Sandy Meyer-Wölden verlässt Podcast mit Ex Oliver Pocher – dieser Promi übernimmt

16.01.2026, 11.06 Uhr
von Paulina Meissner
Überraschung für die Fans vom Podcast "Die Pocher! Frisch recycelt"! Denn in der neuen Episode sitzt nicht mehr Sandy Meyer-Wölden an der Seite von Oliver Pocher, sondern ein anderer Promi und Freund des Comedian.
Oliver Pocher
Oliver Pocher hat einen neuen Podcast-Partner bei "Die Pochers! Frisch recycelt".  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Joshua Sammer

Nächster Wechsel bei "Die Pochers! Frisch recycelt": Ursprünglich führte Oliver Pocher (47) mit seiner damaligen Partnerin und heutigen Ex-Frau Amira Aly (33) durch den Podcast "Die Pochers". Nach der Trennung sprang Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) ein und mit ihr wurde aus "Die Pochers" schließlich "Die Pochers! Frisch recycelt". Doch nun hat offenbar auch sie das gemeinsame Projekt verlassen. Enden soll der Podcast damit jedoch nicht – denn Pocher hat bereits für prominenten Nachschub gesorgt.

So ging nun die erste Folge mit (zumindest teilweiser) Neubesetzung online. Der passende Episoden-Name: "Vom Mitbewohner zum Podcast-Partner". Pocher erklärt dazu: "Eigentlich wäre ich ja heute mit Sandy hier gewesen. Aber sie (...) hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie irgendwie diesen Podcast so nicht mehr fühlt."

Aufzuhören sei jedoch keine Option. Stattdessen hat er sich einen Promi-Kollegen und guten Freund an die Seite geholt: Sänger Pietro Lombardi (33). Dass die beiden Männer privat eine Freundschaft verbindet, ist schon lange bekannt. Lombardi wohnt aktuell nach der Trennung von seiner Partnerin Laura Maria Rypa sogar bei Pocher im Haus.

Pocher über Podcast mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden: "Das Ding ist erst mal beendet"

Lombardi scheint ihm dafür nachhaltig dankbar zu sein, betont im Podcast: "In den brenzligen Situationen war immer nur einer da. Und das bist du." Doch allzu begeistert sei er von dem neuen Projekt zunächst trotzdem nicht gewesen: "Soll ich ehrlich sein, was ich gedacht habe? Gefährlich!", gesteht er im Gespräch mit Pocher.

Sie seien privat zwar "richtig gute Freunde", jedoch habe er Sorge vor den Reaktionen der Öffentlichkeit gehabt: "Beliebt ist der Olli nicht", so gesteht er lachend. Der Comedian nimmt es mit Humor und Lombardi schiebt schnell hinterher sich nun aber "extrem" zu freuen.

Pocher betont zudem, dass er sich trotz des Podcast-Aus weiterhin gut mit Meyer-Wölden verstehe: "Das heißt jetzt nicht, dass es da mit Sandy keine Form der Kommunikation gibt." Ob es irgendwann noch einmal zu einer gemeinsamen Podcast-Folge kommen wird, ist aktuell nicht klar. Pocher erklärt: "Ich sehe es dann erst mal auch so ähnlich, wie mit einer Beziehung. Da ist das Ding jetzt erst mal beendet." In Richtung von Lombardi versichert er jedoch: "Du bist nicht ansatzweise ein Ersatzkandidat." Ihre Geschichte sei unabhängig von Meyer-Wöldens Aus interessant, findet Pocher. Und auch Lombardi versichert: Die Fans werden einige Geschichten zu hören bekommen, die man bisher noch nicht kannte.

