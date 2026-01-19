Home News TV-News

"WISO Dokumentation: My Make or Break": Reportage über die Arbeit der Gen Z

Berufseinstieg

"WISO Dokumentation: My Make or Break": Reportage über die Arbeit der Gen Z

19.01.2026, 15.25 Uhr
von Maximilian Haase
Die WISO-Dokureihe "My Make or Break" auf ZDF zeigt, wie junge Menschen der Generation Z ihren Berufseinstieg in krisenhaften Zeiten meistern. Drei Protagonisten und ihre individuellen Herausforderungen stehen im Mittelpunkt.
Pflegerin Jenny arbeitet in einem körperlich sehr fordernden Job.   Fotoquelle: ZDF/Benjamin Kahlmeyer
Abendlicher Ausgleich: Nach ihrem stressigen Job tritt Jenny oft als Comedienne auf.  Fotoquelle: ZDF/Benjamin Kahlmeyer
Majid ist Mediengestalter und rappt, will aber auch seine Familie versorgen.   Fotoquelle: ZDF/Benjamin Kahlmeyer
Ingenieurin Victoria sucht das selbstbestimmte Leben.  Fotoquelle: ZDF/Jakob Stark
Psychologe Lukas Klaschinski klärt über die beruflichen Entscheidungen junger Menschen auf.   Fotoquelle: ZDF/Benjamin Kahlmeyer

Zu anspruchsvoll, zu faul, zu egoistisch: Die Erzählungen über die Generation Z scheinen von Vorurteilen und Skepsis geprägt. Aber wie blicken die jungen Menschen tatsächlich aufs Arbeitsleben? Wie stellen sie sich den Start ins Berufsleben vor? Und wie sieht ihr erster Job dann aus? Die neue WISO-Dokureihe "My Make or Break" begleitet im ZDF Berufseinsteiger in Zeiten ökonomischer Krisen zwischen hoffnungsvollen Anfängen und schwierigen Entscheidungen.

WISO Dokumentation: My Make or Break
Dokumentation • 19.01.2026 • 19:25 Uhr

Die erste Doku blickt unter dem Titel "Wie will ich arbeiten?" auf die Suche nach dem passenden Karriereeinstieg. Mariska Lief und Caroline Meyer zu Eppendorf porträtieren in ihrem Film drei junge Menschen und ihre Wege: Eine Pflegefachkraft, eine Ingenieurin und ein Mediengestalter wollen nicht nur ihren Platz im Arbeitsleben finden, sondern auch einen Sinn und eine Aufgabe im Leben überhaupt. Der Blick auf Arbeit ist schließlich immer auch mit der eigenen Identität verknüpft, ordnen Experten wie der Psychologe Lukas Klaschinski ein.

Unterschiedlicher könnten die Portätierten nicht sein: Pflegerin Jenny geht einem belastenden Job nach, von dem sie abends als Comedienne auf der Bühne Abstand sucht. Mediengestalter Majid sucht kreative Erfüllung als Rapper, will aber auch seine Familienangehörigen finanziell versorgen. Und Victoria muss sich als Ingenieurin fragen, ob sie den Schritt von der Festanstellung in die Selbstständigkeit wirklich wagen will, um ihrer Surf-Leidenschaft freier nachgehen zu können. Neben der 45-Minuten-Doku im TV nähern sich drei 20-minütige, nur im Netz abrufbare Episoden den drei Protagonisten. Neue Episoden der Reihe kündigt das ZDF für den Sommer 2026 an.

WISO Dokumentation: My Make or Break – Mo. 19.01. – ZDF: 19.25 Uhr

