": Alle Infos zur Reportage

Home News TV-News

Ein Leben im Rampenlicht

19.01.2026
von Rupert Sommer
Die BR-Dokumentation "Lebenslinien" zeigt die bewegte Karriere von Ricky Harris, der als Entertainer bei SAT.1 bekannt wurde und trotz Rückschlägen nie aufgab. Im Mittelpunkt steht seine beeindruckende Lebensgeschichte, die von Erfolgen und Herausforderungen geprägt ist.
Eine Art Schuljungen-Charme hat sich Ricky Harris bis in die Gegenwart erhalten.
Ricky Harris musste schwere private Krisen sowie gesundheitliche Rückschläge meistern.
Lange konnte man sich den Entertainer kaum als nachdenklichen Menschen vorstellen. Doch Ricky Harris kann auch "ruhig".
Ricky Harris fühlt sich Bayern, vor allem der Gegend rund um Landsberg am Lech, schon lange eng verbunden.

Wer an die Anfänge des Privatfernsehens in Deutschland zurückdenkt, landet rasch bei seinem Namen: Die neue BR-Nahbetrachtung "Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig" folgt diesmal dem Auf und Ab der Vita des mittlerweile 63-jährigen US-Amerikaners, der sich noch immer einen Hauch der alten Jugendlichkeit und Unbekümmertheit in der Öffentlichkeit erhalten hat. Harris liebte es offenbar schon immer, seine Mitmenschen bei Laune zu erhalten. Als Entertainer machte er Karriere bei SAT.1 – als Moderator einer eigenen Talkshow, die seinen Namen trug. Und doch war vieles, was nach außen leicht wirkte, oft hart und für einen hohen Preis erkämpft.

BR
Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig
Dokumentation • 19.01.2026 • 22:00 Uhr

Privater Absturz nach dem Privat-TV-Aus

Eigentlich liest sich der Karriereweg von Ricky Harris aus Detroit, der Mitte der 80er Jahre nach Deutschland kam und beim damals aufkommenden Homeshopping-TV zunächst als Lager- und Vertriebsmitarbeiter Beschäftigung fand, wie eine moderne Märchengeschichte. Bei H.O.T. wurde sein Unterhaltungstalent erkannt, und er landete vor der Kamera. Ein Aufstieg begann, der jäh wieder endete, als die "Ricky!"-Show für ihn selbst offenbar reichlich unerwartet abgesetzt wurde. Harris fiel damals in eine Art Loch, auch seine Ehe scheiterte. Später kamen gravierende Gesundheitsprobleme dazu – etwa eine Nierenerkrankung sowie eine schwere Verletzung bei einem Autounfall.

Doch Ricky Harris ließ sich nicht unterkriegen, arbeitete zeitweilig als Bademeister und fand immer wieder kleinere TV-Engagements – unter anderem als Teilnehmer im RTL-"Dschungelcamp". Seine positive Grundeinstellung ist dem vielseitig begabten Unterhalter immer geblieben. Harris macht selbst viel Musik. Und er gibt sein Talent weiter: Sein Sohn, der Popmusiker Malik, nahm 2022 für Deutschland am "Eurovision Song Contest" teil.

Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig – Mo. 19.01. – BR: 22.00 Uhr

