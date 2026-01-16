Home News TV-News

"Ein Taxi für zwei": Kritik zur ARD-Komödie mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel

"Ein Taxi für zwei"

Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel

16.01.2026, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Die vierte ARD-Komödie mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel bringt turbulente Unterhaltung. Gregor Basil, ein erfolgreicher Autor unter Pseudonym, gerät in Turbulenzen, als seine erfundene Identität Vanessa Fox bei einer Preisverleihung auftreten soll. Ein köstliches Chaos ist vorprogrammiert.
"Taxi für zwei"
Ein Paar wie Hund und Katze: Schriftsteller Gregor (Christian Berkel) und Taxifahrerin Elke (Andrea Sawatzki).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
"Taxi für zwei"
Schriftsteller Gregor (Christian Berkel) hat mit seinen unter eigenem Namen veröffentlichten Romanen keinen Erfolg. Wohl aber mit den Liebesromanen, die er unter dem Pseudonym "Vanessa Fox" veröffentlicht. Für eine Preisverleihung soll Taxifahrerin Elke (Andrea Sawatzki) in deren Rolle schlüpfen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
"Taxi für zwei"
Weil eines seiner unter Pseudonym geschriebenen Bücher für einen hoch dotierten Preis ausgewählt ist, brauchen Autor Gregor (Christian Berkel) und seine Verlegerin Caroline (Lavinia Wilson, Mitte) Elkes (Andrea Sawatzki) Hilfe: Sie soll das Pseudonym "Vanessa Fox" spielen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
"Taxi für zwei"
Griesgram Gregor (Christian Berkel, rechts) und sein neuer Nachbar, der Paartherapeut Josua Quinn (Ulrich Brandhoff), stehen von Anfang an auf Kriegsfuß miteinander.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
"Taxi für zwei"
Die wohlhabende Henriette von der Tann (Friederike Wagner, rechts) überreicht Elke alias Vanessa Fox (Andrea Sawatzki) den von ihr ausgeschriebenen hoch dotierten Literaturpreis.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
"Taxi für zwei"
Wer ist denn nun "Vanessa Fox"? Autor Gregor (Christian Berkel) und Taxifahrerin Elke (Andrea Sawatzki) haben beide sehr viel von ihr in sich, so scheint es.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Ben Knabe
"Taxi für zwei"
Nachdem ihre bewegende Rede bei der Preisverleihung viral gegangen ist, kann sich Elke alias "Vanessa Fox" nicht mehr vor Fans retten.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Silviu Guiman
"Taxi für zwei"
Glänzender Auftritt als Bestsellerautorin "Vanessa Fox": Elke (Andrea Sawatzki, Mitte) lernt den charmanten Verleger Eric Steiner (Philippe Brenninkmeyer) kennen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Ben Knabe

Nach "Scheidung für Anfänger", "Sportabzeichen für Anfänger" und "Entführen für Anfänger" ist das Schauspielerehepaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel erneut in einer turbulenten ARD-Degeto-Komödie zu sehen. "Berühmt sein für Anfänger" lautete der Arbeitstitel des vierten Films, der nun am Freitagabend als "Taxi für zwei" (Regie: Stefan Bühling) ausgestrahlt wird. Unter dem " ... für zwei"-Label soll es mit der inhaltlich voneinander unabhängigen Reihe ab sofort weitergehen.

ARD
"Ein Taxi für zwei"
TV-Komödie • 16.01.2026 • 20:15 Uhr

Der scheinbar gefühlskalte Misanthrop Gregor Basil (Berkel) besteigt das Taxi der lebenslustigen, romantischen Elke (Sawatzki), in dem, wie so oft, der kitschige Soundtrack der Teenie-Romanze "La Boum" erklingt: Bühne frei für den ersten köstlichen verbalen Schlagabtausch, dem noch sehr viele folgen werden. Gregor ist es gewohnt, seine Mitmenschen mit seiner schroffen, abweisenden Art sprachlos zu machen. Doch mit der schlagfertigen Gute-Laune-Fee Elke hat er seine Endgegnerin getroffen. Das hat ein Tempo und einen Witz, der unweigerlich an die schon eine ganze Weile zurückliegende Erfolgsserie "Edel und Starck" erinnert. Kein Wunder, zeichnet doch in beiden Fällen Marc Terjung für das Screwball-artige Drehbuch verantwortlich, diesmal gemeinsam mit David Ungureit.

Es kommt immer anders, als man denkt

Griesgram Gregor ist Schriftsteller, allerdings ein wenig erfolgreicher, zumindest mit den Büchern, die er unter seinem eigenen Namen schreibt. Die kitschigen Liebesromane, die er unter dem Pseudonym "Vanessa Fox" verfasst – und hasst -, sind dagegen Bestseller. Ausgerechnet einer davon, "Windstoß der Liebe", soll nun mit einem mit 100.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet werden. Die Bedingung: Vanessa Fox nimmt ihn persönlich entgegen. Ups!

Gregors Verlegerin Caroline (herrlich exaltiert: Lavinia Wilson) hat eine Idee: Eine Frau, die Vanessa Fox verkörpert, muss her. Und da kommt ganz zufällig Elke ins Spiel. Sie kann eine Finanzspritze gut gebrauchen und lässt sich daher trotz ihrer Aversion gegen Gregor auf das Lügenspiel ein. Das kann ja heiter werden bis zur Preisverleihung, für die Gregor Elke nicht nur briefen, sondern auch einkleiden muss. Am Ende hat Elke ihre Rolle so verinnerlicht, dass die Streithähne sogar darüber diskutieren, wer von ihnen die wahre Vanessa ist: "Ich bin Vanessa" – "ICH bin Vanessa!" – "Sind Sie nicht!" – "Bin ich doch! – "Sind Sie nicht" ... Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen: Nach den Fetzen werden wohl bald Amors Pfeile fliegen ...



Wer nun allerdings glaubt, mit der Preisverleihung sei das letzte Kapitel in dieser temporeichen Komödie geschrieben, irrt. Denn Elke alias Vanessa trifft bei ihrer Rede über die Liebe einen Nerv bei den Menschen und geht viral. Ein Star ist geboren, die Fans verfolgen sie auf Schritt und Tritt. Elke muss das Spiel weiterspielen. Nur: Wie lange kann sie die Lüge aufrechterhalten?

Ein gutes Paar im Leben wie im Film

"Taxi für zwei" beweist erneut, welch gutes Paar Andrea Sawatzki und Christian Berkel nicht nur im wahren Leben, sondern auch vor der Kamera abgeben. "Die Komödie kann nur 'komisch' auf den Zuschauer wirken, wenn man sie ernst nimmt", erklärt Sawatzki. "Man sollte nie versuchen, lustig zu sein. Eine Komödie wird im besten Falle lustig, wenn die Schauspieler Schweißperlen auf der Stirn haben. Komödien machen ist kein Spaß. Komödie ist Arbeit." – Und dass man ihr das nicht ansieht, so wie hier, das ist die wahre Kunst. Vor allem Andrea Sawatzki zeigt einmal mehr, was für eine großartige Komödiantin sie ist.

"Taxi für zwei" ist zwei Tage vorab in der ARD-Mediathek abrufbar, dort finden sich auch die drei vorherigen Filme der Reihe. Zwei weitere Komödien sind bereits in Planung.

"Ein Taxi für zwei" – Fr. 16.01. – ARD: 20.15 Uhr

Deshalb verschiebt ARD den Start von “Nord bei Nordwest”
Der Tierarzt und Teilzeit-Ermittler Hauke Jacobs löst eigentlich traditionell neue Kriminalfälle ab der ersten Januarwoche in der ARD. Doch diesmal müssen sich Zuschauende noch etwas länger gedulden.
Sport statt Mord
Hinnerk Schönemann lacht.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

