Home News Streaming-News

Hans Zimmer komponiert für neue Harry-Potter-Serie

Soundtrack-Sensation

Hans Zimmer komponiert für neue Harry-Potter-Serie

17.01.2026, 15.47 Uhr
von Paulina Meissner
Die neue HBO-Serie aus dem Harry-Potter-Universum wird von Star-Komponist Hans Zimmer musikalisch untermalt. Gemeinsam mit Bleeding Fingers Music kreiert er den Soundtrack.
Hans Zimmer
Hans Zimmer wird die musikalische Untermalung der neuen HBO-Serie rund um Harry Potter übernehmen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Eamonn M. McCormack

Noch ist es etwas hin, bis die neue Serie aus dem "Harry Potter"-Universum erscheint. Die HBO-Serie ist für 2027 angesetzt. Doch nach und nach werden immer mehr Details bekannt.

So nun auch zur musikalischen Untermalung: Denn wie jetzt öffentlich wurde, übernimmt Star-Komponist Hans Zimmer gemeinsam mit Bleeding Fingers Music den Soundtrack der Serie. Zimmer gilt als einer der größten Filmkomponisten der Welt und hat unter anderem für Filme wie "Der König der Löwen", "Fluch der Karibik" oder "Interstellar" Musik komponiert. In einem Instagram-Post von HBO heißt es zu den Neuigkeiten: "Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass Hans Zimmer und Bleeding Fingers die Musik für die Harry-Potter-Serie von HBO komponieren werden."

Hans Zimmer, Kara Talve und Anže Rozman erschaffen Soundtrack

Demnach werde Zimmer eng mit den Komponisten Kara Talve und Anže Rozman zusammenarbeiten. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram heißt es: "Im Laufe ihrer Karriere kamen Komponistinnen und Komponisten auf der ganzen Welt mit dem musikalischen Vermächtnis von Harry Potter in Berührung. Umso geehrter fühlen wir uns, Teil dieses großartigen Teams zu sein, das leidenschaftlich an einem Projekt dieser Größenordnung arbeitet." Sie betonen, sich der "immensen Verantwortung" bewusst zu sein und diese sehr ernst zu nehmen. "Wir sind umgeben von Magie, auch wenn sie sich oftmals außerhalb unserer Reichweite befindet. Wie in der Welt von Harry Potter muss man aber einfach danach suchen."

Derzeit beliebt:
>>"Güngörmüş und Oskan liefern ab!": Chaos in der Küche – Polit-Prominenz sorgt für Wirbel
>>Hape Kerkeling spricht über skurrile Verwechslungen im Urlaub
>>Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
>>Wegen Netflix-Deal: Paramount Skydance will Warner Bros. Discovery verklagen

Die HBO-Serie beruht auf den Büchern von J. K. Rowling – pro Staffel soll eines der Bücher behandelt werden. Die Rolle des kleinen Harry Potters übernimmt Dominic McLaughlin. Arabella Stanton schlüpft in die Rolle der Hermione Granger und Alastair Stout in die des Ron Weasley. Ähnlich wie in den Original-Filmen sind die Nachwuchsschauspieler zu Beginn der Handlung um die elf Jahre alt. Gedreht wird in den Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien.



Viele Fans reagieren unter dem Beitrag mit Begeisterung: "Nur Hans Zimmer konnte die monumentale Verantwortung tragen, in die Fußstapfen von John Williams zu treten! Ich bin so gespannt auf diesen Soundtrack!", freut sich ein User und ein anderer pflichtet bei: "Das sind großartige Neuigkeiten!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Harry Potter"-Star packt über Online-Hass und Rassismus aus
Schatten des Ruhms
"Harry Potter"
Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen
Anders als gewohnt
Tom Wlaschiha trägt einen Cowboyhut.
Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?
Karrieren nach Hogwarts
Was wurde aus den Stars der "Harry Potter"-Reihe?
Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold
Rhys Ifans: Was macht Hugh Grants Mitbewohner Spike aus "Notting Hill" heute?
Rhys Ifans' Karriereweg
Notting Hill Rhys Ifans
ARD-Serie „Schwarzes Gold“: Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte als Western-Drama
Stephan Kampwirth im Interview
Stephan Kampwirth
"Schwarzes Gold": Harriet Herbig-Matten über ihre Rolle im deutschen Western
Historische Serie
Eine Frau hält ein Gewehr in der Hand.
Bekannt aus "The Wire": Schauspieler James Ransone stirbt mit 46 Jahren
Abschied eines Schauspielers
James Ransone
„Harry Potter“-Backshow startet bei SAT.1: Alle Sendetermine
"Harry Potter: Wizards of Baking"
"Harry Potter: Wizards of Baking"
Apple TV zeigt Eiszeit-Giganten – animiert nach neuester Forschung
"Ein Planet vor unserer Zeit"
Ein Planet vor unserer Zeit: Eiszeit
Rebecca Mir: "Mobbing passiert nicht nur draußen im echten Leben"
Kinderschutz im Netz
Rebecca Mir
Bei Hape Kerkeling läuft weder ARD noch ZDF: "Man kann heute kein Fernsehen mehr gucken"
Hape Kerkelings Trash-TV-Vorlieben
Hape Kerkeling
Ex-Bayern-Boss bei Sport1: Oliver Kahn gastiert im "Doppelpass"
Fußballexpertise
Oliver Kahn
"Nicht von schlechten Eltern": Das wurde aus den Stars der Kultserie
Serienstars der 90er
Nicht von schlechten Eltern
Wahre Geschichte von "Lion" begeistert erneut
"Lion – Der lange Weg nach Hause"
Lion - Der lange Weg nach Hause
Die Arena der Macht und Mythen
"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative"
Das Kolosseum, Arena der Macht
Motorrad-Action im neuen Helen Dorn-Krimi
"Helen Dorn – Adrenalin"
"Helen Dorn - Adrenalin"
Ein charmantes GoT-Prequel: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Jennifer Lawrence blieb Tarantino-Rolle vorenthalten, weil sie "nicht hübsch genug" sei
Casting-Entscheidung
Jennifer Lawrence
"Ohne Filter, ohne Scham": "Let's Dance"-Star zeigt seine Gesichtsnarbe
Mut zur Narbe
Ekaterina Leonova
Die Karriere von Simone Thomalla in Bildern: So hat sie sich verändert
Vielfältige Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
Thomas Gottschalk: Das waren seine krassesten Outfits
Mode
Thomas Gottschalk im roten Anzug.
"28 Days Later": Ein Klassiker des Zombie-Horrors im Free-TV
Zombie-Meilenstein
28 Days Later
Neuer TV-Job für Sylvie Meis: Moderatorin übernimmt Rolle in neuer ARD-Serie
ARD-Serie Friesenjunkies
Sylvie Meis
Sandy Meyer-Wölden verlässt Podcast mit Ex Oliver Pocher – dieser Promi übernimmt
Podcast-Neubesetzung
Oliver Pocher
Sebastian Ströbel: "Ich bin kein Fan von diesem ganzen Geschlechter-Zeugs"
Ströbel in Lübeck
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
So sieht "Dennis"-Darsteller Mason Gamble heute aus
Karrierewandel
Dennis (1993)
"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"
Ganz nah am Original: So sieht Sophie Turner als Lara Croft aus
Neue Lara Croft
Sophie Turner
"Arbeitszeit ist Lebenszeit": Was "Die Chefin" Katharina Böhm jungen Frauen "mitgeben möchte"
Werte und Mut
Katharina Böhm im Interview