Was war da los?

Hape Kerkeling spricht über skurrile Verwechslungen im Urlaub

17.01.2026, 15.44 Uhr
von Franziska Wenzlick
Hape Kerkeling erzählt im Podcast von kuriosen Momenten beim Reisen mit seinem Mann Dirk Henning. Eine Verwechslung mit Messi sorgte für unerwartete Aufmerksamkeit.
Hape Kerkeling
Hape Kerkeling verrät: "Mein Mann sieht fast aus wie Messi."  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Privat trägt Hape Kerkeling gerne Jogginghose – genau die Variante, "vor der Karl Lagerfeld immer gewarnt hat und gesagt, man hätte sein Leben nicht mehr im Griff". Im Podcast "Und was machst du am Wochenende?" verrät der Komiker aber auch, dass sein Ehemann kein Fan des legeren Looks sei. "Ich sitze dann in einer Anzugshose am Tisch", lacht Kerkeling und erklärt, dass auch eine Mahlzeit auf dem Sofa mit seinem Mann undenkbar sei: "Wir essen immer am Tisch. Wenn es nach mir ginge, ich würde vorm Fernseher essen."

Mit Dirk Henning ist Kerkeling bereits seit 2016 verheiratet. Angesprochen werde der Entertainer bei gemeinsamen Ausflügen in die Stadt jedoch kaum. "Solange ich die Klappe halte, passiert das nicht", erzählt der 61-Jährige. "Ich darf nur nichts sagen. Sobald ich lache, habe ich relativ flott so eine kleine Menschentraube um mich."

"Mein Mann sieht fast aus wie Messi"

Im Ausland hingegen verrate ihn selbst seine Stimme nicht. "Ich liebe es zu reisen", betont Kerkeling und berichtet von einigen skurrilen Momenten bei einer Reise nach Buenos Aires: "Uns ist es ein paar Mal passiert, dass ich dachte: Oh, die Leute sind begeistert, die haben mich erkannt. Aber es ging gar nicht um mich!" Denn: "Mein Mann sieht fast aus wie Messi. Er ist deutlich größer als Messi, aber die sehen sich – war mir gar nicht aufgefallen – ähnlich."

Es habe eine Weile gedauert, bis Kerkeling und sein Mann "kapiert" hätten, dass es sich um eine Verwechslung handle. "Die haben auch Fotos mit ihm gemacht", erinnert sich der TV-Star. "Den Spaß nehmen wir doch mit! Mein Mann ist da ja auch kein Kind von Traurigkeit, der hat da genauso viel Spaß daran wie ich – und der hat sich dann fotografieren lassen."



Nichtsdestotrotz stellt Kerkeling klar, dass die Ähnlichkeit mit dem argentinischen Fußballstar eher dessen Ausstrahlung geschuldet sei: "Ich finde nicht, dass er so aussieht. Er sieht deutlich besser aus als Messi, aber er hat so dieses Wesen, dieses Verschmitzte." Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit scheint das Paar aber auch in Zukunft nicht zu planen. Neugierige Fans müssen also mit Kerkelings Beschreibung vorliebnehmen. "Also: Falls sich jemand fragt, wie mein Mann aussieht – in etwa wie Messi."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

