"Kampf der Realitystars": Das sind die ersten Stars der "Allstars"-Ausgabe

Nach fünf Jahren "Kampf der Realitystars" erscheint 2026 die erste "Allstars"-Ausgabe der RTLZWEI-Show. Hierfür hat der Sender nun öffentlich gemacht, welche 24 bekannten Gesichter zurück an den berüchtigten Strand in Thailand reisen und um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen.

RTLZWEI spricht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ersten "Kampf der RealityAllstars"-Ausgabe von den "bekanntesten, polarisierendsten und beliebtesten Kandidatinnen und Kandidaten aus vergangenen Staffeln". So sind mit Loona, Serkan Yavuz und Elena Miras gleich drei ehemalige KDRS-Gewinner dabei. Außerdem am Start: Reality-TV-Urgesteine wie Kader Loth, Frédéric Prinz von Anhalt und Cosimo Citiolo.

Besonders brenzlig könnte es zwischen Georgina Fleur, Sam Dylan und Kate Merlan werden. Das Trio war bereits in der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars" zu sehen – und geriet dort in einen heftigen Konflikt, nachdem sich Dylan in der Sala zunehmend Merlan zugewandt hatte, obwohl er eigentlich eng verbündet mit Fleur gewesen war ...

"Kampf der RealityAllstars": Diese 24 Promis sind dabei Diese 24 "Allstars" hat RTLZWEI für die kommende "Kampf der Realitystars"-Staffel angekündigt:

Kader Loth

Cosimo Citiolo

Georgina Fleur

Sam Dylan

Kate Merlan

Paco Herb

Yeliz Koç

Narumol

Yana und Tayisiya Morderger

Sandy Fähse

Emmy Russ

Cecilia Asoro

Maurice Dziwak

Matthias Mangiapane

Schäfer Heinrich

Sarah Knappik

Gino Bormann

Giuliana Farfalla

Elsa Latifaj

Frédéric Prinz von Anhalt

Loona

Elena Miras

Serkan Yavuz Die Show wird wie schon in der vorigen Staffel von Arabella Kiesbauer moderiert und soll laut RTLZWEI "neue Regeln und überraschende Wendungen" parat haben, die den Kampf um die 50.000 Euro "spannender und unberechenbarer machen als je zuvor".

"Kampf der RealityAllstars" soll im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und RTL+ ausgestrahlt werden, einen genauen Starttermin gibt es noch nicht.

Du möchtest immer up to date ins Wochenende starten? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter findest du jeden Freitag Promi-News und aktuelle TV- und Streaming-Tipps. Jetzt direkt anmelden und wissen, was am Wochenende läuft – im TV und bei den Stars:

HALLO! WOCHENENDE Geschlecht Frau Herr Divers *Pflichtangabe Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind Abonnieren

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!