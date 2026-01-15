Home News TV-News

Dschungelcamp 2026: Sonja Zietlow verrät – sie hat klare Favoriten!

Bald geht's los

15.01.2026, 16.05 Uhr
von Franziska Wenzlick
Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 23. Januar. Wem sie den Sieg gönnt, scheint Moderatorin Sonja Zietlow bereits vor Einzug der Kandidaten ins RTL-Dschungelcamp zu wissen.
Sonja Zietlow
Für Sonja Zietlow steht jetzt schon fest, welchen Stars sie im Dschungelcamp 2026 die Daumen drückt.  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Sascha Steinbach
Dschungelcamp 2026
Ab in den Dschungel geht es 2026 für (von links) Stephen Dürr, Patrick Romer, Gil Ofarim, Eva Benetatou, Mirja du Mont, Ariel, Hardy Krüger, Samira Yavuz, Simone Ballack, Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin und Hubert Fella.  Fotoquelle: RTL

Ein wenig müssen sich Fans noch gedulden, bevor am Freitag, 23. Januar, um 20.15 Uhr die diesjährigen IBES-Stars ins Dschungelcamp einziehen. Gegenüber RTL erklärte Sonja Zietlow nun, welchen Campern sie alljährlich besonders die Daumen drückt: "Menschen, die etwas erlebt haben" – diese seien "spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen".

Die Moderatorin stellte klar: "Ich habe meine Favoriten und wünsche ihnen, weiterzukommen. Ich habe sogar schon angerufen." Um wen es sich bei ihren Lieblingen handelt, verriet Zietlow allerdings nicht. In der Vergangenheit habe sie unter anderem besonders mit Micaela Schäfer, Ross Antony und Sam Dylan mitgefiebert. Und: "Für mich war Lilly Becker die perfekte Kandidatin. Sie war offen, ehrlich, kämpferisch, hat gelacht, ist an Grenzen gegangen, ist auch mal zusammengebrochen und hat abgebrochen. Sie war extrovertiert, hatte eine Geschichte zu erzählen und blieb authentisch."

Das sieht Jan Köppen ähnlich: "Extrovertiert, aber nicht unangenehm. Authentisch ist der Schlüssel." Wie Zietlow gestand, seien sie und ihr Kollege sich in Sachen Favoriten ohnehin meist einig: "Wir sind oft von denselben Personen genervt oder mögen dieselben", erklärte sie gegenüber RTL.

>>Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
>>Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement
>>Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
>>Dschungelcamp-Überraschung! Claudia Obert und Max Suhr in Australien

IBES 2026: Diese Stars sind dabei

Die Herzen der Moderatoren und des Publikums können auch in diesem Jahr wieder zwölf Stars für sich gewinnen. Mit von der Partie sind Schauspielerin Mirja du Mont (49), Reality-TV-Darsteller Umut Tekin (28), "Prominent Getrennt"-Star Ariel (22), die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Samira Yavuz (32), Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou (33), TV-Produkttester Hubert Fella (57), Unternehmerin Simone Ballack (49), "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (30) und Ex-"Unter uns"-Darsteller Stephen Dürr (51).



Ebenfalls dabei: "Marienhof"-Bekanntheit Nicole Belstler-Boettcher (62) sowie Schauspieler Hardy Krüger junior (57). Als besonders umstritten gilt der Einzug von Sänger Gil Ofarim (43). Dieser hatte 2023 fälschlicherweise behauptet, in einem Leipziger Hotel wegen einer Davidstern-Kette antisemitisch diskriminiert worden zu sein. Direkt nach Bekanntgabe seiner Dschungelcamp-Teilnahme hatte sich Ofarim bereits in einem ersten Statement an seine Kritiker gerichtet: "Die Zeit, die Jahre, die ich, sagen wir, von der Bildfläche weg war, hat sich vieles geändert in meinem Leben. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Und alles andere werden die Zuschauer dann selber entscheiden."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Dschungelcamp

