Céline Dion mit rührender Nachricht an verstorbenen Ehemann: "Vermissen dich mehr, als wir ertragen können"

2016 musste Céline Dion innerhalb kürzester Zeit zwei Schicksalsschläge verkraften: Am 14. Januar 2016 erlag ihr Ehemann René Angélil einem Krebsleiden. Zwei Tage später verstarb ihr älterer Bruder, ebenfalls an Krebs. "Auch wenn man es erwartet, man ist nicht darauf vorbereitet, wenn es passiert", sagte sie einige Monate danach unter Tränen in der Sendung "Good Morning America".

Auch zehn Jahre später scheint der Sängerin vor allem der Verlust ihres Mannes noch immer schwer zuzusetzen. Anlässlich seines Todestages teilte die 57-Jährige ein Bild auf Instagram, das ein Foto Angélils auf einem Klavier zeigt. "Meine Liebe, zehn Jahre ohne dich fühlen sich an wie ein Tag, und doch fühlt sich jeder Tag wie ein Jahrzehnt an", schrieb die Musikerin dazu. "Zehn Jahre ohne deine Zärtlichkeit, und doch spüre ich jeden Tag deine Berührung ..." Im Namen der gemeinsamen drei Kinder betonte Dion: "Wir vermissen dich mehr, als wir ertragen können, aber du hast uns gelehrt, stark zu sein. Wir lieben dich jeden Tag und jedes Jahr mehr."

Céline Dion ist selbst schwer erkrankt Nachdem sie ihre Beziehung lange geheim gehalten hatten, gaben sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin und ihr 26 Jahre älterer Manager René Angélil 1994 das Jawort. Drei Söhne krönten das Glück des Paares: Réne Charles kam 2001 zur Welt, 2010 die Zwillinge Nelson und Eddy.

Während Dion ihren Mann während dessen Erkrankung gepflegt hatte, kämpfte die Kanadierin in den vergangenen Jahren selbst mit schweren gesundheitlichen Problemen. Das extrem seltene Stiff-Person-Syndrom, an dem sie leidet, bedeutet für Betroffene teils enorme Qualen. Es kommt zu Muskelverhärtungen und Krämpfen, die durch bloße Berührungen oder sogar Geräusche ausgelöst werden können. Die Autoimmunerkrankung sei "eine der größten Herausforderungen" in ihrem Leben, erklärte Dion 2024.

