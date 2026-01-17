Home News TV-News

"Helen Dorn – Adrenalin": Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Anna Loos

Motorrad-Action im neuen Helen Dorn-Krimi

17.01.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Im neuesten ZDF-Krimi "Helen Dorn – Adrenalin" ermittelt Anna Loos als LKA-Kommissarin gegen eine gefährliche Motorradgang, die einen Geldtransporter überfällt.
Helen Dorn (Anna Loos) wird in diesem 24. Fall mit einem dunklen Kapitel aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Mo Tudor (Hanno Koffler) misstraut der Frau, die in seiner Motorradschule anfängt.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Dr. Isabella Alieghieri (Nagmeh Alaei) und Weyer (Tristan Seith) sollen Helens falsche Identität bezeugen.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Helen (Anna Loos) und Mo (Hanno Koffler) nähern sich einander an.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Nedjo Kristic (Stipe Erceg) macht sich Sorgen um seine Mitarbeiterin.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly

Das Privatleben von Helen Dorn (Anna Loos) und ihrem Team spielte zuletzt immer mal wieder eine Rolle in den Filmen der beliebten ZDF-Krimireihe. Meist waren das eher traurige Geschichten. Nicht anders verhält es sich im nun erstausgestrahlten 24. Film: "Helen Dorn – Adrenalin" (Regie und Drehbuch: Friedemann Fromm) heißt der Krimi, der bereits ab Dienstag, 16. Dezember, in der ZDF Mediathek abrufbar ist. Das titelgebende Stresshormon kommt bereits in der allerersten Szene zu tragen.

ZDF
Krimi • 17.01.2026 • 20:15 Uhr

Angriff auf einen Geldtransporter

Auf der Rennstrecke in Geesthacht liefern sich zwei Motorräder ein Wettrennen, das mit einem spektakulären Überholmanöver endet. Am Steuer der überholten Maschine sitzt die titelgebende LKA-Hauptkommissarin Helen Dorn. Was genau es mit der Szene auf sich hat und um wen es sich bei dem von Hanno Koffler gespielten Verfolger handelt, erfährt das Publikum erst ein ganzes Stück später im Film.

Denn zunächst springt die Handlung drei Tage in der Zeit zurück: Ein Geldtransporter wird nachts aus dem Nichts von zwei Motorradfahrern überfallen. Die Angreifer töten einen der beiden Sicherheitsmänner und verschwinden mit einem Koffer voller Diamanten. "Sie könnten zu einer Gruppe von Drogenkurieren gehören, die seit einem halben Jahr im großen Stil Kokain in der Stadt verteilen", mutmaßt Helens Chef Nedjo Kristic (Stipe Erceg).

