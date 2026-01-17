Hans Zimmer komponiert für neue Harry-Potter-Serie

Noch ist es etwas hin, bis die neue Serie aus dem "Harry Potter"-Universum erscheint. Die HBO-Serie ist für 2027 angesetzt. Doch nach und nach werden immer mehr Details bekannt.

So nun auch zur musikalischen Untermalung: Denn wie jetzt öffentlich wurde, übernimmt Star-Komponist Hans Zimmer gemeinsam mit Bleeding Fingers Music den Soundtrack der Serie. Zimmer gilt als einer der größten Filmkomponisten der Welt und hat unter anderem für Filme wie "Der König der Löwen", "Fluch der Karibik" oder "Interstellar" Musik komponiert. In einem Instagram-Post von HBO heißt es zu den Neuigkeiten: "Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass Hans Zimmer und Bleeding Fingers die Musik für die Harry-Potter-Serie von HBO komponieren werden."

Hans Zimmer, Kara Talve und Anže Rozman erschaffen Soundtrack Demnach werde Zimmer eng mit den Komponisten Kara Talve und Anže Rozman zusammenarbeiten. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram heißt es: "Im Laufe ihrer Karriere kamen Komponistinnen und Komponisten auf der ganzen Welt mit dem musikalischen Vermächtnis von Harry Potter in Berührung. Umso geehrter fühlen wir uns, Teil dieses großartigen Teams zu sein, das leidenschaftlich an einem Projekt dieser Größenordnung arbeitet." Sie betonen, sich der "immensen Verantwortung" bewusst zu sein und diese sehr ernst zu nehmen. "Wir sind umgeben von Magie, auch wenn sie sich oftmals außerhalb unserer Reichweite befindet. Wie in der Welt von Harry Potter muss man aber einfach danach suchen."

Die HBO-Serie beruht auf den Büchern von J. K. Rowling – pro Staffel soll eines der Bücher behandelt werden. Die Rolle des kleinen Harry Potters übernimmt Dominic McLaughlin. Arabella Stanton schlüpft in die Rolle der Hermione Granger und Alastair Stout in die des Ron Weasley. Ähnlich wie in den Original-Filmen sind die Nachwuchsschauspieler zu Beginn der Handlung um die elf Jahre alt. Gedreht wird in den Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien.

Viele Fans reagieren unter dem Beitrag mit Begeisterung: "Nur Hans Zimmer konnte die monumentale Verantwortung tragen, in die Fußstapfen von John Williams zu treten! Ich bin so gespannt auf diesen Soundtrack!", freut sich ein User und ein anderer pflichtet bei: "Das sind großartige Neuigkeiten!"



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.