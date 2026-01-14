Home News TV-News

Völlig unerwartet

Mit Schere: Maite Kelly überrascht Roland Kaiser auf der Bühne

14.01.2026, 13.45 Uhr
von Pamela Haridi
Bei den Schlagerchampions sorgt Maite Kelly für einen unvergesslichen Moment, als sie sich mit einer Schere am Outfit von Roland Kaiser zu schaffen macht.
Roland Kaiser und Maite Kelly auf der Bühne
Roland Kaiser und Maite Kelly auf der Bühne  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Bieber

Bei den großen Schlager-TV-Shows wird üblicherweise alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Es steht fest, wer welchen Schritt wohin setzt, wann per Kamerafahrt welche Bilder eingefangen werden sowie natürlich das Abhalten der Gesangsproben, damit während der Sendung der Ton passt. Trotz der minutiösen Vorbereitung kommt es immer wieder zu besonderen Augenblicken voller Überraschungen. Einen solchen Moment bescherte Maite Kelly (46) ihrem Duett-Partner Roland Kaiser (73) live auf der Bühne vor einem Millionenpublikum.

Ein Moment, der unter die Haut ging

Zum fulminanten Abschluss der von Florian Silbereisen (44) moderierten, dreistündigen ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“, kamen am 10. Januar 2026 die Schlagerstars Maite Kelly und Roland Kaiser auf die Bühne des Berliner Velodroms, um ihren mit doppeltem Platinstatus ausgezeichneten Megahit „Warum hast du nicht nein gesagt?“ darzubieten.

In harmonischer Natürlichkeit und mit vertrauten Gesten performten sie voller Freude und Leidenschaft. Kurz vor dem Ende des Songs zückte die gut gelaunte Maite Kelly plötzlich eine Schere aus ihrer Jackentasche hervor und verwandelte mit dieser Kaisers Krawatte kurzerhand in eine Fliege. Nach einem frechen Augenzwinkern in die Kamera lächelte sie ihren verdutzten Gesangspartner schelmisch an. Er war sichtlich überrascht, blieb dennoch ganz Gentleman. Seine Reaktion bestand aus einem breiten Lächeln und kurzem Kopfschütteln. Ihren Auftritt beendeten sie schließlich mit einer Umarmung und Küsschen.

Maite Kelly begeistert Publikum und Kollegen gleichzeitig

Das Berliner Publikum und weitere eingeladene Künstler, darunter Marianne Rosenberg (70), Howard Carpendale (80), DJ Ötzi (55) und Helene Fischer (41), quittierten diese kleine Überraschung mit lautem Lachen und Applaus. Die Mischung aus Spontaneität und gegenseitigem Vertrauen erschuf einen besonderen Moment, der auch im Netz gefeiert wurde. Maite Kelly erfreut sich einer großen Beliebtheit. So schrieb ein Fan unter einem Facebook-Beitrag von „ARD-Schlagerwelt“: „Sie ist der Hammer.“ Ein anderer meinte: „Du bist und bleibst du. Ein Vorbild für viele Frauen.“



Die Geschichte hinter dem Duett

Dass sich der blonde Wirbelwind eine solche Aktion erlauben konnte, liegt an der außergewöhnlichen Verbindung zwischen den beiden Künstlern. Seit 2014 pflegen sie eine enge musikalische Partnerschaft. Über die Entstehung des Songs erzählte Maite, dass sie oft davon geträumt habe, für Roland einen Song zu schreiben. Als er ihr dann die Chance gab, kam ihr die Melodie nachts im Traum. Ihr gemeinsames Werk erschien auf Kaisers Album „Seelenbahnen“ und entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Schlager-Duette aller Zeiten.

Eine platonische Liebesbeziehung

Mehrfach betonte Maite Kelly, wie wichtig Roland Kaiser für ihre Karriere sei und wie sehr sie ihn respektiere und schätze. Er sei der erste große Künstler gewesen, der ihr als Songwriterin vertraute. Auf Instagram versah sie ihn mit dem Titel „Jahrhundertkünstler“ und beschrieb ihn als Glück für viele Menschen. Von ihrem Mentor und „Meister Kaiser“ habe sie gelernt, Unterhaltung mit Haltung zu verbinden. Roland Kaiser wiederum nennt Kelly „eine der größten musikalischen Liebesgeschichten“ seines Lebens. Ein großes Kompliment voller Poesie und Worte, die im Schlagerbusiness nicht leichtfertig fallen.

Eigenes Flugzeug: So gibt Roland Kaiser sein Geld aus
Immobilien und ein ganz besonderes Hobby: Roland Kaisers Leben abseits der Bühne ist überraschender, als viele Fans ahnen.
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.

Tränen der Dankbarkeit

Neben der humorvollen Einlage zeigte Maite Kelly an diesem Abend auch ihre verletzliche Seite. In einem emotionalen Moment dankte sie ihrem Team hinter der Bühne – jenen Menschen, die oft im Schatten stehen, während sie selbst „das Gesicht zum Lieben und Halten“ sei. Die Tränen kullerten und Florian Silbereisen wischte ihr diese sanft aus dem Gesicht. Ein stiller, menschlicher Augenblick inmitten einer professionell durchgestylten Fernsehshow.

Klein, aber wirkungsvoll

Mit ihrer kleinen aber wirkungsvollen Krawatten-Aktion, von der nicht bekannt ist, ob sie abgesprochen war, sorgte Maite Kelly für das eigentliche Highlight des Abends. Und diese passte perfekt, denn sie war humorvoll, herzlich und voller gegenseitiger Wertschätzung. Genau deshalb lieben die Fans dieses Duo, weil es authentisch wirkt - selbst dann, wenn während eines Fernsehauftritts nichts dem Zufall überlassen wird.

