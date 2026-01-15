Home News TV-News

"Kampf der Realitystars": Das sind die ersten Stars der "Allstars"-Ausgabe

Reality-Show-Spektakel

"Kampf der Realitystars": Das sind die Teilnehmer der "Allstars"-Ausgabe

15.01.2026, 09.41 Uhr
von Gianluca Reucher
RTLZWEI hat die Teilnehmer der "Kampf der RealityAllstars"-Ausgabe bekannt gegeben. Mit dabei sind ehemalige Gewinner und polarisierende Persönlichkeiten. Das Spektakel verspricht neue Regeln und unerwartete Wendungen.
"Kampf der RealityAllstars"
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten "Kampf der RealityAllstars"-Ausgabe.  Fotoquelle: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

Nach fünf Jahren "Kampf der Realitystars" erscheint 2026 die erste "Allstars"-Ausgabe der RTLZWEI-Show. Hierfür hat der Sender nun öffentlich gemacht, welche 24 bekannten Gesichter zurück an den berüchtigten Strand in Thailand reisen und um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen.

RTLZWEI spricht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ersten "Kampf der RealityAllstars"-Ausgabe von den "bekanntesten, polarisierendsten und beliebtesten Kandidatinnen und Kandidaten aus vergangenen Staffeln". So sind mit Loona, Serkan Yavuz und Elena Miras gleich drei ehemalige KDRS-Gewinner dabei. Außerdem am Start: Reality-TV-Urgesteine wie Kader Loth, Frédéric Prinz von Anhalt und Cosimo Citiolo.

Besonders brenzlig könnte es zwischen Georgina Fleur, Sam Dylan und Kate Merlan werden. Das Trio war bereits in der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars" zu sehen – und geriet dort in einen heftigen Konflikt, nachdem sich Dylan in der Sala zunehmend Merlan zugewandt hatte, obwohl er eigentlich eng verbündet mit Fleur gewesen war ...

Derzeit beliebt:
>>"Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet": Das sagt Hans Sigls Vorgänger
>>"Dann hat sie mich angespuckt": Bill und Tom Kaulitz von Frau am Strand attackiert
>>Urlaub geplatzt? Darum lief bei Bauer Friedrich und Laura alles anders
>>„Temptation Island VIP“: Vanessa Nwattu erhebt schwere Vorwürfe gegen Aleks Petrovic

"Kampf der RealityAllstars": Diese 24 Promis sind dabei

Diese 24 "Allstars" hat RTLZWEI für die kommende "Kampf der Realitystars"-Staffel angekündigt:



  • Kader Loth
  • Cosimo Citiolo
  • Georgina Fleur
  • Sam Dylan
  • Kate Merlan
  • Paco Herb
  • Yeliz Koç
  • Narumol
  • Yana und Tayisiya Morderger
  • Sandy Fähse
  • Emmy Russ
  • Cecilia Asoro
  • Maurice Dziwak
  • Matthias Mangiapane
  • Schäfer Heinrich
  • Sarah Knappik
  • Gino Bormann
  • Giuliana Farfalla
  • Elsa Latifaj
  • Frédéric Prinz von Anhalt
  • Loona
  • Elena Miras
  • Serkan Yavuz

Die Show wird wie schon in der vorigen Staffel von Arabella Kiesbauer moderiert und soll laut RTLZWEI "neue Regeln und überraschende Wendungen" parat haben, die den Kampf um die 50.000 Euro "spannender und unberechenbarer machen als je zuvor".

"Kampf der RealityAllstars" soll im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und RTL+ ausgestrahlt werden, einen genauen Starttermin gibt es noch nicht.

Urlaub geplatzt? Darum lief bei Bauer Friedrich und Laura alles anders
Er war der Teilnehmer mit den meisten Zuschriften: Spargelbauer Friedrich Dieckmann suchte bei „Bauer sucht Frau“ nach seiner Traumfrau. Zwei Frauen gastierten auf seinem Hof, doch schnell stand fest, dass sein Herz für Laura schlug. So läuft es für die beiden.
"Bauer sucht Frau"
Bauer Friedrich und Laura neben einem Pferd.

Du möchtest immer up to date ins Wochenende starten? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter findest du jeden Freitag Promi-News und aktuelle TV- und Streaming-Tipps. Jetzt direkt anmelden und wissen, was am Wochenende läuft – im TV und bei den Stars:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Ich war wie in Trance": Ex-Bachelor Andrej Mangold hat sich verlobt
Verlobung auf Insel
Andrej Mangold und Annika Jung
Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt
Promis auf dem Parkett
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi
Zum Reality-TV-Abschied teilt Chris Töpperwien aus: "Da herrscht geistige Funkstille"
TV-Ausstieg
Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
Kontroverse um Teilnahme
Dschungelcamp 2026
Nach Risikoschwangerschaft: Loredana Wollny ist erneut Mutter geworden
Loredanas Babyglück
"Die Wollnys"
Davina und Shania Geiss über Karriere, Social Media und Eigenständigkeit
15 Jahre "Die Geissens"
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?
Karrieren nach Hogwarts
Was wurde aus den Stars der "Harry Potter"-Reihe?
RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein
Promis im Dschungel
Dschungelcamp 2026
Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte
Zukunft der Stranger Things Stars
"Stranger Things"
Hans Sigl spricht überraschend offen über sein „Bergdoktor“-Ende
Das hat er vor
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Idris Elba über den Dreh im Berliner Untergrund für "Hijack": "Diese Stadt schont dich nicht"
Idris Elba in Berlin
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
Ralph Siegels unerfüllter Wunsch: Warum Helene Fischer seine Songs ablehnte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Nach "Love is Blind"-Dreharbeiten: Erneut Hirntumor bei Sohn von Höhner-Star entdeckt
Tumor-Drama
"Love is Blind"
Sydney Sweeney: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus
Shootingstar Sydney
Sydney Sweeney
Handball-EM 2026: Deutschland – Österreich: Alle Infos zur Übertragung
Wer ist der Favorit?
Handball-Europameisterschaft 2026: Deutschland - Österreich
"Beckenbauer. Der letzte Kaiser": Alle Infos zur Reportage über Fußball-Legende
Sport-Star
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
"Two and a Half Men": Das wurde aus den Stars der Kultserie
Serienstars heute
Two and a Half Men
Marietta Slomka spricht über ihre Politiker-Interviews: "Auf dem Niveau sind wir inzwischen angekommen"
Marietta Slomka kämpft gegen Vorwürfe
heute journal
So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter
Schlager-Unterhaltung
Glückwunsch, Andy
Nach Brand: Hannes Jaenicke will Haus in Los Angeles wieder aufbauen
„Es war die Hölle“
Hannes Jaenicke schaut ernst.
Mit Schere: Maite Kelly überrascht Roland Kaiser auf der Bühne
Völlig unerwartet
Roland Kaiser und Maite Kelly auf der Bühne
Chef der "Tagesthemen" Helge Fuhst verlässt die ARD für Springer
Medienwechsel
Helge Fuhst
Faye Dunaway wird 85: Was wurde aus der Darstellerin?
Hollywood-Star
Faye Dunaway
Schwangerschaft und Hochzeit: Was ist wirklich los bei Amira Aly und Christian Düren?
Was ist dran an den Gerüchten?
Amira Aly und Christian Düren
Deshalb verschiebt ARD den Start von “Nord bei Nordwest”
Sport statt Mord
Hinnerk Schönemann lacht.
ZDF-Star Ronja Forcher spricht über ihre „Playboy“-Bilder
Enthüllung
Ronja Forcher lacht.
Wussten Sie das? „Der Bergdoktor"-Star Hans Sigls erste große TV-Rolle liegt 25 Jahre zurück
Sein Karriereweg
So sieht Hans Sigl heute aus.
Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug
"Der Bergdoktor" Hans Sigl privat: Ehefrau, Kinder und sein Leben in Bayern
Leben am Ammersee
Hans Sigl lächelt.