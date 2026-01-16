Home News Star-News

Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"

Ströbel in Lübeck

Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"

16.01.2026, 10.36 Uhr
von Eric Leimann
Sebastian Ströbel, bekannt aus "Die Bergretter", dreht in Lübeck seinen neuen RTL-Krimi. Dadurch kann er mehr Zeit mit seiner Familie in Hamburg verbringen und seiner Fußballleidenschaft nachgehen.
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Sebastian Ströbel als Ex-Bulle Eric Seeler und Friederike Linke als Kommissarin Hannah Vogt ermitteln samt Seelers Hund in Lübeck. Der erste Film einer geplanten Reihe spielt im maritimen Milieu und erzählt von einem Streetworker (Ströbel) und seinen jugendlichen Schützlingen.  Fotoquelle: RTL / Sandra Hoever Photography
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Der 17-jährige Paul Andersen (Tristan Witzel, links) gerät unter Mordverdacht. Streetworker Eric Seeler (Sebastian Ströbel, weiter von links) betreut auch die Jugendlichen Lissy Nowak (Katharina Kron) und Tino Peters (Julius Gause). Gemeinsam restaurieren sie in einem Projekt Boote am Lübecker Hafen.  Fotoquelle: RTL / Sandra Hoever Photography

Normalerweise pendelt "Die Bergretter"-Star Sebastian Ströbel intensiv zwischen der Alpenregion und seiner Wahlheimat Hamburg, wo der 48-jährige Schauspieler mit seiner Frau und vier gemeinsamen Töchtern wohnt. Für den neuen RTL-Krimi "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi: Geld wir Heu" (Dienstag, 20. Januar, 20.15 Uhr) hat er es nun in Sachen Logistik deutlich einfacher – denn er kann als "Heimschläfer" arbeiten. Reisen wird Sebastian Ströbel aber auch in Zukunft viel, auch wegen seiner – vom Vater vererbten – Leidenschaft für den Fußball. Sein Herz schlägt für den Club, den 1. FC Nürnberg.

Im Interview mit der Agentur teleschau gesteht der Schauspieler, dass er sein Fan-Dasein auf alle vier Töchter übertragen konnte. Dass ausgerechnet er, der mit vier Brüdern aufwuchs, vier Mädchen in Reihe "produzierte", findet er übrigens auch in Sachen Fußball alles andere als schlimm. Er sagt: "Ich denke, meine Mädchen wissen alle: Wenn sie mir etwas Gutes tun wollen, schwenken sie die Club-Fahne. Ich bin mir sicher, wenn man sie einzeln nach ihrem Lieblings-Club fragen würde, antworten sie alle: Nürnberg. Das ist echt süß, denn sie waren in ihrem jungen Leben nicht wirklich erfolgsverwöhnt durch den Club."

"Ich freue mich einfach über gesunde Kinder"

Auch auf die Frage, ob er als Vierfach-Papa vielleicht einen Sohn vermisst, gibt sich der Schauspieler ebenso emotional wie offen: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs und freue mich einfach über gesunde Kinder. Tatsächlich wollte ich, als ich noch kein Kind hatte, eher eine Tochter haben, weil ich Mädchen von zu Hause nicht kannte. Nun habe ich vier davon und bin sehr glücklich damit."

Derzeit beliebt:
>>Dieser "Bares für Rares"-Händler stattete schon Hollywood-Filme aus – und wollte lange nicht ins TV
>>"Lisa Buckwitz: OnlyBob – Mein Körper. Mein Kapital.": Kritik zur ZDF-Dokumentation
>>Das Vermögen von Beatrice Egli: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
>>Mit diesem berühmten Mann hat Birgit Schrowange ein Kind!

Von seinem neuen Lübeck-Krimi wurde bislang nur ein Film gedreht. Bei Erfolg wollen RTL und er das Format allerdings zur Reihe ausbauen. Dann hätte Sebastian Ströbel, der mit seiner Familie auch regelmäßig zu Spielen des 1. FC Nürnberg reist, noch mehr Zeit für die gemeinsame Familien- und Fußballleidenschaft mit seinen fünf Frauen daheim.

"Bergretter"-Rolle: Sebastian Ströbel trifft Arnold Schwarzenegger
Der "Bergretter" Sebastian Ströbel wünscht sich Arnold Schwarzenegger für eine Gastrolle in der ZDF-Serie und traf bereits den Hollywood-Star. Wie das Treffen ablief und welche Gemeinsamkeit die beiden Schauspieler haben, berichtete Ströbel in einem Interview.
Hollywood-Star bald in ZDF-Serie?
Sebastian Ströbel würde gerne Arnold Schwarzenegger für eine Rolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" gewinnen: "Das fänd‘ ich geil".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Die Bergretter

Das könnte dich auch interessieren

Drama und Geheimnisse: "Frühling" kehrt zurück!
"Frühling – Einhundert Meter"
Frühling - Einhundert Meter
Hans Sigl denkt laut über sein „Bergdoktor“-Ende nach
Das hat er vor
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Rebecca Mir: "Mobbing passiert nicht nur draußen im echten Leben"
Kinderschutz im Netz
Rebecca Mir
Bei Hape Kerkeling läuft weder ARD noch ZDF: "Man kann heute kein Fernsehen mehr gucken"
Hape Kerkelings Trash-TV-Vorlieben
Hape Kerkeling
"Ohne Filter, ohne Scham": "Let's Dance"-Star zeigt seine Gesichtsnarbe
Mut zur Narbe
Ekaterina Leonova
"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"
"Arbeitszeit ist Lebenszeit": Was "Die Chefin" Katharina Böhm jungen Frauen "mitgeben möchte"
Werte und Mut
Katharina Böhm im Interview
„Der Bergdoktor“ privat: So lebt Hans Sigl mit der Familie in Bayern
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel
"Ein Taxi für zwei"
"Taxi für zwei"
Dschungelcamp 2026: Sonja Zietlow verrät – sie hat klare Favoriten!
Bald geht's los
Sonja Zietlow
So sieht "Dennis"-Darsteller Mason Gamble heute aus
Karrierewandel
Dennis (1993)
Ganz nah am Original: So sieht Sophie Turner als Lara Croft aus
Neue Lara Croft
Sophie Turner
Getäuscht bei „Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen im TV auf
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Zu sexy? Howard Carpendale kritisiert Helene Fischer – so reagiert sie
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Nicht nur Schlagerglanz: Das schwere Leben hinter Michelles Karriere
Einblicke in ihr Leben
Michelle lächelt in die Kamera.
Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: Was hat sie vor?
Kein Zurück mehr
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
ESC-Vorentscheid: Barbara Schöneberger moderiert gemeinsam mit Hazel Brugger
ESC-Vorentscheid 2026
"Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026"
100 Fälle: Vera Lanz ermittelt erneut
"Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
Wenn der Winzer plötzlich tot ist: Ein Fall für die "Kopftuchmafia"
"Dorfkrimi – Die Uhudler Verschwörung"
"Dorfkrimi - Die Uhudler Verschwörung"
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"One Battle After Another"
Schlagersängerin & GNTM-Star: Das sind die "Let's Dance"-Kandidaten 2026
Alle bekannt
"Let's Dance"
Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
Neuanfänge
Game of Thrones
Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement
Ehrliche Worte
Janin Ullmann
Erfolgsserie „Stranger Things“: So haben die Macher das Finale in letzter Minute verändert
Geheime Folge?
Noah Schnapp
Helene Fischer irritiert bei ihrem Comeback in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Helene Fischer und Florian Silbereisen
Vom Publikumserfolg zum Quoten-Flop? ZDF-Serie "Ku'damm 77" endet schwach
Zuschauerrückgang
Ku'damm 77
Céline Dion mit rührender Nachricht an verstorbenen Ehemann: "Vermissen dich mehr, als wir ertragen können"
Emotionaler Tribut
Céline Dion
Eine "Extrawurst" für den Türken? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Extrawurst
So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter
Schlager-Unterhaltung
Glückwunsch, Andy
Howard Carpendale besorgt: Sein Tod "wäre eine Katastrophe" für seine Frau
Sorge um die Ehefrau
Donnice Pierce und Howard Carpendale