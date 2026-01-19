Home News TV-News

Hans Sigl und "Der Bergdoktor": Diese Serien-Fakten verblüffen selbst Fans

Das wusstest du noch nicht

Hans Sigl und "Der Bergdoktor": Diese Serien-Fakten verblüffen selbst Fans

19.01.2026, 10.41 Uhr
von Alexander Kords
Die ZDF-Erfolgsserie hat eine Geschichte, die viele nicht kennen. Drehorte, Anfänge und Entscheidungen, die heute kaum jemand erwartet.
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.  Fotoquelle: picture alliance / Kerstin Joensson

Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten gehört Der Bergdoktor zu den festen Größen im deutschen Fernsehen. Was 2008 im ZDF begann, entwickelte sich zu einem echten Dauererfolg – begleitet von Geschichten und Hintergründen, die selbst langjährige Fans kaum kennen.

Die echten Drehorte des Bergdoktors in Tirol

Gedreht wird „Der Bergdoktor“ vor Ort in Tirol. Die Praxis des Bergdoktors befindet sich in einem einstmals leeren Trakt vom Bauernhof „Hinterschnabl“ in Ellmau. Von Mai bis Oktober können Interessierte das Set besichtigen. Als Gruberhof, das Wohnhaus vom Bergdoktor, dient der Hof Köpfing am Söller Bromberg. Er ist im Besitz einer Bauernfamilie und wird nach wie vor bewirtschaftet. Dennoch kann auch er von Mai bis Oktober zu festen Öffnungszeiten besucht werden. Zudem werden Traktorfahrten zum Hof angeboten.

Für Außenaufnahmen von der Klinik Hall wird das Bezirkskrankenhaus Schwaz verwendet. Innenaufnahmen, etwa in der Intensivstation oder im Arztbüro, finden in der Tennishalle Kaiserbad in Ellmau statt. Dort ist das Krankenhaus-Set seit 2013 aufgebaut. Als Gasthof „Wilder Kaiser“ dient die Fassade vom ehemaligen Dorfkrämerhaus am Dorfplatz von Going. Wenn im Gasthof gedreht wird, dann passiert dies im Restaurant „Föhrenhof“ in Ellmau.

Derzeit beliebt:
>>Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
>>OP war unumgänglich: So geht es Senta Berger nach ihrem Sturz
>>„Der Bergdoktor“-Liebling Hans Sigl: So tickt er hinter den Kulissen
>>"Frühling – Einhundert Meter": Kritik zur ZDF-Erfolgsreihe mit Simone Thomalla

Wie umfangreich die „Bergdoktor“-Serie inzwischen ist

Üblicherweise produziert das ZDF sieben bis neun Folgen pro Staffel vom „Bergdoktor“. Ausgestrahlt werden sie meist ab Ende Dezember oder Anfang Januar jedes Jahres. Mit der 19. Staffel, die Anfang 2026 ausgestrahlt wird, kommt die Serie auf über 170 Folgen. Eingerechnet sind die Winter-Specials, mit denen einige Staffeln gestartet sind. Im Rahmen der Specials kam es Ende 2012 zu einem Crossover mit „Die Bergretter“, einer weiteren Serie des ZDF. Somit waren in „Virus“ sowohl Darsteller von „Der Bergdoktor“ als auch von „Die Bergretter“ zu sehen.



„Der Bergdoktor“ vor dem ZDF: Die frühe Seriengeschichte

Auch wenn „Der Bergdoktor“ seit mittlerweile 16 Jahren im ZDF läuft, geht die Geschichte der Serie noch weiter zurück. Denn schon 1992 lief die erste Folge von „Der Bergdoktor“ im deutschen Fernsehen – und zwar in Sat.1. Damals wurde die titelgebende Hauptrolle von Gerhart Lippert gespielt, weitere bekannte Darsteller waren Harald KrassnitzerJutta Speidel und Michaela May. Mit mehr als zehn Millionen Zuschauern pro Folge war die Serie eine der erfolgreichsten von Sat.1. Dennoch entschied sich der Sender Anfang 1998, die Ausstrahlung zu beenden. Er verzichtete sogar darauf, die letzten acht Folgen der letzten Staffel zu zeigen, obwohl diese bereits produziert waren.

Hans Sigl denkt laut über sein „Bergdoktor“-Ende nach
Noch steht er voll hinter seiner Rolle – doch Hans Sigl erklärt, welche Zeichen für ihn bedeuten würden, dass die Zeit beim „Bergdoktor“ gekommen ist.
Das hat er vor
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"

Ein Jahr nach der Absetzung durch Sat.1 erwarb das ZDF die Rechte an der Serie und zeigte sie in seinem Vormittagsprogramm. Mit der Produktion neuer Folgen begann das ZDF im Jahr 2008. Dabei entschied sich der Sender für eine Neuauflage. Wieder kam ein Arzt aus der Großstadt ins ländliche Österreich, um dort eine Praxis zu übernehmen. In der ZDF-Variante spielt Hans Sigl den Hauptcharakter.

„Der Bergdoktor“ basiert übrigens auf einer Heftroman-Reihe, deren erste Ausgabe bereits 1980 in den Handel kam. Geschrieben werden die Ausgaben von einem Team aus Autoren, veröffentlicht werden sie unter dem Pseudonym Andreas Kufsteiner. Jede Woche erscheint ein neuer Roman, im Februar 2024 kommt Ausgabe Nummer 2.222 heraus.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

„Der Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner überrascht mit ehrlichen Worten
Erfolgreiche Schauspielkarriere
Monika Baumgarnter
Hans Sigl: Diese frühe Rolle ebnete ihm den Weg zum „Bergdoktor“
Erfolgreiche TV-Karriere
So sieht Hans Sigl heute aus.
Simone Thomalla: So sah der "Frühling"-Star früher aus
TV-Karriere
Frühling
Dieser "Bares für Rares"-Händler stattete schon Hollywood-Filme aus – und wollte lange nicht ins TV
Antiquitäten-Spezialist
Bares für Rares
Bobfahrerin mit ungewöhnlichem Sponsor
"Lisa Buckwitz: OnlyBob – Mein Körper. Mein Kapital."
Lisa Buckwitz: OnlyBob
Jane Seymour als scharfsinnige Detektivin zurück!
"Harry Wild – Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord"
Harry Wild - Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord
Hans Sigl denkt laut über sein „Bergdoktor“-Ende nach
Das hat er vor
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Bei Hape Kerkeling läuft weder ARD noch ZDF: "Man kann heute kein Fernsehen mehr gucken"
Hape Kerkelings Trash-TV-Vorlieben
Hape Kerkeling
Motorrad-Action im neuen Helen Dorn-Krimi
"Helen Dorn – Adrenalin"
"Helen Dorn - Adrenalin"
Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"
Ströbel in Lübeck
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
"A Knight of Seven Kingdoms": Was Sie über das "Game of Thrones"-Prequel wissen müssen
Neues Westeros-Abenteuer
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Simone Thomalla offenbart: Dieser Film führte zu Sophia Thomallas Entstehung
Intime Familien-Details
Simone und Sophia Thomalla.
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher packt aus: So schwer fiel ihr das Playboy-Shooting
Mutige Entscheidung
Ronja Forcher lacht.
"Let's Dance"-Star Sally Özcan nach Ehe-Aus wieder vergeben
YouTuberin stellt neuen Mann vor
Sally Özcan stellt ihre neue Liebe offiziell vor.
Scarlett, Dakota und Co.: Das sind die Nackt-Regeln der Stars
Nacktklauseln im Film
Die Nackt-Regeln der Stars
Mysterium in Stuttgart: Was geschah in der Regennacht?
"Tatort: Ex-It"
Tatort: Ex-It
Das Vermögen von Beatrice Egli: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
So lebt sie
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Mit diesem berühmten Mann hat Birgit Schrowange ein Kind!
Folgenreicher Kontakt
Birgit Schrowange
American Sniper: Ein umstrittener Kriegsfilm im Free-TV
Kriegsfilm-Debatte
American Sniper
Judith Rakers enthüllt: Warum der Dry January für sie keinen Sinn ergibt
Neujahrsvorsätze ohne Verzicht
Judith Rakers
Hans Zimmer komponiert für neue Harry-Potter-Serie
Soundtrack-Sensation
Hans Zimmer
"Güngörmüş und Oskan liefern ab!": Chaos in der Küche – Polit-Prominenz sorgt für Wirbel
Kochduell
Güngörmüs und Oskan liefern ab!
Hape Kerkeling spricht über skurrile Verwechslungen im Urlaub
Was war da los?
Hape Kerkeling
Rebecca Mir: "Mobbing passiert nicht nur draußen im echten Leben"
Kinderschutz im Netz
Rebecca Mir
Ex-Bayern-Boss bei Sport1: Oliver Kahn gastiert im "Doppelpass"
Fußballexpertise
Oliver Kahn
"Nicht von schlechten Eltern": Das wurde aus den Stars der Kultserie
Serienstars der 90er
Nicht von schlechten Eltern
Wahre Geschichte von "Lion" begeistert erneut
"Lion – Der lange Weg nach Hause"
Lion - Der lange Weg nach Hause
Die Arena der Macht und Mythen
"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative"
Das Kolosseum, Arena der Macht
Ein charmantes GoT-Prequel: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Jennifer Lawrence blieb Tarantino-Rolle vorenthalten, weil sie "nicht hübsch genug" sei
Casting-Entscheidung
Jennifer Lawrence