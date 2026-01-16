Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"

Normalerweise pendelt "Die Bergretter"-Star Sebastian Ströbel intensiv zwischen der Alpenregion und seiner Wahlheimat Hamburg, wo der 48-jährige Schauspieler mit seiner Frau und vier gemeinsamen Töchtern wohnt. Für den neuen RTL-Krimi "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi: Geld wir Heu" (Dienstag, 20. Januar, 20.15 Uhr) hat er es nun in Sachen Logistik deutlich einfacher – denn er kann als "Heimschläfer" arbeiten. Reisen wird Sebastian Ströbel aber auch in Zukunft viel, auch wegen seiner – vom Vater vererbten – Leidenschaft für den Fußball. Sein Herz schlägt für den Club, den 1. FC Nürnberg.

Im Interview mit der Agentur teleschau gesteht der Schauspieler, dass er sein Fan-Dasein auf alle vier Töchter übertragen konnte. Dass ausgerechnet er, der mit vier Brüdern aufwuchs, vier Mädchen in Reihe "produzierte", findet er übrigens auch in Sachen Fußball alles andere als schlimm. Er sagt: "Ich denke, meine Mädchen wissen alle: Wenn sie mir etwas Gutes tun wollen, schwenken sie die Club-Fahne. Ich bin mir sicher, wenn man sie einzeln nach ihrem Lieblings-Club fragen würde, antworten sie alle: Nürnberg. Das ist echt süß, denn sie waren in ihrem jungen Leben nicht wirklich erfolgsverwöhnt durch den Club."

"Ich freue mich einfach über gesunde Kinder" Auch auf die Frage, ob er als Vierfach-Papa vielleicht einen Sohn vermisst, gibt sich der Schauspieler ebenso emotional wie offen: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs und freue mich einfach über gesunde Kinder. Tatsächlich wollte ich, als ich noch kein Kind hatte, eher eine Tochter haben, weil ich Mädchen von zu Hause nicht kannte. Nun habe ich vier davon und bin sehr glücklich damit."

Von seinem neuen Lübeck-Krimi wurde bislang nur ein Film gedreht. Bei Erfolg wollen RTL und er das Format allerdings zur Reihe ausbauen. Dann hätte Sebastian Ströbel, der mit seiner Familie auch regelmäßig zu Spielen des 1. FC Nürnberg reist, noch mehr Zeit für die gemeinsame Familien- und Fußballleidenschaft mit seinen fünf Frauen daheim.

