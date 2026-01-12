Home News Star-News

Sebastian Ströbel mit besonderem Wunsch für "Die Bergretter": "Das fänd‘ ich geil"

Hollywood-Star bald in ZDF-Serie?

"Bergretter"-Rolle: Sebastian Ströbel trifft Arnold Schwarzenegger

12.01.2026, 12.00 Uhr
von Annika Schmidt
Der "Bergretter" Sebastian Ströbel wünscht sich Arnold Schwarzenegger für eine Gastrolle in der ZDF-Serie und traf bereits den Hollywood-Star. Wie das Treffen ablief und welche Gemeinsamkeit die beiden Schauspieler haben, berichtete Ströbel in einem Interview.
Sebastian Ströbel würde gerne Arnold Schwarzenegger für eine Rolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" gewinnen: "Das fänd‘ ich geil".
Sebastian Ströbel würde gerne Arnold Schwarzenegger für eine Rolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" gewinnen: "Das fänd‘ ich geil".  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto
Wird Arnold Schwarzenegger eine Rolle in "Die Bergretter" übernehmen?
Wird Arnold Schwarzenegger eine Rolle in "Die Bergretter" übernehmen?  Fotoquelle: picture alliance / SIPA | Maria Laura Antonelli/AGF

Seit 2014 ist Sebastian Ströbel als "Bergretter" Markus Kofler im Einsatz. Die ZDF-Serie ist nicht nur beim TV-Publikum beliebt, auch unter Prominenten gibt es zahlreiche Fans. Heidi Klum und die Kaulitz-Zwillinge sitzen regelmäßig vor dem Bildschirm, um die Abenteuer in der Steiermark zu verfolgen. Im November 2023 bekam das Topmodel dann tatsächlich eine Rolle in "Die Bergretter". Doch es gibt eine weitere Person, die sich Sebastian Ströbel für eine Rolle in "Die Bergretter" wünscht. 

So kam Heidi Klum zu ihrer "Bergretter"-Rolle

Die "Bergretter"-Folge in der Heidi Klum eine Gastrolle übernahm, wurde für die ZDF-Serie zum Quoten-Hit. 5,03 Millionen Zuschauer verfolgten, wie die 52-Jährige nach einem Motorradunfall eine große Rettungsaktion auslöste. Sebastian Ströbel sorgte dafür, dass das Topmodel eine Rolle bekam. Nachdem die Kaulitz-Brüder in ihrem Podcast für "Die Bergretter" schwärmten, lud Ströbel die beiden über Instagram ein und Heidi Klum meldete sich zurück. Nach diesem TV-Erfolg besuchte der 48-Jährige Heidi Klum in ihrer ProSieben-Show "Germany’s Next Topmodel". Die nächste Gastrolle würde Sebastian Ströbel gerne an einen weiteren Superstar vergeben. 

Die Gemeinsamkeit vom "Bergretter"-Star und Arnold Schwarzenegger

Sebastian Ströbel liegt die ZDF-Serie nicht nur als schauspielerische Herausforderung am Herzen. Der 48-Jährige möchte mit seinem Beruf etwas Positives bewirken. Zunächst sah er dafür die Möglichkeiten als Schauspieler begrenzt. "Ich habe mit meinem Beruf lange gehadert", verriet der gebürtige Karlsruher im Interview mit der dpa. Doch mittlerweile erhielt er von zahlreichen Menschen die Rückmeldung, dass seine Rolle als "Bergretter" zu ehrenamtlichem Engagement bei der Feuerwehr oder gemeinnützigen Diensten inspiriert hat. "Dass die Serie eine Botschaft vermittelt, die einen Mehrwert für die Gesellschaft hat, das ist für mich totaler Adel", freut sich der Schauspieler. Die Freude an sozialen Projekten teilt Sebastian Ströbel mit Arnold Schwarzenegger. Den Hollywood-Star wünscht sich der 48-Jährige in einer "Bergretter"-Gastrolle. Schließlich hat Arnold Schwarzenegger seine Wurzeln in der Steiermark. Es kam bereits zu einer Begegnung der beiden Schauspieler: "Das fänd‘ ich geil". 

Das Treffen von Sebastian Ströbel und Arnold Schwarzenegger

In Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" berichtete Sebastian Ströbel vom Treffen mit Arnold Schwarzenegger im vergangenen Jahr. "Kennengelernt ist zu viel gesagt, man schüttelt ihm ja nur die Hand und geht vorbei. Aber das war schon eine krasse Erfahrung", so der "Bergretter". Sollte es zu dieser Zusammenarbeit kommen, wäre es ein Highlight für Sebastian Ströbel und die ZDF-Zuschauer, aber vielleicht auch für Arnold Schwarzenegger. 

