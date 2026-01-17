"Helen Dorn – Adrenalin": Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Anna Loos

Das Privatleben von Helen Dorn (Anna Loos) und ihrem Team spielte zuletzt immer mal wieder eine Rolle in den Filmen der beliebten ZDF-Krimireihe. Meist waren das eher traurige Geschichten. Nicht anders verhält es sich im nun erstausgestrahlten 24. Film: "Helen Dorn – Adrenalin" (Regie und Drehbuch: Friedemann Fromm) heißt der Krimi, der bereits ab Dienstag, 16. Dezember, in der ZDF Mediathek abrufbar ist. Das titelgebende Stresshormon kommt bereits in der allerersten Szene zu tragen.

Helen Dorn – Adrenalin Krimi • 17.01.2026 • 20:15 Uhr

Angriff auf einen Geldtransporter Auf der Rennstrecke in Geesthacht liefern sich zwei Motorräder ein Wettrennen, das mit einem spektakulären Überholmanöver endet. Am Steuer der überholten Maschine sitzt die titelgebende LKA-Hauptkommissarin Helen Dorn. Was genau es mit der Szene auf sich hat und um wen es sich bei dem von Hanno Koffler gespielten Verfolger handelt, erfährt das Publikum erst ein ganzes Stück später im Film.

Denn zunächst springt die Handlung drei Tage in der Zeit zurück: Ein Geldtransporter wird nachts aus dem Nichts von zwei Motorradfahrern überfallen. Die Angreifer töten einen der beiden Sicherheitsmänner und verschwinden mit einem Koffer voller Diamanten. "Sie könnten zu einer Gruppe von Drogenkurieren gehören, die seit einem halben Jahr im großen Stil Kokain in der Stadt verteilen", mutmaßt Helens Chef Nedjo Kristic (Stipe Erceg).

Gefährliches Manöver mit persönlichem Hintergrund Die Obduktion des getöteten Sicherheitsmanns ergibt, dass er zum Tatzeitpunkt unter Kokain-Einfluss stand. DNA-Spuren am Tatort identifizieren den vorbestraften Lucian Tudor (Doğa Gürer) als einen der beiden Angreifer. Lucian ist unauffindbar, also nehmen die Ermittler seinen Bruder ins Visir: Marian "Mo" Tudor (Hanno Koffler) besitzt eine Motorradschule, was den Bogen zu der rasanten Einstiegsszene des Krimis spannt. Denn um an Lucian heranzukommen, schleust sich Helen undercover in die Motorradschule ein. Sehr zum Ärger von Nedjo Kristic und Richard Dorn: Wie sich herausstellt, hatte Helen einst eine Beziehung. Ihr Partner kam beim legendären Motorradrennen auf der Isle of Man ums Leben. Droht der Kommissarin nun ein ähnliches Schicksal?

Fakt ist, dass Mo ihr nicht vertraut. Schon bald sieht sie sich gezwungen, auch ihre Kollegen Weyer (Tristan Seith) und Dr. Isabella Alighieri (Nagmeh Alaei) in das gefährliche Manöver miteinzubeziehen...

So geht es mit "Helen Dorn" weiter "Helen Dorn – Adrenalin" ist ein solider Verfolger-Krimi ohne allzu große Überraschungen. Wer die Reihe als solche mag, wird auch an diesem Film Gefallen finden. Die dauermürrische Art der Kommissarin trifft zwar nicht jedermanns Geschmack, doch die Einschaltquoten zeigen, wie beliebt die Reihe auch im zwölften Jahr nach ihrer Premiere noch ist: Insgesamt 5,44 Millionen Menschen sahen den 23. Film "Schuld und Sühne" im November. Das entsprach einem starken Gesamtmarktanteil von 22,0 Prozent.

Für Nachschub ist gesorgt: Der abgedrehte Film unter dem Arbeitstitel "Helen Dorn – Verdammte Familie" erzählt abermals eine persönliche Geschichte. Auf Helens Halbschwester Luisa (Liane Forestieri) wird im Gefängnis ein Anschlag verübt. Unter Verdacht gerät ein Mafiaclan. Verantwortlich für Regie und Drehbuch ist abermals Friedemann Fromm.

