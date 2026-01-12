Home News TV-News

Nach Baustellen-"Tatort": Was hat es mit der Endlos-Sanierung der Kölner Oper auf sich?

Opern-Krimi

"Tatort: Die Schöpfung": Was der neue Köln-Tatort wirklich erzählen will

12.01.2026, 11.34 Uhr
von Eric Leimann
Im Kölner Tatort "Die Schöpfung" ermitteln Freddy Schenk und Max Ballauf auf der Baustelle der Oper. Der Krimi beleuchtet die Herausforderungen hinter Deutschlands bekanntesten Bauprojekten.
Tatort: Die Schöpfung
Mord an der Oper! Elli Zander (Ines Lutz), die Rüstmeisterin, wird erschossen im Lastenaufzug aufgefunden. Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, links) ermitteln.  Fotoquelle: WDR/Thomas Kost
Tatort: Die Schöpfung
Für Kommissar und Opernfan Freddy Schenk (Dietmar Bär, links) geht ein Traum in Erfüllung. Wegen eines Mordes an der Kölner Oper ermittelt er mit dem Kollegen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) hinter den Kulissen der Spielstätte. Der "Tatort: Die Schöpfung" nutzt - wieder einmal - eine spektakuläre Kölner Location.   Fotoquelle: WDR/Thomas Kost
Tatort: Die Schöpfung
Die junge Sängerin Valerie Schmitt (Hannah Schiller) scheint unter Druck zu stehen. Gegenwärtig singt sie im Chor - obwohl sie eigentlich als Solistin angestellt ist.   Fotoquelle: WDR/Thomas Kost
Tatort: Die Schöpfung
Multi-Handwerkerin Eva Krüger (Katja Bürkle) ist das Mädchen für alles an der Kölner Oper. Sie kennt sich in den Gebäuden aus, wie keine andere - und öffnet den Ermittlern viele Türen.  Fotoquelle: WDR/Thomas Kost
Tatort: Die Schöpfung
Intendant Darius Henning (Stephan Grossmann) ist entsetzt über einen Mord an seinem Opernhaus. Gleichzeitig muss der Manager den komplexen Spagat zwischen der Endlos-Renovierung des Stammhauses und den Ausweich-Spielstätten managen.   Fotoquelle: WDR/Thomas Kost
Tatort: Die Schöpfung
Der exzentrische Sänger - und Mensch - David Deycks (Marcel Jacqueline Gisdol, links) und Valerie Schmitt (Hannah Schiller) proben für eine Metal-Oper.  Fotoquelle: WDR/Thomas Kost
Tatort: Die Schöpfung
Maskenbildnerin Britt Maier (Bettina Engelhardt) gilt als "das Ohr" des Ensembles. Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) lässt sich einen Termin bei der Mitarbeiterin geben - um sich den Bart machen zu lassen - und Dinge zu erfahren.   Fotoquelle: WDR/Thomas Kost

Der Kölner "Tatort: Die Schöpfung" spielt auf einer seit 14 Jahren existierenden Baustelle. Ursprünglich sollte der Krimi mit den Ermittlern Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) im fertiggestellten Opernhaus spielen – doch wegen andauernder Verzögerungen musste an verschiedenen Spielorten, auf Baustellen und in Provisorien gedreht werden.

Warum dauerte dem Umbau so lange? Welche deutschen Rekord-Baustellen gibt es derzeit? Und wovon erzählt eigentlich "Die Schöpfung"?

Worum ging es im Kölner "Tatort: Die Schöpfung"?

Eine Mitarbeiterin der Kölner Oper wurde ermordet. Die Erschossene arbeitete in der Requisite. Ihr Körper wurde drapiert wie für eine Opern-Inszenierung. Intendant Darius Henning (Stephan Grossmann) ist entsetzt über den Mord an seiner Kulturstätte. Gleichzeitig durfte der Manager den Spagat zwischen einer Endlos-Renovierung seines Stammhauses und den Ausweich-Spielstätten nicht aus dem Blick verlieren.

Derzeit beliebt:
>>Offiziell bestätigt: Ross Antony wird bei "Let's Dance" mittanzen
>>Roland Kaiser privat: Das macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen
>>"Tatort: Die Schöpfung": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Dietmar Bär?
>>"Germanys Next Topmodel" 2026: Starttermin, Konzept und alle Infos zur 21. Staffel

Hilfreich bei den Ermittlungen war Multi-Handwerkerin Eva Krüger (Katja Bürkle), das Mädchen für alles an der Kölner Oper. Sie kennt sich in den Gebäuden aus wie keine andere – und öffnete den Ermittlern viele Türen. Ballauf und Schenk fiel die junge Sängerin Valerie Schmitt (Hannah Schiller) auf. Sie schien unter Druck zu stehen. Die Kommissare erforschten die Gewerke des Opernhauses – sowie die Wünsche, Ängste und Marotten seiner Mitarbeitenden.



Worum ging es wirklich im Kölner "Tatort: Die Schöpfung"?

Drehbuchautor Wolfgang Stauch, der immer wieder mit clever geschriebenen Folgen wie "Anne und der Tod" (Stuttgart) oder den Kölner Premium-Folgen "Vier Jahre" oder "Diesmal ist es anders" auffällt, ist kein wirklicher Opernkenner. Was in diesem Krimi nicht schlimm ist, denn Stauch interessiert sich für die Dinge hinter den Kulissen des Sangespektakels wie Logistik und Betrieb einer Oper.

Er wollte laut eigener Aussage "keine 'Startenor liebt Starsopranistin-Story, sondern den Mikrokosmos hinter der Bühne erzählen". Deshalb spielt sein Krimi in Werkstätten, im Kostümfundus oder in der Maske und erzählt von jenen Menschen, die den mittelständischen Betrieb Oper am Laufen halten.

Hightech trifft Denkmalschutz: Ein Lehrstück über Großprojekte in Deutschland

Als Kardinalfehler des Projekts gilt die Annahme, modernste Bühnentechnik und Haustechnik könnte relativ problemlos in die denkmalgeschützten Gebäude aus den 50er-Jahren integriert werden. Das stelte sich als grober Fehler heraus. Hinzu kamen gravierende Planungs- und Steuerungsfehler: wiederholt unzureichende Bauleitung, mangelhafte Koordination der Gewerke, Probleme beim Brandschutz und immer neue Mängel, die zu Nacharbeiten und weiteren Verzögerungen führten.

Die Umbaukosten sollten ursprünglich bei 250 Millionen Euro liegen. Zuletzt wurden sie vom Bund der Steuerzahler auf rund 798 Millionen Euro taxiert. Rechnet man Finanzierungskosten und die jahrelangen Interimsspielstätten hinzu, ergibt sich sogar ein Gesamtvolumen von etwa 1,5 Milliarden Euro.

Vom Kulturprojekt zur Kostenlawine: Die Großbauprojekte in Deutschland

Einige der deutschen Bauvorhaben, die stark aus dem Ruder liefen, sind vielen bekannt: So zum Beispiel "Stuttgart 21" (Bahnknoten Stuttgart), das seinen Ursprung mit ersten Beschlüssen 1995 hatte. Der Baubeginn erfolgte 2010. Fertig ist man immer noch nicht. Ein neuer, verbindlicher Zeitplan für die Fertigstellung soll Mitte 2026 vorgelegt werden. Die Kosten stiegen von ursprünglich rund 2,5 Milliarden Euro auf bisher etwa 11 Milliarden Euro.

Ebenso legendär ist der "BER – Flughafen Berlin Brandenburg". Gebaut wurde ab Mitte der Nullerjahre. Nach fast zehn Jahren Verzögerung eröffnete man statt 2011 erst 2020 für den regulären Betrieb. Die Kosten kletterten von rund zwei Milliarden Euro auf deutlich über sechs Milliarden Euro. Auch die Hamburger Elbphilharmonie begann als vergleichsweise überschaubares Projekt mit geplanter Eröffnung um 2010. Die Kosten sollten im niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen. Tatsächlich eröffnet wurde 2017 – zum Preis von 800 Millionen Euro.

"Die Schöpfung" ist ein Oratorium von Joseph Haydn. Uraufgeführt wurde es 1798/99. Erzählt wird die biblische Erzählung von der Erschaffung der Welt. Es gilt als Schlüsselwerk an der Schwelle von Spätbarock und Wiener Klassik, in dem Haydn seine ganze Erfahrung mit Sinfonik, Oper und Chormusik bündelte. Außerdem ist es bekannt für seine optimistische, aufklärerisch geprägte Sicht auf die Welt, die weniger den strafenden Gott als vielmehr die Schönheit der geschaffenen Natur in den Mittelpunkt stellt.

So geht es beim Kölner "Tatort" weiter

Der nächste Kölner "Tatort: Showtime" (Ausstrahlung: 2026) präsentiert einen weiteren interessanten Handlungsort: Ermittelt wird hinter den Kulissen einer seit Generationen beliebten Kindersendung. Das Programm genießt Kultstatus – doch dann wird der Kameramann der Fernsehshow ermordet im Kofferraum seines ausgebrannten Autos gefunden. In der Episodenrolle als TV-Moderator sieht man Schauspieler und Verwandlungskünstler Max Giermann.

Ebenfalls wohl noch 2026 zu sehen: Der "Tatort: Die letzten Menschen von Köln", der rund um den Fund einer Weltkriegsbombe spielt. Noch zwei weitere Filme mit Ballauf und Schenk sind in Arbeit: "Tatort: Die guten Leute" über den Raubmord in einer Biobäckerei und ein Familiendrama unter Reichen namens "Tatort: Die Glücklichmacher".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne
ARD-Krimi
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.
ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi
"SOKO Potsdam – Nachts im Wald"
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"
Späte Aufklärung
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
Birgit Schrowange: Mit diesem berühmten Ex-Mann hat sie ein Kind!
Folgenreiche Liaison von „Extra“ und „Explosiv“
Birgit Schrowange
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
"Kultur sucht Geld – Was wollen wir uns noch leisten?": Alle Infos zur WISO-Doku
Kulturfinanzierung
WISO-Dokumentation: Kultur sucht Geld - Was wollen wir uns noch leisten?
Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht
Trotz riesiger Bekanntheit
Helene Fischer lächelt
ZDF-Krimi enthüllt: Die dunkle Wahrheit hinter dem Austern-Züchter
"Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern"
Nord Nord Mord - Sievers und die stillen Austern
Daniel Craig sucht wieder einen Mörder – darum ist sein letzter "Knives Out"-Fall so böse wie nie
Priester im Krimi
"Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery" | Netflix
Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore
Meisterwerk der Literaturverfilmung
"The Hours"
Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
Tribut mit Humor
Nikki Glaser
Golden Globes: "One Battle After Another" und "Adolescence" dominieren
Golden Globe Gewinner
Golden Globes
Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?
"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"
Trump & us - Wie er unsere Welt verändert
Ermordet in Afghanistan – was geschah damals mit Anja Niedringhaus?
"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg"
ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg
Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Die wilden 70er erobern das ZDF
"Ku'damm 77"
Ku'damm 77
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung
Neues Körpergefühl
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen
"Inga Lindström: Liebst du mich?"
Inga Lindström: Liebst du mich?
Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen
"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten